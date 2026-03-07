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Qui va acheter la PS6 ?


La console sera full-démat, même s'il y a une rétrocompatibilité avec la PS4 et la PS5, ça m'étonnerait que Sony propose un lecteur en option pour les vieux cons encore attaché au physique.

De toute façon comme ça ne serait que pour les vieux jeux et pas les jeux PS6, qu'il se le garde.

Avec la crise de la ram, le prix de la console va être exorbitant, et vu le melon de Sony, ils vont même pas faire d'effort pour réduire les coûts.

En 2028, une fois les jeux physique éradiqués, les promo sur le store vont disparaitre et les prix vont augmenter. GTA6 la vraie version est vendue 100€ (celle à 80 est amputée de contenu), est uniquement en démat, et les gens se jettent dessus.

Malgré tout ça, qui compte encore acheter la PS6 ?
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    posted the 07/03/2026 at 02:24 PM by gamerdome
    comments (91)
    yanssou posted the 07/03/2026 at 02:28 PM
    Tt le monde achètera cette console, un peu comme la pro acheté en masse.

    Le grand public s'en fout du physique et qu'elle est un lecteur ou pas elle se vendra.
    narustorm posted the 07/03/2026 at 02:30 PM
    Non !
    oss137 posted the 07/03/2026 at 02:30 PM
    yanssou d'ailleurs on a les chiffres de vente ?
    altendorf posted the 07/03/2026 at 02:33 PM
    Pas de PC et aucune envie de m'y mettre car rien n'est mieux que le plug and play donc forcément que je vais la prendre... mais cela dépendra du launch. Si je m'y retrouve pas, l'attente me pause aucun problème. Toute façon, je me focus de plus en plus sur ma collection PS1/PS2 + la Neo Geo en fin d'année risque de me remettre dans la boucle SNK.
    romgamer6859 posted the 07/03/2026 at 02:34 PM
    Je ne pense pas
    shao posted the 07/03/2026 at 02:35 PM
    yanssou
    Tu veux dire quoi par tout le monde? Parce j'ai beau adoré les jeux des studios Playstation, tant que la PS6 sera full démat' c'est même pas la peine de compter sur moi.
    neptonic posted the 07/03/2026 at 02:36 PM
    Question inutile en tout cas bien trop tot quand la plus part ici sont dans les émotions.

    Rien a été annoncé sur cette console vous ne savez rien dessus


    et comme dit yanssou tout le monde (la majorité) la prendra
    derno posted the 07/03/2026 at 02:37 PM
    Perso, je ne fais pas partit de la clientèle sony mais si nintendo me fait un coup comme ça j'arrête les nouveautés et mon contenterais de ma ludo retro et essayerais de la garnir un peut plus avant que ça ne cote trop.
    deathegg posted the 07/03/2026 at 02:39 PM
    oss137 La PS5 pro représente 13% des ventes de PS5, elle se vend même moins que la PS4 pro. Mais yanssou ayant le QI d'un tiroir cassé, il s'est pas renseigné.
    volran posted the 07/03/2026 at 02:39 PM
    Je suis sur Pc et Switch depuis la Ps4, donc je reste sur ma position. Instant gaming pour les achats à petit prix pour le pc et les jeux sur switch + switch 2 qui sont en physique en 1st party.
    shao posted the 07/03/2026 at 02:40 PM
    neptonic
    Justement, je suis pas du tout dans l'émotion. Je suis parfaitement lucide et pour moi, c'est nada la PS6.
    Sans doute parce que contrairement à d'autres, j'arrive à voir ma vie sans jeu vidéo, je sais pas...
    zekk posted the 07/03/2026 at 02:40 PM
    Je comptais pas prendre de Switch 2, mais du coup Switch 2 et pas de ps6
    khazawi posted the 07/03/2026 at 02:40 PM
    yanssou moi non, mais bien avant l'annonce de la fin du physique. Depuis plusieurs années je sais que je n'achèterai pas car je suis un anti démat viscéral. Même la Switch 2, pas sûr que j'achète, en tout cas pas dans l'immédiat car les key cards sont clairement du démat.
    neptonic posted the 07/03/2026 at 02:42 PM
    shao c'est pourquoi j'ai précisé la "majorité"

