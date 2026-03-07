La console sera full-démat, même s'il y a une rétrocompatibilité avec la PS4 et la PS5, ça m'étonnerait que Sony propose un lecteur en option pour les vieux cons encore attaché au physique.De toute façon comme ça ne serait que pour les vieux jeux et pas les jeux PS6, qu'il se le garde.Avec la crise de la ram, le prix de la console va être exorbitant, et vu le melon de Sony, ils vont même pas faire d'effort pour réduire les coûts.En 2028, une fois les jeux physique éradiqués, les promo sur le store vont disparaitre et les prix vont augmenter. GTA6 la vraie version est vendue 100€ (celle à 80 est amputée de contenu), est uniquement en démat, et les gens se jettent dessus.Malgré tout ça, qui compte encore acheter la PS6 ?