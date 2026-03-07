La console sera full-démat, même s'il y a une rétrocompatibilité avec la PS4 et la PS5, ça m'étonnerait que Sony propose un lecteur en option pour les vieux cons encore attaché au physique.
De toute façon comme ça ne serait que pour les vieux jeux et pas les jeux PS6, qu'il se le garde.
Avec la crise de la ram, le prix de la console va être exorbitant, et vu le melon de Sony, ils vont même pas faire d'effort pour réduire les coûts.
En 2028, une fois les jeux physique éradiqués, les promo sur le store vont disparaitre et les prix vont augmenter. GTA6 la vraie version est vendue 100€ (celle à 80 est amputée de contenu), est uniquement en démat, et les gens se jettent dessus.
Malgré tout ça, qui compte encore acheter la PS6 ?
Le grand public s'en fout du physique et qu'elle est un lecteur ou pas elle se vendra.
Tu veux dire quoi par tout le monde? Parce j'ai beau adoré les jeux des studios Playstation, tant que la PS6 sera full démat' c'est même pas la peine de compter sur moi.
Rien a été annoncé sur cette console vous ne savez rien dessus
et comme dit yanssou tout le monde (la majorité) la prendra
Justement, je suis pas du tout dans l'émotion. Je suis parfaitement lucide et pour moi, c'est nada la PS6.
Sans doute parce que contrairement à d'autres, j'arrive à voir ma vie sans jeu vidéo, je sais pas...
Les boycottes ça ne marchent jamais on devrait maintenant le savoir depuis
Bah après, je pense que c'est un peu trop tôt pour vraiment dire ce qu'il en sera.
Dans ma tête, c'est même pas un boycott d'ailleurs, c'est juste un changement de cap.
Si tu proposes plus de physiques, tu n'as donc plus les critères requis pour m'avoir dans ta clientèle, c'est aussi simple que ça.
Je vais rester sur le combo PC + Switch 2.
Mais vu qu’elle n’a plus aucune chance d’être rétro-compatible, c’est mal parti.
Je suis également intéressé par la PS6 Portable, à condition qu’elle soit hybride façon Switch 1/2, autrement ça sera non.
C'est meme clair et net pour ma part. Mais tant mieux si d'autres l'achetent et aiment cette industrie la.
Ma prochaine console c'est Nintendo du coup. Combo PC + Nintendo
ah bon du coup t'explique comment la situation d'xbox ?
Le positionnement de Xbox c'est quoi ?
une playstation en moins sexy
Ajoute à ca le fait que si tu as un PC une Xbox ne sert strictement à rien ( day one PC/Xbox)
Les sorties multiplateformes sur PS5
Retrait du marketing hors ( US et UK)
Les licences historiques ( Halo/Gears/Fable/Forza M) qui n'ont pas su pérenniser leur gloire passée.
A part Forza Horizon, aucune licence forte n'a été créée pour "grand public"
deathegg ta un soucis le pète couille ? À part nous faire des interventions aussi à chier tu sert pas à grand chose ici.
Suffit qu'il y ait une vraie alternative et je me dirais pourquoi pas. J'ai trouvé les exclus ps catastrophiques sur cette gen...
J'ai la PS4 qui a vite pris la poussière.
J'ai fait l'impasse sur la PS5 au point que je n'ai jamais eu l'envie de l'avoir.
Donc vu les récents développements, la PS6 me fait encore moins envie.
On verra bien. Pour l'instant, je pense qu'il est un peu tôt pour prédire quoi que ce soit. On peut seulement parler que pour soit même.
On a eu des exemples de communications raté qui ont donner une mauvaise images du produit, qui a fini par flopper.
neptonic Bha justement, si la PS6 ne séduit pas, elle marchera pas. Le full démat c'est pas ca qui va la tuer, c'est l'accumulation de points non sexy qui va la tuer et pour l'instant, la PS6 ne fait que ça. Même avant l'annonce de la mort du physique, beaucoup s'interrogeaient sur l'interet de l'achat.
Ça sera le futur binôme de ma Switch 2 quand la PS5 aura fait son temps.
1.Pour tous les gros joueurs de AAA et GAAS Nintendo n'est pas une options à playstation
2.Xbox va également se mettre au démat (certains diront que c'est déjà fait pour eux on les voit même plus en magasin)
Il reste quoi le PC ? la majorité des joueurs consoles dont le grand public s'en fiche totalement de ce support et cherche le confort immédiat pour jouer avec les potes.
Encore une fois la majorité s'ils doivent prendre une nouvelle machine dans 2/3 ans ça sera la PS6.
Pour ma part, j'attendrai sans doute le bon moment, une offre etc qui puisse éventuellement se présenter. Très probablement plus en fin de gen ( je ne compte plus me presser) et ça sera de toute façon soumis à la condition principale que des jeux m'intéresse. Et il y en aura sûrement très peu.