    Les boycottes ça ne marchent jamais on devrait maintenant le savoir depuis
    masharu posted the 07/03/2026 at 02:44 PM
    Si vous pouviez arrêtez de générer des images via IA ce serait déjà pertinent avec le sujet...
    gally099 posted the 07/03/2026 at 02:44 PM
    Aucune chance .
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 02:46 PM
    masharu J'achète jamais en démat, mais mon dieu j'ai fait UNE image IA, tout est de ma faute
    shao posted the 07/03/2026 at 02:46 PM
    neptonic
    Bah après, je pense que c'est un peu trop tôt pour vraiment dire ce qu'il en sera.
    Dans ma tête, c'est même pas un boycott d'ailleurs, c'est juste un changement de cap.
    Si tu proposes plus de physiques, tu n'as donc plus les critères requis pour m'avoir dans ta clientèle, c'est aussi simple que ça.
    grospich posted the 07/03/2026 at 02:46 PM
    C'est déjà la première génération que je prends pas de console Sony (pas de PS5 chez moi), donc je ne compte pas prendre de PS6.

    Je vais rester sur le combo PC + Switch 2.
    edgar posted the 07/03/2026 at 02:48 PM
    J’ai fait l’impasse sur la PS5 et je comptais sur la PS6 pour rattraper mon retard sur les quelques bons jeux de cette génération de couille.

    Mais vu qu’elle n’a plus aucune chance d’être rétro-compatible, c’est mal parti.

    Je suis également intéressé par la PS6 Portable, à condition qu’elle soit hybride façon Switch 1/2, autrement ça sera non.
    losz posted the 07/03/2026 at 02:50 PM
    Day one, ca fait chier mais pas le choix
    keiku posted the 07/03/2026 at 02:50 PM
    pas moi, deja la ps5 c'était tendu, mais les console de salon c'est fini pour de bon
    masharu posted the 07/03/2026 at 02:50 PM
    gamerdome Je ne fais pas parti du problème au moins.
    malroth posted the 07/03/2026 at 02:51 PM
    Pas pour moi

    C'est meme clair et net pour ma part. Mais tant mieux si d'autres l'achetent et aiment cette industrie la.

    Ma prochaine console c'est Nintendo du coup. Combo PC + Nintendo
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 02:51 PM
    A ce niveau là ils devraient l'appeler la PlayStation 666 ça collerait mieux à leur nouvelle image de marque Mais perso j’avais déjà décidé de ne pas l'acheter avant l'annonce, car je ne supportais déjà pas leur nouveau modèle économique de console mid-gen et tous les moves de merde qu’ils ont enchaîné sur cette génération...
    keiku posted the 07/03/2026 at 02:53 PM
    neptonic Les boycottes ça ne marchent jamais on devrait maintenant le savoir depuis

    ah bon du coup t'explique comment la situation d'xbox ?
    yurius posted the 07/03/2026 at 02:57 PM
    Pas moi
    echizen posted the 07/03/2026 at 02:59 PM
    Pas pour moi. Généralement, j'achète une génération sur 2, je me suis pris la ps5 Day one après avoir sauté la ps4 et acheté la ps3 sur ça fin de vie. Le cross play et l'occasion sont trop rentable pour acheter à chaque fois la new gen. Mais du coup tout cela va disparaître donc je n'achèterai surement pas non plus la ps7
    hyoga57 posted the 07/03/2026 at 02:59 PM
    yanssou Pas moi déjà, pas de physique pas d’achat. Je ne suis pas un faux cul, Sony c’est fini de mon côté.
    neptonic posted the 07/03/2026 at 03:00 PM
    keiku la situation xbox n'est pas un boycott mais un désintéressé total pour manque de pertinence

    Le positionnement de Xbox c'est quoi ?
    une playstation en moins sexy
    Ajoute à ca le fait que si tu as un PC une Xbox ne sert strictement à rien ( day one PC/Xbox)
    Les sorties multiplateformes sur PS5
    Retrait du marketing hors ( US et UK)
    Les licences historiques ( Halo/Gears/Fable/Forza M) qui n'ont pas su pérenniser leur gloire passée.
    A part Forza Horizon, aucune licence forte n'a été créée pour "grand public"
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 03:00 PM
    La provoc de malade...
    sph1x posted the 07/03/2026 at 03:02 PM
    Sans moi en tout cas.
    yanssou posted the 07/03/2026 at 03:06 PM
    shao khazawi la majorité du grand public, elle s'adaptera à son lancement.

    deathegg ta un soucis le pète couille ? À part nous faire des interventions aussi à chier tu sert pas à grand chose ici.
    taiko posted the 07/03/2026 at 03:06 PM
    Je l'achèterai sûrement mais je ne pensais pas pouvoir autant remettre ça en question.

