D'un autre côté, on a jamais vécu une époque aussi abondante (voir surabondance) en terme de contenus même si ça frise l'indigestion (on sait plus quoi choisir) et à des prix extrêmement abordables (voir gratuits via le tipiak).



En vrai, c'est triste, on va plus pouvoir admirer et conserver nos objets physiques, je le conçois. Je suis pas pro physique mais je me souviens avec émotion de certains jeux de ma collection que j'affectionnait (au hasard, Drakengard) avec leur belle notice, ces magnifiques illustrations, le DVD décoré avec soins mais bon depuis la gen PS3/X360, les éditeurs avaient commencé à rogner sur les coûts, à faire de la notice quelque chose d'inutile, à rendre leur jeux de plus en plus orientés online même quand ça ne servait à rien et pas mal de jeux sont devenus inutilisables de nos jours sans l'aide de la communauté.



Et puis, regardez l'état actuel des productions.



D'excellents jeux sortent mais on sent qu'on arrive au bout du bout. Les jeux prennent de plus en plus de temps à être développés, ils tournent tous avec le même moteur, les développeurs n'optimisent quasiment plus leur jeux, les AAA limitent la prise de risque au maximum (ils resterons pas dans les annales).



Il y a encore les jeux Nintendo, Capcom (quelle remontada n’empêche), les jeux AA qui sauvent l'honneur et redonnent espoir mais bon, n'est-ce pas au fond le bon moment de retourner dans le passé et de découvrir toutes ces perles connues ou méconnues qu'on peut avoir en physique ou en tipiak en quelques clics ?



N'est-ce pas le moment d'investir dans le PC, quitte à ce que soit pas un foudre de guerre pouvant faire tourner GTA VI mais suffisant pour faire tourner un gigantesque catalogue.



Et avec la flambée des prix de la RAM et du stockage, peut-être est-ce le moment d'investir dans ces derniers et de stocker à titre de sécurité les jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain des stores voir d'Internet ?



Il y a largement de quoi avoir à boire et à manger en terme de contenus. Suffit d'avoir les bonnes adresses et les bonnes apps pour vivre en autarcie.



Pleurer sur les réseaux sociaux de la fin du physique, je trouve ça un peu indigne dans le sens où c'est pas une surprise et c'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive, le temps d'habituer les jeunes générations à consommer uniquement au format numérique.



Je pense que le seul et unique moyen de résister au tout numérique des grosses coroporations c'est de:



- Télécharger le maximum de contenus (musiques, films, séries, jeux, livres) pour vivre en autarcie (mes tutoriels orientés serveur pourraient plaire à certains membres du site)

- Collectionner ce qui est déjà sortis en physique et ne plus consommer de contenus au format numérique sur les stores consoles



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