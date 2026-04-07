Beaucoup d'entre nous rêvent sans doute d'une suite à The Last of Us Part 2. Il nous arrive même d'imaginer ce qu'aurait pu donner The Last of Us Online si Sony n'avait pas mis un terme au projet. Si certains des talents ayant travaillé sur ce projet de jeu « service » avorté — qui n'a jamais vu le jour — ont depuis quitté l'aventure, *Insider Gaming* a récemment évoqué une suite défendue par une voix célèbre et familière du monde du jeu vidéo : Troy Baker, l'interprète de Joel. Il estime qu'il reste encore beaucoup à explorer à partir de la situation actuelle de la franchise et qu'il serait ravi de participer à la prochaine étape.
« Je suis partant pour tout. Si Neil [Druckmann] décide qu'il a un rôle pour moi, alors j'ai appris à l'écouter, car c'est quelqu'un de très brillant. Il y a quelque chose de magnifique dans le mystère entourant ce qui s'est passé entre Tommy et Joel ; il y a tout ce temps, ces vingt années... on dispose d'un univers d'une grande richesse. Je pense que cela constitue une excellente base pour une histoire », a-t-il déclaré.
Insider Gaming a avancé quelques idées intéressantes pour une suite, et Troy se montre très enthousiaste à l'idée de participer à la création d'un nouveau titre, même si celui-ci devait prendre une direction différente. « J'ai aussi appris à faire confiance à Naughty Dog ; peut-être existe-t-il une toute autre histoire à laquelle nous n'avons pas pensé. Je laisse Neil et Naughty Dog décider : allons-nous regarder vers l'avenir ou vers le passé ? Allons-nous revisiter quelque chose ou continuer à nous réinventer ? C'est à eux de choisir. Mais que ce soit en tant que joueur ou avec une manette à la main, je serai présent dès le premier jour. »
Cela suffira-t-il à inciter Naughty Dog à passer à l'action après une génération de consoles relativement calme pour le studio ? Seul l'avenir nous le dira, mais il est toujours agréable de laisser libre cours à notre imagination. Après tout, nous aimerions bien savoir ce que sont devenues Ellie et Abby et comment le monde a évolué en l'absence de Joel.
Source : https://gamingbolt.com/the-last-of-us-part-3-could-offer-a-whole-other-story-says-troy-baker
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posted the 07/04/2026 at 03:11 AM by link49