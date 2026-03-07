Alors que la « Maison de Création 1 » d'Ubisoft est devenue Vantage Studios en octobre 2025, avec l'arrivée de Charlie Guillemot et Christophe Derennes à sa direction, l'entrée de Tencent à son capital (à hauteur d'au moins 26%) et les franchises Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry dans son portefeuille, la « Maison de Création 2 » n'a toujours pas de nom officiel. Néanmoins, on sait désormais qu'elle sera dirigée par Christoph Hartmann, cofondateur et président du label 2K de 2003 à 2017.Cette seconde filiale, qui devrait elle aussi ouvrir son capital à des investisseurs, sera chargée des franchises The Division, Ghost Recon, Splinter Cell ainsi que de March of Giants, un MOBA toujours en développement, acquis auprès d'Amazon Games en décembre 2025.Les autres « Maisons de Création » auront chacune une spécialisation bien définie. La « Maison de Création 3 » sera consacrée aux jeux-service avec les franchises The Crew, Skull and Bones, Riders Republic, For Honor et Brawlhalla. La « Maison de Création 4 » regroupera les jeux narratifs et les univers fantastiques immersifs, notamment Beyond Good & Evil, Might & Magic, Prince of Persia et Rayman. Enfin, la « Maison de Création 5 » ciblera le jeu casual et familial avec Just Dance, Hungry Shark et UNO.