    Suffit qu'il y ait une vraie alternative et je me dirais pourquoi pas. J'ai trouvé les exclus ps catastrophiques sur cette gen...
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 03:06 PM
    PS6 sera chère, augmentation de l’abonnement PS+ et jeux Cross Gen pendant un moment, sans moi
    yanssou posted the 07/03/2026 at 03:08 PM
    hyoga57 pour moi c'est steam.
    abookhouseboy posted the 07/03/2026 at 03:10 PM
    Cela fait un moment que je suis sur PC.
    J'ai la PS4 qui a vite pris la poussière.
    J'ai fait l'impasse sur la PS5 au point que je n'ai jamais eu l'envie de l'avoir.
    Donc vu les récents développements, la PS6 me fait encore moins envie.
    shao posted the 07/03/2026 at 03:12 PM
    yanssou
    On verra bien. Pour l'instant, je pense qu'il est un peu tôt pour prédire quoi que ce soit. On peut seulement parler que pour soit même.
    On a eu des exemples de communications raté qui ont donner une mauvaise images du produit, qui a fini par flopper.
    deathegg posted the 07/03/2026 at 03:12 PM
    yanssou Tkt pas, un jour t'apprendra que tu dis de la merde et tu évolue (ou tu votera extreme-droite si c 'est déjà pas le cas).

    neptonic Bha justement, si la PS6 ne séduit pas, elle marchera pas. Le full démat c'est pas ca qui va la tuer, c'est l'accumulation de points non sexy qui va la tuer et pour l'instant, la PS6 ne fait que ça. Même avant l'annonce de la mort du physique, beaucoup s'interrogeaient sur l'interet de l'achat.
    ratchet posted the 07/03/2026 at 03:12 PM
    Moi pour les exclus
    Ça sera le futur binôme de ma Switch 2 quand la PS5 aura fait son temps.
    xynot posted the 07/03/2026 at 03:15 PM
    J'ai des gros doutes depuis l'annonce de mercredi, à voir
    neptonic posted the 07/03/2026 at 03:24 PM
    deathegg

    1.Pour tous les gros joueurs de AAA et GAAS Nintendo n'est pas une options à playstation

    2.Xbox va également se mettre au démat (certains diront que c'est déjà fait pour eux on les voit même plus en magasin)

    Il reste quoi le PC ? la majorité des joueurs consoles dont le grand public s'en fiche totalement de ce support et cherche le confort immédiat pour jouer avec les potes.

    Encore une fois la majorité s'ils doivent prendre une nouvelle machine dans 2/3 ans ça sera la PS6.
    heracles posted the 07/03/2026 at 03:25 PM
    JAMAIS
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:25 PM
    neptonic c'est exactement la même situation qu'il va arriver sur la ps6, appelle ca boycott ou désintérêt, c'est le même mot pour dire un abandon des gens pour la console
    yukilin posted the 07/03/2026 at 03:26 PM
    Actuellement je n'en sais rien.
    Pour ma part, j'attendrai sans doute le bon moment, une offre etc qui puisse éventuellement se présenter. Très probablement plus en fin de gen ( je ne compte plus me presser) et ça sera de toute façon soumis à la condition principale que des jeux m'intéresse. Et il y en aura sûrement très peu.
    Je compte continuer à jouer tant que les conditions correspondent à mes attentes. A voir donc ce que réserve l'avenir. Je réagirais en conséquence.
    cyr posted the 07/03/2026 at 03:26 PM
    Le grand public lui sera sensible au tarif. Les gamets ne représentent pas plus de 20% d'un parc.

    Vous pouvez la boycotter, ça changera rien en définitif.
    ducknsexe posted the 07/03/2026 at 03:27 PM
    Le public se mettront en mode limace. Car entre le prix très cher, le tout demat. Pas sûr qu elle sera un succès.
    yanssou posted the 07/03/2026 at 03:28 PM
    shao bah disons que le grand public s'en fout de tout ces débats, les no name que nous somme dans ce blog de jv ne changeront rien. Une dualsense edge à 250 euro se vend, des augmentations de tarif de la ps5 n'a pas fait en sorte que les ventes diminue.

