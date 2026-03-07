a fêté ses 43 ans d'activité en juin dernier et, malgré ses 85 ans,, le PDG de la firme, affiche toujours de grandes ambitions pour poursuivre la croissance de son entreprise.Son objectif est clair : atteindre les. Une cible qui paraît encore très difficile à atteindre, même sia déjà battu un nouveau record en 2025 avec plus de 59 millions de jeux écoulés toutes plateformes confondues.Pour y parvenir, la société poursuit une stratégie de développement à long terme. Après avoir revalorisé les salaires de ses développeurs afin d'attirer de nouveaux talents et maintenir les plus anciens,a recruté plus de 1 000 employés dédiés au développement de jeux vidéo au cours des dernières années.Ce n'est pas tout. Après l'inauguration en 2023 du, un bâtiment spécialement conçu pour renforcer la production des animations et des cinématiques tout en réduisant les coûts de développement, la firme japonaise a récemment acquis de nouveaux terrains et construit actuellement un nouveau bâtiment de développement, dont l'achèvement est prévu pour 2027.Les 100 millions de ventes annuelles ne seront probablement pas atteints dans l'immédiat, mais tous les investissements réalisés ces dernières années montrent queprépare l'avenir sur le long terme.Entre l'agrandissement de ses infrastructures, le recrutement massif de développeurs et la volonté de faire revenir de nombreuses licences historiques, l'éditeur se donne les moyens de soutenir durablement sa croissance. Reste à voir si cette approche continuera de porter ses fruits dans les années à venir.