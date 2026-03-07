Hello Gamekyo,
Ça faisait super longtemps que je n'avais pas posté (mais je viens tous les jours vous lire).
Bon, je ne vais pas m'éterniser sur la fin du support physique décidé unilatéralement par PlayStation...mais vous causer d'autre chose bien plus amusant.
Depuis quelques mois maintenant, avec un pote, on a "monté" un petit studio indé "Feather Labs Interactive
".
Tout d'abord, voici le site de Feather Labs : https://featherlabs2026.github.io/
Passons maintenant aux choses sérieuses haha, pour le délire, nous avons créer un jeu : Pipi Panic.
Le pitch du jeu :
Transformez vos pauses toilettes en batailles sanitaires totalement déjantées !
Pipi Panic transforme votre smartphone en champ de bataille sanitaire.
AquaCorp a réquisitionné les toilettes. La situation dégénère, et il ne reste qu'une solution : entrer dans l'action.
Affrontez une galerie d'adversaires absurdes et mémorables (et ils vont vous en faire baver) dans un univers décalé où chaque zone devient le théâtre d'un nouveau chaos. Policier/CRS, clochard, acheteuse compulsive, manager...préparez-vous à faire face à des ennemis qui ne laisseront aucune pause tranquille.
Pipi Panic propose une aventure mobile volontairement loufoque, avec des combats, des affrontements de boss et une ambiance rétro assumée.
AquaCorp contrôle les lieux, à vous de reprendre le terrain !
Plateforme
: Mobile (Google Store)
OS
: Android (Apple arrivera plus tard si on a le temps).
Dispo en plusieurs langues.
Alors, on a volontairement mis dans le jeu plusieurs aspects RPG qu'on vous laissera découvrir :
- Système d'XP (on peut farm)
- Système de compétences
- Objets cachés et compendium (pour atteindre le 100%)
- Système de trophées
- Musiques originales crées par nous-même
- Plusieurs modes de jeu : aventure (avec slot de save comme à l'ancienne), boss rush, time attack...
- et d'autres surprises....
Jeu 100% gratuit (avec des pubs tests mais rien de méchant).
Il doit rester quelques bugs et c'est là que vous intervenez Gamekyo.
Nous sommes en test fermé pour lancer le jeu (demande de Google).
Pour cela, je vous serai gré, pour celles et ceux qui veulent tester, de bien vouloir m'envoyer vos mails en MP (il vous faut un compte google store donc gmail) pour pouvoir le télécharger.
Nous comptons sur vous et vos retours !!!
Merci pour votre aide et retours !!