Akihiro Hino, fondateur et PDG de Level-5 (le studio japonais derrière Professeur Layton, Ni no Kuni et Inazuma Eleven) a révélé dans un entretien accordé à Famitsu une pratique interne pour le moins originale (on a pas trouvé de meilleur qualificatif) : l'homme met en place des quizzes de connaissance sur les jeux du studio, dont les meilleurs scores sont récompensés par des augmentations de salaire significatives, quel que soit le niveau hiérarchique ou l'ancienneté du candidat.
Hino s'est expliqué sur la pratique de cette manière : "lorsqu'il s'agit de confier une tâche à quelqu'un, le fait qu'il ait ou non des connaissances sur ce titre spécifique est vraiment crucial. Si ses connaissances sont insuffisantes, d'autres membres de l'équipe devront le soutenir ou vérifier son travail. En revanche, s'il possède ces connaissances, il peut prendre les devants et rationaliser le flux de travail. En d'autres termes, nous considérons désormais la connaissance et la passion pour les titres de l'entreprise comme une forme de compétence"
Notez par ailleurs que ce système de quiz s'inscrit dans une réflexion plus large de la part de Hino quant à la politique de recrutement de Level-5, qui emploie environ 320 personnes à l'heure actuelle, sans prévoir d'expansion significative. Ainsi, alors que le studio agrandit ses bureaux d'Osaka (l'un de ses trois pôles avec le siège de Fukuoka et les bureaux de Tokyo), Hino a choisi de se montrer plus sélectif plutôt que de grossir rapidement. Ce faisant, il s'est lui-même impliqué dès le premier tour d'entretiens cette année, là où il n'intervenait auparavant que lors des entretiens finaux : "si nous ne privilégions pas vraiment des choses comme l'état d'esprit d'une personne plutôt que ses compétences techniques superficielles, nous finirons par rejeter dès le premier entretien les personnes que nous devrions recruter"
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posted the 07/03/2026 at 12:40 PM by nicolasgourry