    Et récemment un record des preco pour gta 6. On vit dans une société de surconsommation, à partir du moment où les gens achetent en masse et prennent limite des crédits pour acheter le dernier vêtements à la mode ou un iPhone tout les ans à 2000 balle, ça cartonera pour cet ps6.

    Les chiffres parlent d'eux même, le numérique est supérieur au physique. Sony à fait plaisir avec la ps5 qui te base était uniquement demat, ça ce voit dans sa conception, mais dès 2020 on le savait que tôt ou tard ça allait ce produire.
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:29 PM
    neptonic Le positionnement de Xbox c'est quoi ?
    une playstation en moins sexy
    Ajoute à ca le fait que si tu as un PC une Xbox ne sert strictement à rien ( day one PC/Xbox)
    Les sorties multiplateformes sur PS5
    Retrait du marketing hors ( US et UK)
    Les licences historiques ( Halo/Gears/Fable/Forza M) qui n'ont pas su pérenniser leur gloire passée.
    A part Forza Horizon, aucune licence forte n'a été créée pour "grand public"

    sauf que niveau catalogue playstation est au meme niveau qu'xbox aujourd'hui
    si tu as un pc une playstation ne sert plus a rien non plus
    sortie multiplateforme aussi sur pc
    idem après la baisse des ventes de yotei , horizon, la disparition d'uncharted... les licence historique de sony ayant disparu depuis bien longtemps aussi...

    et wolverine qui s'annonce être un fail aussi
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 03:30 PM
    La console ne sera pas seulement rétrocompatible PS4 et PS5, il se dit qu'elle prendra aussi en charge les jeux PS1 PS2 et PS3 ce qui sera une révolution, surtout alors que Sony ferme le store PS3 (ils vont pouvoir revendreles jeux PS3 en version compatible PS6).

    Elle devrait aussi comporter une IA qui aide à passer les passages difficiles dans les jeux. En gros l'IA joue à ta place.

    Elle est censée donner le choix entre un modèle portable et un modèle de salon. Ca peut attirer aussi.

    Et bien sûr y aura le line-up qui va bien à la sortie ou pas loin : Spider-Man 3, Horizon 3, Ratchet 3, Gran Turismo 8, Tekken 9, FF7 Part 3, etc.

    Mais par contre oui. Elle sera hyper chère, les jeux seront encore plus chers et je pense moi aussi que les promos seront de moins en moins fortes.

    Je ne serais même pas étonné que Sony réduise le nombre de jeux offerts dans le Ps Plus Essential, arguant sur la valeur d'un jeu neuf !
    yanssou posted the 07/03/2026 at 03:31 PM
    deathegg qu'est ce que vient me les briser avec la politique, occupe toi de ton cul blaireau.
    churos45 posted the 07/03/2026 at 03:32 PM
    J'ai pris la PS5 après 3 ans car j'avais un backlog de first-party à finir, mais je suis très déçu par le manque de sortie de jeux Playstation. À moins qu'il y ait des exclues exceptionnelles, je ne prendrais pas la PS6.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 03:33 PM
    Si elle sortait a un prix normal, et avec des jeux physiques, probablement.
    Mais vu que ça sera sûrement pas le cas...non.
    5120x2880 posted the 07/03/2026 at 03:34 PM
    J'ai arrêté à la PS3, je sentais la douille lorsqu'ils me faisaient installer des jeux comme DMC 4, alors rentrer mes numéros de carte et payer pour jouer en ligne, racheter des remasters, payer des jeux et manettes 60€, j'avais définitivement mieux à foutre
    judebox posted the 07/03/2026 at 03:34 PM
    Combo PC + Console Nintendo pour moi, et depuis très longtemps !
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 03:34 PM
    Uncharted n'a pas disparu, un cinquième jeu est bien en préparation. Ce n'est juste pas plus la priorité pour N.Dog que Ratchet ne l'est pour Insomniac.
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:34 PM
    yanssou bah disons que le grand public s'en fout de tout ces débats, les no name que nous somme dans ce blog de jv ne changeront rien. Une dualsense edge à 250 euro se vend, des augmentations de tarif de la ps5 n'a pas fait en sorte que les ventes diminue.

