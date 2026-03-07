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[Forbes] "La décision de Sony concernant les disques PlayStation est son plus grand scandale depuis 20 ans"


Sony s'est mis dans de beaux draps en annonçant son intention de cesser la vente de nouveaux jeux PlayStation sur disque à partir de 2028, mettant ainsi fin à une ère de supports physiques qui perdurait depuis les débuts du jeu vidéo. La levée de boucliers des fans est non seulement rapide, mais aussi virulente. Il semble que la colère des joueurs envers PlayStation atteigne ici un niveau inédit depuis vingt ans, voire depuis toujours. Le tweet annonçant la nouvelle a suscité un nombre ahurissant de réactions : 57 000 réponses et 55 000 retweets, dont 99 % expriment une vive colère. Quiconque ose dire « en fait, c'est une bonne chose » se fait littéralement submerger par une vague de critiques négatives. Internet regorge d'articles et de vidéos dénonçant cette décision.

Je ne crois pas avoir vu une telle situation depuis 2006. Vous vous en souvenez ? C'est l'époque où Sony, grisé par le succès de la PS2, pensait pouvoir vendre la PS3 à 600 dollars lors de son lancement. En tenant compte de l'inflation, cela représenterait plus de 1 000 dollars aujourd'hui. Qui plus est, Ken Kutaragi, de chez Sony, avait déclaré dans une interview que l'objectif pour la PS3 était que « les consommateurs se disent : "Je vais travailler plus d'heures pour m'en offrir une". Nous voulons que les gens la désirent, indépendamment de toute autre considération. » On imagine aisément l'accueil réservé à ces propos.

C'était aussi l'époque où la Xbox 360 coûtait 300 dollars au lancement, avec une version « Premium » à 400 dollars. La levée de boucliers et la pression de la concurrence furent telles qu'en juillet 2007, Sony ramena le prix à 500 dollars. En octobre de la même année, la marque lança un modèle doté d'une capacité de stockage inférieure à 400 dollars, se rapprochant enfin des tarifs de la Xbox. La PS3 Slim sortit à 300 dollars en 2009, mais à ce stade, il était largement admis que le lancement initial avait nui à toute la génération de la console.

D'autres scandales et épisodes ayant suscité la colère des fans ont émaillé les années suivantes. En 2011, il y eut la tristement célèbre faille de sécurité qui paralysa le PSN pendant 23 jours ; toutefois, il s'agissait là d'un incident malheureux plutôt que d'une décision délibérée de la part de Sony. Pendant un certain temps, Sony a été le dernier à résister au jeu multiplateforme (crossplay), une position qui a suscité davantage de critiques à mesure que la popularité de Fortnite explosait, jusqu'à ce que l'entreprise finisse par céder. Plus récemment, en 2024, Helldivers 2 a poussé Sony à exiger de tous les joueurs PC qu'ils associent leur compte Steam à un compte PSN ; cela posait problème car le PSN n'est pas disponible dans 170 pays, entraînant l'arrêt de la vente du jeu dans ces régions. Helldivers 2 a été submergé par des centaines de milliers d'avis négatifs, et Sony a fait machine arrière en quelques jours seulement.

On peut observer une tendance ici : les « mauvaises décisions » ont presque toutes été annulées après la révolte des fans. Mais cette histoire de disques ? Il semble s'agir d'une stratégie de plus grande envergure, dépassant le cadre d'une simple décision révocable sur un coup de tête. Il ne s'agit ni d'une baisse de prix ni d'une obligation de lier un compte. Cette question touche à la conception et au lancement de toute la prochaine génération de consoles ; c'est une initiative potentiellement révolutionnaire pour l'industrie, sans équivalent dans cette liste. C'est pourquoi je dirais qu'elle est probablement plus marquante que la polémique sur le prix de la PS3, car elle reflète un problème plus vaste qui couve depuis deux générations, depuis que Microsoft a tenté d'orienter les joueurs dans cette direction. Cela dit, certaines informations indiquent que Microsoft s'apprête lui aussi à abandonner les disques physiques pour sa future console, la Xbox Helix.

Je ne sais pas si l'on pourra faire marche arrière comme pour les autres cas. Cette situation a uni la quasi-totalité de la communauté des joueurs, mais on a l'impression d'être face à un conflit entre une force irrésistible et un objet inamovible. Au bout du compte, toutefois, il semble bien que les consommateurs risquent de perdre cette bataille.

