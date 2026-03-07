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Capcom veut atteindre les 100 millions de jeux vendus par an


Capcom a fêté ses 43 ans d'activité en juin dernier et, malgré ses 85 ans, Kenzo Tsujimoto, le PDG de la firme, affiche toujours de grandes ambitions pour poursuivre la croissance de son entreprise.

Son objectif est clair : atteindre les 100 millions de jeux vendus par an. Une cible qui paraît encore très difficile à atteindre, même si Capcom a déjà battu un nouveau record en 2025 avec plus de 59 millions de jeux écoulés toutes plateformes confondues.

Pour y parvenir, la société poursuit une stratégie de développement à long terme. Après avoir revalorisé les salaires de ses développeurs afin d'attirer de nouveaux talents et maintenir les plus anciens, Capcom a recruté plus de 1 000 employés dédiés au développement de jeux vidéo au cours des dernières années.




Ce n'est pas tout. Après l'inauguration en 2023 du Creative Studio, un bâtiment spécialement conçu pour renforcer la production des animations et des cinématiques tout en réduisant les coûts de développement, la firme japonaise a récemment acquis de nouveaux terrains et construit actuellement un nouveau bâtiment de développement, dont l'achèvement est prévu pour 2027.

Les 100 millions de ventes annuelles ne seront probablement pas atteints dans l'immédiat, mais tous les investissements réalisés ces dernières années montrent que Capcom prépare l'avenir sur le long terme.

Entre l'agrandissement de ses infrastructures, le recrutement massif de développeurs et la volonté de faire revenir de nombreuses licences historiques, l'éditeur se donne les moyens de soutenir durablement sa croissance. Reste à voir si cette approche continuera de porter ses fruits dans les années à venir.

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    kevinmccallisterrr
    posted the 07/03/2026 at 09:53 PM by marchand2sable
    comments (10)
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 10:01 PM
    Ils sont devenus fous. 100 millions de ventes par an ça va être chaud. Mais ça veut dire qu'ils vont dorénavant sortir 3 AAA par an pour continuer cette ascendance. Le combo Pragmata, RE9 et Onimusha n'est peut-être que le début, avec des jeux de soutien comme cette année avec Monster Hunter Stories 3, Street 6 Year 4 et DD2 Dark Arisen.
    suzukube posted the 07/03/2026 at 10:03 PM
    Ben en vendant des jeux demat' à 5 balles, et sans le marché de l'occasion, je pense qu'ils y arriveront à terme
    altendorf posted the 07/03/2026 at 10:09 PM
    Attention a ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre !
    khazawi posted the 07/03/2026 at 10:24 PM
    La croissance infinie, ça n'existe pas
    adamjensen posted the 07/03/2026 at 10:35 PM
    Avec le temps, si ils continuent sur cette lancée, je pense qu’ils en sont tout à fait capables.
    En plus, ils ont le vent en poupe et la jouent intelligemment en recrutant en masse et en augmentant les salaires des nouveaux comme des anciens.
    Quand ils sortiront Dino Crisis Remake (car oui, j’y crois), ils en vendront des tonnes et se feront une masse de pognon.
    Un petit Viewtiful Joe 3 et un Breath of Fire 7 ne seraient pas mal non plus.
    Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre le nouveau DMC et le nouveau Dead Rising, en plus des Resident Evil.
    Ils arriveront sûrement aux 100 millions avec le temps.
    keiku posted the 07/03/2026 at 10:42 PM
    1 AAA par mois donc...
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 10:47 PM
    khazawi altendorf suzukube adamjensen

    C'est surtout pour attirer de nouveaux investisseurs cette déclaration, car ils ont donné aucune date pour atteindre les 100 millions de jeux vendus par an. Cette annonce a d'ailleurs été faite lors d'une réunion avec les investisseurs actuels.

    Les équipes grandissent, les projets s'enchaînent et ils achètent de nouveaux terrains mais je pense pas que cet objectif soit prévu pour tout de suite, ni même pour la prochaine génération.

    On parle quand même de 100 millions de jeux vendus par an...

    Reste à voir si ça aboutira, mais pour maintenir cette croissance, il faudra que les sorties s'enchaînent sans temps mort.

    Pour 2027, il y a déjà Veronica et la grosse extension de Monster Hunter. Et encore je la compte même pas comme un AAA car ça reste une extension. Ils ont donc encore au minimum un gros jeu à sortir pour accompagner Veronica. Surement le Dead Rising en rumeur ou un nouveau DMC pour accompagné la sortie de la saison 3 de la série Netflix.
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 10:49 PM
    S'il fallait encore une preuve que les gros acteurs de l'industrie sont totalement déconnecté de la réalité, je pense qu’on en tiens une bonne là
    sussudio posted the 07/03/2026 at 10:50 PM
    Pour atteindre ce chiffre c'est qu'ils vont y aller fort au niveau des promos comme le RE3 à 4 euros derniérement.
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 10:59 PM
    Sussudio 4 euros en démat?
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