    ils s'en fou du débat, mais le grand publique quand a la prochaine gen il va vouloir regarder les jeux au magasin pour prendre sa console et qu'il ne va voir aucun jeu, il ne prendra pas la console non plus, l

    Les parent qui vont vouloir prendre un jeu avec la console qui vont voir un rayon playstation et un rayon switch, il ne réfléchiront pas et prendront la switch...

    comme je dis le physique ca englobe bien plus le simple disque
    xynot posted the 07/03/2026 at 03:35 PM
    La console va être chère et les exclus aussi banger qu'elles seront devront être cantonnées au prix du PSN imposé par Sony, de même pour les jeux tiers, on va vraiment subir le mal du store unique.
    deathegg posted the 07/03/2026 at 03:35 PM
    neptonic Sauf que justement, y a plus d'alternative. Donc là, entre la PS6 qui va coûter bien cher à tout les niveaux, soit en effet, y vont aller sur PC. Soit tout bêtement, le jeu vidéo va se crasher petit à petit.

    On est dans une époque ou la PS5 recule en ventes (y a quoi voir l'augmente de prix y a peu, les ventes sont au plus bas) la switch 1 et 2 se vendent bien mieux et les exclus PS5 font des chiffres plus bas.

    yanssou Va faire une sieste dans un compacteur à ordures et laisse les grands parler.
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:38 PM
    magneto860 La console ne sera pas seulement rétrocompatible PS4 et PS5, il se dit qu'elle prendra aussi en charge les jeux PS1 PS2 et PS3 ce qui sera une révolution, surtout alors que Sony ferme le store PS3 (ils vont pouvoir revendreles jeux PS3 en version compatible PS6).

    la tu reves, déja parce que sans lecteur tu ne sais pas faire de la rétro ps1 et ps2... ensuite ils ne rendront pas les jeux ps3 rétrocompatible pour la simple raison qu'il faudrait les recoder, donc tous les plus petit éditeurs (et ceux qui ont disparu) ne verront jamais leur jeux porté ailleurs
    neptonic posted the 07/03/2026 at 03:38 PM
    keiku
    sauf que niveau catalogue playstation est au meme niveau qu'xbox aujourd'hui

    va prendre l'air ou faire une sièste si pour sortir des bêtises pareil

    si tu as un pc une playstation ne sert plus a rien non plus

    Ah c'est pour ça qu'ils ont annoncés ne plus sortir leur jeux solo sur PC. Allé va attendre la sortie de Yotei ou Astro bot à la fin de l'année

    idem après la baisse des ventes de yotei , horizon, la disparition d'uncharted... les licence historique de sony ayant disparu depuis bien longtemps aussi...

    Faux Yotei se vend plus rapidement que Tsushima, Horizon 2 a été inclus dans le PS Plus en début de gen parce que sony voulait tester l'impact que ça pouvait avoir. Mais sur la même fênetre le 2 s'est vendu aussi ou plus rapidement ( et a surtout généré plus de bénéfice) que le 1.

    Uncharted qui a fait plus de 20 millions ? Justement ils arrivent a créer des nouvelles franchises à succès et EUX MËMES décident de poursuivre ou mettre en pause

    Aujourd'hui le top 5 des franchises playstations dépasses les 15/20 millions de ventes soit plus que la MAJORITE DES JEUX TIERS MULTIPLATEFORMES
    shao posted the 07/03/2026 at 03:41 PM
    neptonic
    1.Pour tous les gros joueurs de AAA et GAAS Nintendo n'est pas une options à playstation

    Bah oui mais du coup, est ce que les gros joueurs de AAA, ça représente forcément le grand publique?
    J'en suis pas forcément sur. Ce que j'ai compris justement avec les années, c'est que le grand publique est beaucoup moins au taquet que les hardcore gamers comme nous sur la question des graphismes, des fps et de la haute définition.

    C'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de tiers on fonctionné sur Switch 1 alors que la console était à la ramasse techniquement. Perso, jamais je touche à the Witcher 3 sur Switch même avec un baton. lol
    Et pourtant cette version a été un véritable succès commercial.

    Ce qui freinait pour la Switch 2, c'était avant tous les prix de cette dernière qui étaient juste abusé par rapport au matériel et à ce que proposait la concurrence. Mais aujourd'hui avec la hausse des prix de la concurrence, les prix de la Switch commencent à être relativisé par le grand publique (c'est complètement psychologique tout ça).
    Donc pour moi, ça pourrait justement être une alternative plutôt intéressante pour le grand publique justement. Surtout que maintentant, la différence graphique des portages Switch 2 est beaucoup moins grande qu'à l'époque de la Switch 1.