Je compte continuer à jouer tant que les conditions correspondent à mes attentes. A voir donc ce que réserve l'avenir. Je réagirais en conséquence.
Vous pouvez la boycotter, ça changera rien en définitif.
Et récemment un record des preco pour gta 6. On vit dans une société de surconsommation, à partir du moment où les gens achetent en masse et prennent limite des crédits pour acheter le dernier vêtements à la mode ou un iPhone tout les ans à 2000 balle, ça cartonera pour cet ps6.
Les chiffres parlent d'eux même, le numérique est supérieur au physique. Sony à fait plaisir avec la ps5 qui te base était uniquement demat, ça ce voit dans sa conception, mais dès 2020 on le savait que tôt ou tard ça allait ce produire.
une playstation en moins sexy
Ajoute à ca le fait que si tu as un PC une Xbox ne sert strictement à rien ( day one PC/Xbox)
Les sorties multiplateformes sur PS5
Retrait du marketing hors ( US et UK)
Les licences historiques ( Halo/Gears/Fable/Forza M) qui n'ont pas su pérenniser leur gloire passée.
A part Forza Horizon, aucune licence forte n'a été créée pour "grand public"
sauf que niveau catalogue playstation est au meme niveau qu'xbox aujourd'hui
si tu as un pc une playstation ne sert plus a rien non plus
sortie multiplateforme aussi sur pc
idem après la baisse des ventes de yotei , horizon, la disparition d'uncharted... les licence historique de sony ayant disparu depuis bien longtemps aussi...
et wolverine qui s'annonce être un fail aussi
Elle devrait aussi comporter une IA qui aide à passer les passages difficiles dans les jeux. En gros l'IA joue à ta place.
Elle est censée donner le choix entre un modèle portable et un modèle de salon. Ca peut attirer aussi.
Et bien sûr y aura le line-up qui va bien à la sortie ou pas loin : Spider-Man 3, Horizon 3, Ratchet 3, Gran Turismo 8, Tekken 9, FF7 Part 3, etc.
Mais par contre oui. Elle sera hyper chère, les jeux seront encore plus chers et je pense moi aussi que les promos seront de moins en moins fortes.
Je ne serais même pas étonné que Sony réduise le nombre de jeux offerts dans le Ps Plus Essential, arguant sur la valeur d'un jeu neuf !
Mais vu que ça sera sûrement pas le cas...non.
ils s'en fou du débat, mais le grand publique quand a la prochaine gen il va vouloir regarder les jeux au magasin pour prendre sa console et qu'il ne va voir aucun jeu, il ne prendra pas la console non plus, l
Les parent qui vont vouloir prendre un jeu avec la console qui vont voir un rayon playstation et un rayon switch, il ne réfléchiront pas et prendront la switch...
comme je dis le physique ca englobe bien plus le simple disque
On est dans une époque ou la PS5 recule en ventes (y a quoi voir l'augmente de prix y a peu, les ventes sont au plus bas) la switch 1 et 2 se vendent bien mieux et les exclus PS5 font des chiffres plus bas.
yanssou Va faire une sieste dans un compacteur à ordures et laisse les grands parler.
la tu reves, déja parce que sans lecteur tu ne sais pas faire de la rétro ps1 et ps2... ensuite ils ne rendront pas les jeux ps3 rétrocompatible pour la simple raison qu'il faudrait les recoder, donc tous les plus petit éditeurs (et ceux qui ont disparu) ne verront jamais leur jeux porté ailleurs
sauf que niveau catalogue playstation est au meme niveau qu'xbox aujourd'hui
va prendre l'air ou faire une sièste si pour sortir des bêtises pareil
si tu as un pc une playstation ne sert plus a rien non plus
Ah c'est pour ça qu'ils ont annoncés ne plus sortir leur jeux solo sur PC. Allé va attendre la sortie de Yotei ou Astro bot à la fin de l'année
idem après la baisse des ventes de yotei , horizon, la disparition d'uncharted... les licence historique de sony ayant disparu depuis bien longtemps aussi...
Faux Yotei se vend plus rapidement que Tsushima, Horizon 2 a été inclus dans le PS Plus en début de gen parce que sony voulait tester l'impact que ça pouvait avoir. Mais sur la même fênetre le 2 s'est vendu aussi ou plus rapidement ( et a surtout généré plus de bénéfice) que le 1.
Uncharted qui a fait plus de 20 millions ? Justement ils arrivent a créer des nouvelles franchises à succès et EUX MËMES décident de poursuivre ou mettre en pause
Aujourd'hui le top 5 des franchises playstations dépasses les 15/20 millions de ventes soit plus que la MAJORITE DES JEUX TIERS MULTIPLATEFORMES
1.Pour tous les gros joueurs de AAA et GAAS Nintendo n'est pas une options à playstation
Bah oui mais du coup, est ce que les gros joueurs de AAA, ça représente forcément le grand publique?
