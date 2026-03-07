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Crise des composants :Samsung, SK Hynix et Micron demandent au Gouvernement américain de ne pas intervenir


Samsung, SK Hynix et Micron, par le biais du groupe industriel des semi-conducteurs SEMI, demandent au gouvernement américain de ne pas intervenir sur le marché des puces mémoire.

Dans une lettre adressée aux responsables américains, le groupe a déclaré : « Les interventions qui faussent les décisions sur les prix ou les capacités risquent de prolonger la baisse de la demande. »

Au lieu de cela, SEMI a suggéré des allégements fiscaux pour les acheteurs d’électronique et un soutien aux accords d’approvisionnement à long terme pour stimuler la demande.

Le groupe estime que ces mesures aideraient le marché des puces mémoire à se redresser sans ingérence gouvernementale sur les prix ou la production.

Comme c'est étonnant
https://x.com/Pirat_Nation/status/2073105239931232724
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    posted the 07/03/2026 at 06:42 PM by ouroboros4
    comments (5)
    sussudio posted the 07/03/2026 at 06:43 PM
    Quelle bande de fils de
    ootaniisensei posted the 07/03/2026 at 06:46 PM
    Des sacs a merde
    heracles posted the 07/03/2026 at 06:49 PM
    C'est pire que des fils de *** même
    deathegg posted the 07/03/2026 at 06:56 PM
    Au stade ou on est, perso je suis assis et je regarde le monde brûler avec un mélange d'impatience et d'indifférence.
    jeanouillz posted the 07/03/2026 at 06:56 PM
    C'est aussi pour ça que Trump est au pouvoir, laisser ce genre d'ordures faire leurs merdes sans aucune régularisation en échange de pot-de-vin.
    On l'a déjà vu avec les grosses boites de l'IA
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