    Mais bon encore une fois, ce ne sont que des suppositions. En vérité personne ne sait comment le grand publique réagira pour le moment.
    nigel posted the 07/03/2026 at 03:41 PM
    yanssou des augmentations de tarif de la ps5 n'a pas fait en sorte que les ventes diminue.

    C'est pas très vrai, ou alors je serais curieux de voir une source qui indique le contraire: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/06/26/xbox-sales-are-its-lowest-ever-this-month-playstation-its-lowest-since-2000/
    micheljackson posted the 07/03/2026 at 03:45 PM
    Je n'ai pas acheté de PS depuis la 2, ensuite j'ai eu la xbox360, et depuis je suis uniquement sur PC et je ne vois même pas l'intérêt d'avoir une console moderne maintenant qu'il y a les mêmes jeux sur PC en fait.
    (et on peut brancher son PC dans le salon, ce n'est pas une excuse ça)
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:46 PM
    neptonic va prendre l'air ou faire une sièste si pour sortir des bêtises pareil

    c'est un fait... fait toi une raison...

    Ah c'est pour ça qu'ils ont annoncés ne plus sortir leur jeux solo sur PC. Allé va attendre la sortie de Yotei ou Astro bot à la fin de l'année

    ils ont justement annoncé qu'il n'allait pas abandonner le pc finalement...
    et c'est pas parce qu'il manque 2 jeux dont un des 2 est un bide que la playstation n'est pas inutile si tu as un pc, le pc possèdant un catalogue plus grand que celui de playstation aujourd'hui

    Faux Yotei se vend plus rapidement que Tsushima, Horizon 2 a été inclus dans le PS Plus en début de gen parce que sony voulait tester l'impact que ça pouvait avoir. Mais sur la même fênetre le 2 s'est vendu aussi ou plus rapidement ( et a surtout généré plus de bénéfice) que le 1.

    yotei c'est vendu 3 fois moins que tsushima... horizon 2 , 2 fois moins que le premier...mais oui...

    Uncharted qui a fait plus de 20 millions ? Justement ils arrivent a créer des nouvelles franchises à succès et EUX MËMES décident de poursuivre ou mettre en pause


    mais pas de uncharted sur ps5...

    God of War qui a été le jeu du summer game fest qui vient de passer ?

    ca va être un gros fail, garantit


    GT qui pérénise son succès et a aujourd'hui le monopole des jeux des courses simu sur console ?

    GT qui est devenu un jeux service a microtransaction...

    Aujourd'hui le top 5 des franchises playstations dépasses les 15/20 millions de ventes soit plus que la MAJORITE DES JEUX TIERS MULTIPLATEFORMES

    justement sur ps5 , aucun jeu n'a dépassé les 20 millions contrairement a la ps4, et toute les suite ont fait moins bien que leur analogue ps4

    Si tu pense qu'aujourd'hui sony va bien, je pense que tu va tomber de très très haut a la prochaine gen
    rogeraf posted the 07/03/2026 at 03:49 PM
    Merci pour le code l'ami, j'ai pu télécharger bubsy 4D le GOTY Juin 2026 !
    neptonic posted the 07/03/2026 at 03:49 PM
    keiku

    yotei c'est vendu 3 fois moins que tsushima

    tu as un problème au cerveau, je m'arrête là

    Amigo va faire un test de QI
    oss137 posted the 07/03/2026 at 03:51 PM
    deathegg il me semblait bien que les ventes étaient pas incroyables merci pour le retour
    shao posted the 07/03/2026 at 03:54 PM
    yanssou
    Oui parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise communication et de badbuzz pour les exemples que tu m'as donné.
    Le grand publique, il se fiche de plein de choses, c'est clair! Et va globalement pas se poser de questions comme nous. Par contre, si un badbuzz est assez conséquent (comme ici) ils vont forcément y être confronté et influencé.
    On se souvient que la WiiU, c'était une console qui a subit ce genre de badbuzz (même si ça partait d'une incompréhension des informations sur la console).
    La Wii avait été un succès phénoménal et pourtant sa successeuse a complètement bidé parce que les gens ont cru que c'était une extention et pas une nouvelle console.

