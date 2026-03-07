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C'est la fin du physique mais...
D'un autre côté, on a jamais vécu une époque aussi abondante (voir surabondance) en terme de contenus même si ça frise l'indigestion (on sait plus quoi choisir) et à des prix extrêmement abordables (voir gratuits via le tipiak).

En vrai, c'est triste, on va plus pouvoir admirer et conserver nos objets physiques, je le conçois. Je suis pas pro physique mais je me souviens avec émotion de certains jeux de ma collection que j'affectionnait (au hasard, Drakengard) avec leur belle notice, ces magnifiques illustrations, le DVD décoré avec soins mais bon depuis la gen PS3/X360, les éditeurs avaient commencé à rogner sur les coûts, à faire de la notice quelque chose d'inutile, à rendre leur jeux de plus en plus orientés online même quand ça ne servait à rien et pas mal de jeux sont devenus inutilisables de nos jours sans l'aide de la communauté.

Et puis, regardez l'état actuel des productions.

D'excellents jeux sortent mais on sent qu'on arrive au bout du bout. Les jeux prennent de plus en plus de temps à être développés, ils tournent tous avec le même moteur, les développeurs n'optimisent quasiment plus leur jeux, les AAA limitent la prise de risque au maximum (ils resterons pas dans les annales).

Il y a encore les jeux Nintendo, Capcom (quelle remontada n’empêche), les jeux AA qui sauvent l'honneur et redonnent espoir mais bon, n'est-ce pas au fond le bon moment de retourner dans le passé et de découvrir toutes ces perles connues ou méconnues qu'on peut avoir en physique ou en tipiak en quelques clics ?

N'est-ce pas le moment d'investir dans le PC, quitte à ce que soit pas un foudre de guerre pouvant faire tourner GTA VI mais suffisant pour faire tourner un gigantesque catalogue.

Et avec la flambée des prix de la RAM et du stockage, peut-être est-ce le moment d'investir dans ces derniers et de stocker à titre de sécurité les jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain des stores voir d'Internet ?

Il y a largement de quoi avoir à boire et à manger en terme de contenus. Suffit d'avoir les bonnes adresses et les bonnes apps pour vivre en autarcie.

Pleurer sur les réseaux sociaux de la fin du physique, je trouve ça un peu indigne dans le sens où c'est pas une surprise et c'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive, le temps d'habituer les jeunes générations à consommer uniquement au format numérique.

Je pense que le seul et unique moyen de résister au tout numérique des grosses coroporations c'est de:

- Télécharger le maximum de contenus (musiques, films, séries, jeux, livres) pour vivre en autarcie (mes tutoriels orientés serveur pourraient plaire à certains membres du site)
- Collectionner ce qui est déjà sortis en physique et ne plus consommer de contenus au format numérique sur les stores consoles

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    posted the 07/03/2026 at 06:36 PM by sussudio
    comments (10)
    deathegg posted the 07/03/2026 at 06:40 PM
    C'est a peu prés ce qui reste à faire : Profite pour prendre un max de physique pendant l'année et demi.

    Puis passé sur PC et devenir le roi des pirates.
    thejoke posted the 07/03/2026 at 06:46 PM
    Je voyais pas ça aussi tôt perso, je pensais vraiment que le tournant se ferai à la prochaine génération et qu'on serait encore tranquille avec le cross gen ps5 ps6 puis passer full demat'...
    sussudio posted the 07/03/2026 at 06:46 PM
    deathegg En ce moment j'ai été surpris de voir deux tendances chez les gens qui en ont marre de la VOD par exemple (à cause du prix des abos, la multiplication des offres, la qualité en baisse, la suppression des contenus):

    - Certains se sont orientés vers l'achat de DVD et Blu-ray comme à la bonne vieille époque
    - D'autres se sont mis à investir dans des PC reconditionnés et mettre en place un serveur Plex/Jellyfin pour stocker leurs films, séries, musiques pour couper les abos Netflix, Spotify et cie

    Ce sont des tendances qui vont s'amplifier à mon avis.
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 06:47 PM
    Pleurer sur les réseaux sociaux de la fin du physique, je trouve ça un peu indigne dans le sens où c'est pas une surprise et c'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive

    J'ai sans doute "manqué de vigilance", mais l'annonce m'a scié, je voyais plutôt ça pour la PS7.

    Par contre télécharger un max de truc pour les stocker et empiler des HDD ou des SSD, c'est pas mon délire. Déjà faut les acheter, et c'est pas éternel non plus.
    heracles posted the 07/03/2026 at 06:48 PM
    Je suis d'accord que le PC est le meilleur choix à faire aujourd'hui mais regardes la flambée de prix des composants aussi. On dirait que tout le marché devient de plus en plus inaccessible pour la masse finalement. C'est paradoxal car ils auront besoin de vendre beaucoup de consoles et de jeux pour être rentable
    cail2 posted the 07/03/2026 at 06:53 PM
    Attendons qu'on soit taxé au gigaoctet téléchargé et on verra cette approche différemment.
    sussudio posted the 07/03/2026 at 06:54 PM
    gamerdome Indigne dans le sens où certains commentaires chialent comme des gonzesses alors que c'était prévisible, c'était tellement évident depuis la PS5 sans lecteur et l'augmentation des ventes au format numérique que franchement fallait être naïf.

    heracles Ça dépend à quoi tu veux jouer en réalité. Moi je suis pas un gros joueur (c'est surtout mon fils qui joue), je joue en 1080p, j'évite les AAA, j'ai mon instance retroNAS qui sert à toutes mes machines mes contenus. J'ai limite envie de documenter comment vivre en autarcie sur mon blog technonagib

    cail2 ça fait grave flipper effectivement
    deathegg posted the 07/03/2026 at 06:54 PM
    sussudio Et ca va arriver avec le JV. Si on voit une PS6 à plus de 1000 € et des jeux à 100 €; soit y vont se tourner vers la switch 2 avec """"""cartouches""""" et plus abordable, soit y vont aller sur PC et on verra une explosion des jeux plus modestes, soit le jeu vidéo va baisser sérieusement en terme d'utilisateurs.

    je reviens sur le "c'est pas une surprise", c'est surtout la coupure nette et l'annonce de la date qui surprend. Beaucoup pensaient que le physique allait durer encore un moment voir qu'il allait juste devenir très minoritaire comme les vinyls et les blu-ray pour les films. Sauf que là, bha c'est une coupure nette et aucune solution de secours pour les consoles.

    cail2 M'en fous, je suis en belgique
    sussudio posted the 07/03/2026 at 06:57 PM
    heracles Les mondialistes s'en tamponnent, on est au bout du bout. Regarde les guerres pour les ressources critiques, la rivalité Chine/USA, ils veulent tout mettre en leasing (abos), on ne possédera plus rien et on sera heureux.

    deathegg Internet est rationné en Belgique ?
    onimusha posted the 07/03/2026 at 06:57 PM
    Perso, c'est jouer moins en retro, du qualitatif et des perles méconnu. Pour le reste c'est en fonction des progrés de l'émulation (pcs3 & 4, xenia etc...) en gros je suis pas présser.
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