J'en suis pas forcément sur. Ce que j'ai compris justement avec les années, c'est que le grand publique est beaucoup moins au taquet que les hardcore gamers comme nous sur la question des graphismes, des fps et de la haute définition.
C'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de tiers on fonctionné sur Switch 1 alors que la console était à la ramasse techniquement. Perso, jamais je touche à the Witcher 3 sur Switch même avec un baton. lol
Et pourtant cette version a été un véritable succès commercial.
Ce qui freinait pour la Switch 2, c'était avant tous les prix de cette dernière qui étaient juste abusé par rapport au matériel et à ce que proposait la concurrence. Mais aujourd'hui avec la hausse des prix de la concurrence, les prix de la Switch commencent à être relativisé par le grand publique (c'est complètement psychologique tout ça).
Donc pour moi, ça pourrait justement être une alternative plutôt intéressante pour le grand publique justement. Surtout que maintentant, la différence graphique des portages Switch 2 est beaucoup moins grande qu'à l'époque de la Switch 1.
Mais bon encore une fois, ce ne sont que des suppositions. En vérité personne ne sait comment le grand publique réagira pour le moment.
C'est pas très vrai, ou alors je serais curieux de voir une source qui indique le contraire: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/06/26/xbox-sales-are-its-lowest-ever-this-month-playstation-its-lowest-since-2000/
(et on peut brancher son PC dans le salon, ce n'est pas une excuse ça)
c'est un fait... fait toi une raison...
Ah c'est pour ça qu'ils ont annoncés ne plus sortir leur jeux solo sur PC. Allé va attendre la sortie de Yotei ou Astro bot à la fin de l'année
ils ont justement annoncé qu'il n'allait pas abandonner le pc finalement...
et c'est pas parce qu'il manque 2 jeux dont un des 2 est un bide que la playstation n'est pas inutile si tu as un pc, le pc possèdant un catalogue plus grand que celui de playstation aujourd'hui
Faux Yotei se vend plus rapidement que Tsushima, Horizon 2 a été inclus dans le PS Plus en début de gen parce que sony voulait tester l'impact que ça pouvait avoir. Mais sur la même fênetre le 2 s'est vendu aussi ou plus rapidement ( et a surtout généré plus de bénéfice) que le 1.
yotei c'est vendu 3 fois moins que tsushima... horizon 2 , 2 fois moins que le premier...mais oui...
Uncharted qui a fait plus de 20 millions ? Justement ils arrivent a créer des nouvelles franchises à succès et EUX MËMES décident de poursuivre ou mettre en pause
mais pas de uncharted sur ps5...
God of War qui a été le jeu du summer game fest qui vient de passer ?
ca va être un gros fail, garantit
GT qui pérénise son succès et a aujourd'hui le monopole des jeux des courses simu sur console ?
GT qui est devenu un jeux service a microtransaction...
Aujourd'hui le top 5 des franchises playstations dépasses les 15/20 millions de ventes soit plus que la MAJORITE DES JEUX TIERS MULTIPLATEFORMES
justement sur ps5 , aucun jeu n'a dépassé les 20 millions contrairement a la ps4, et toute les suite ont fait moins bien que leur analogue ps4
Si tu pense qu'aujourd'hui sony va bien, je pense que tu va tomber de très très haut a la prochaine gen
yotei c'est vendu 3 fois moins que tsushima
tu as un problème au cerveau, je m'arrête là
Amigo va faire un test de QI
Oui parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise communication et de badbuzz pour les exemples que tu m'as donné.
Le grand publique, il se fiche de plein de choses, c'est clair! Et va globalement pas se poser de questions comme nous. Par contre, si un badbuzz est assez conséquent (comme ici) ils vont forcément y être confronté et influencé.
On se souvient que la WiiU, c'était une console qui a subit ce genre de badbuzz (même si ça partait d'une incompréhension des informations sur la console).
La Wii avait été un succès phénoménal et pourtant sa successeuse a complètement bidé parce que les gens ont cru que c'était une extention et pas une nouvelle console.
Donc encore une fois, on en sait rien de comment le grand publique va réagir. Il pourrait très bien s'en foutre comme tu le dis mais il pourrait tout aussi bien sanctionné Sony et se désintéresser de la PS6.
deathegg Laisse les pro faire des articles de qualité pendant que toi tu bégaye, tocard.
nigel dans les magasins en tous cas ça achète.
djfab http://www.kunalganglani.com/blog/sony-pc-strategy-single-player-live-service-split