    Donc encore une fois, on en sait rien de comment le grand publique va réagir. Il pourrait très bien s'en foutre comme tu le dis mais il pourrait tout aussi bien sanctionné Sony et se désintéresser de la PS6.
    djfab posted the 07/03/2026 at 03:55 PM
    keiku : "ils ont justement annoncé qu'il n'allait pas abandonner le pc finalement..." : Tu as un scoop là !!! Quelle est la source !??
    djfab posted the 07/03/2026 at 03:56 PM
    neptonic : tu n'as même pas tilté sur cette phrase de Keiku !? "ils ont justement annoncé qu'il n'allait pas abandonner le pc finalement..."
    neptonic posted the 07/03/2026 at 03:58 PM
    djfab si si j'ai tilté mais il balance tellement de pépite que ça ne sert à rien de tout relever
    deathegg posted the 07/03/2026 at 03:58 PM
    djfab Y parlent des jeux multi et d'une phrase du président qui disait que "peut etre" il étudierait le cas. En gros, rien d'officiel.
    djfab posted the 07/03/2026 at 04:00 PM
    neptonic : je comprends, j'en ai déjà fait l'expérience !!
    jackfrost posted the 07/03/2026 at 04:00 PM
    Moi aussi je vais réduire mes coûts et ne pas l'acheter
    jeanouillz posted the 07/03/2026 at 04:01 PM
    C'est parce que vous générez des merdes comme ça que l'on se retrouve avec des consoles a 1000 balles voir plus
    djfab posted the 07/03/2026 at 04:13 PM
    gamerdome : "En 2028, une fois les jeux physique éradiqués, les promo sur le store vont disparaitre" : n'importe quoi... Aujourd'hui tu as plein de jeux sur le store qui ne sont pas sortis en physique et qui bénéficient de promos. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait, y a pas de lien avec le physique.
    keiku posted the 07/03/2026 at 04:14 PM
    djfab l'interview du président de sony
    yanssou posted the 07/03/2026 at 04:15 PM
    keiku Il prendront des cartes psn et ps+ désormais ceux qui achète pour ea sport, call of, fornite sont bien en demat.

    deathegg Laisse les pro faire des articles de qualité pendant que toi tu bégaye, tocard.

    nigel dans les magasins en tous cas ça achète.
    djfab posted the 07/03/2026 at 04:17 PM
    keiku : de l'ancien président non ?
    supasaiyajin posted the 07/03/2026 at 04:19 PM
    Je pense que vais la prendre parce qu'il faut savoir vivre avec son temps. On a qu'une vie après tout.
    deathegg posted the 07/03/2026 at 04:19 PM
    yanssou Des articles avec tes propos fini à la pisse ? haha
    levieuxjoueur posted the 07/03/2026 at 04:21 PM
    Moi
    yanssou posted the 07/03/2026 at 04:24 PM
    deathegg Te trop con pour comprendre le sens de mes propos mon pauvre.
    akinen posted the 07/03/2026 at 04:27 PM
    Moi, joueur pas collectionneur
    deathegg posted the 07/03/2026 at 04:31 PM
    yanssou tu t'es planté et on a été deux a te le faire remarquer, donc non, juste on a pas ton niveau de connerie
    chreasy97 posted the 07/03/2026 at 04:32 PM
    Je vais bien rire quand les jeux PS6 seront tous a 89,99 sur le store...
    djfab posted the 07/03/2026 at 04:34 PM
    supasaiyajin : "e pense que vais la prendre parce qu'il faut savoir vivre avec son temps. On a qu'une vie après tout." : voilà quelqu'un de sensé !
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 04:36 PM
    chreasy97 Moi je vais pas rire, mais oui, ça bien d'arriver, même 99,99€
    yanssou posted the 07/03/2026 at 04:36 PM
    deathegg non jure ? J'ai pas ton temps mais réellement va te faire soigner. Va perdre ton temps dans les coms c'est tout ce que tu sais faire de toute façon.
    keiku posted the 07/03/2026 at 04:38 PM
    yanssou ca ne représente même pas la moitié du parc actuelle ces joueurs ps5 ces joueurs, donc oui ils continueront

    djfab http://www.kunalganglani.com/blog/sony-pc-strategy-single-player-live-service-split
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