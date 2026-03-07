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Akihiro Hino, fondateur et PDG de Level-5 (le studio japonais derrière Professeur Layton, Ni no Kuni et Inazuma Eleven) a révélé dans un entretien accordé à Famitsu une pratique interne pour le moins originale (on a pas trouvé de meilleur qualificatif) : l'homme met en place des quizzes de connaissance sur les jeux du studio, dont les meilleurs scores sont récompensés par des augmentations de salaire significatives, quel que soit le niveau hiérarchique ou l'ancienneté du candidat.Hino s'est expliqué sur la pratique de cette manière :Notez par ailleurs que ce système de quiz s'inscrit dans une réflexion plus large de la part de Hino quant à la politique de recrutement de Level-5, qui emploie environ 320 personnes à l'heure actuelle, sans prévoir d'expansion significative. Ainsi, alors que le studio agrandit ses bureaux d'Osaka (l'un de ses trois pôles avec le siège de Fukuoka et les bureaux de Tokyo), Hino a choisi de se montrer plus sélectif plutôt que de grossir rapidement. Ce faisant, il s'est lui-même impliqué dès le premier tour d'entretiens cette année, là où il n'intervenait auparavant que lors des entretiens finaux :