Samsung, SK Hynix et Micron, par le biais du groupe industriel des semi-conducteurs SEMI, demandent au gouvernement américain de ne pas intervenir sur le marché des puces mémoire.
Dans une lettre adressée aux responsables américains, le groupe a déclaré : « Les interventions qui faussent les décisions sur les prix ou les capacités risquent de prolonger la baisse de la demande. »
Au lieu de cela, SEMI a suggéré des allégements fiscaux pour les acheteurs d’électronique et un soutien aux accords d’approvisionnement à long terme pour stimuler la demande.
Le groupe estime que ces mesures aideraient le marché des puces mémoire à se redresser sans ingérence gouvernementale sur les prix ou la production.
Comme c'est étonnant
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posted the 07/03/2026 at 06:42 PM by ouroboros4
On l'a déjà vu avec les grosses boites de l'IA