Source : https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/07/02/sonys-playstation-disc-decision-is-its-biggest-scandal-in-20-years/
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    tripy73, aeris201, oreillesal, rocan, idd, dooku
    posted the 07/03/2026 at 12:13 PM by link49
    comments (23)
    jenicris posted the 07/03/2026 at 12:16 PM
    Non, le plus grand tout court. Y a avait pas les réseaux à l'époque de la PS3.
    altendorf posted the 07/03/2026 at 12:19 PM
    Ce bon vieux Paul Tassi qui oublie vite les déboires de la Xbox One avec Don Mattrick ou encore Nintendo et sa communication pour la Wii U à l'E3.
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 12:21 PM
    J'ai vu son article hier, l'un des rares journalistes d'envergures a vraiment faire le taf et remettre en cause leur décision scandaleuse, là où d'autres vendus ont préférés expliqué que la Helix n'aurait sûrement pas de lecteur non plus pour détourner l'attention de Sony

    altendorf : sauf que les cas que tu cites concernaient les constructeurs et leur écosystème, là c'est toute l'industrie qui va être impacté, donc rien à voir niveau grandeur du scandale...
    zekk posted the 07/03/2026 at 12:25 PM
    tripy73 ça impactaient tout ceux voulant aller sortir leur jeux sur Xbox, donc c'est pareil...
    gamjys posted the 07/03/2026 at 12:25 PM
    Malheureusement, je ne pense pas qu’ils vont faire marche arrière. Ils l’avaient déjà anticipé. Dans tous les cas, il y aura des conséquences. Cette news est tellement anti-consommateurs que je comprends vraiment pas comment des gens peuvent être pour. Bref, Sony fonce droit dans le mur.
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 12:28 PM
    zekk : nop car même si ça parlait de connexion obligatoire, il était possible de revendre les jeux ou de les prêter, là il n'y en a aucune donc on est loin du même niveau de scandale...
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 12:35 PM
    Rien de choquant, le niveau de saloperie de SONY c’est inédit et les conséquences sont tellement désastreuses…
    nyseko posted the 07/03/2026 at 12:39 PM
    Je dirais surtout que c'est le plus gros coup de pute de toute l'industrie du jeu vidéo. Et de loin. Très très loin.
    derno posted the 07/03/2026 at 12:42 PM
    sony dit juste: si tu veux jouer c'est comme ça et pas autrement.
    et moi je me rappel de la déclaration de Gunpei Yoki qui disait: « Le jeu vidéo n’est pas quelque chose de vital. Ce n’est pas comme la nourriture. On ne peut pas forcer les gens à en avoir besoin. C’est à nous de faire des efforts pour les séduire. »
    et je suis d'accord avec ça, je vais aller chez celui qui fera des efforts pour me séduire....leur position dominante les ont fait vriller comme à l'époque de la ps2.
    xylander posted the 07/03/2026 at 12:46 PM
    Sony dispose du monopole sur les consoles puissantes. Ils s'en moquent.
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 01:07 PM
    tripy73 De base, non
    c'était laisser à la discrétion de l'éditeur
    Celui-ci ne pouvait pas empêcher la revente mais il pouvait très bien te demander de repasser à la caisse une fois le jeu dans la console
    rogeraf posted the 07/03/2026 at 01:11 PM
    Completement d'accord. Mais ca peut leur couter cher en clients. Donc peu etre pas un bon calcul on va dire finalement
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 01:11 PM
    ouroboros4 : le choix donc contrairement à ici...
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 01:12 PM
    tripy73 un choix qui n'appartenait pas au joueur dans tous les cas
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 01:22 PM
    C’est la première fois que je suis déterminer à ne plus acheter. 30 ans à être un bon pigeon de l’industrie pour aboutir à ce gros fuck. Sans moi j’arrête!

    Bon courage avec leur industrie de merde en crise de tout les côtés !
    taiko posted the 07/03/2026 at 01:22 PM
    C'est déjà le cas sur PC. Mais il y a une grosse différence et c'est pour ça que c'est passé à l'époque. Si tu voulais pas du modèle pc full demat, tu pouvais toujours aller sur console. Et c'est ce que beaucoup ont fait.

    Là on a juste plus le choix du tout
    mishinho posted the 07/03/2026 at 01:34 PM
    Xbox peut reconquerir le marche en proposant la Helix avec un lecteur de disque et du physique
    zekk posted the 07/03/2026 at 01:35 PM
    tripy73 tu as donc la mémoire courte, il y avait aussi un système anti occasion de prévu
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 01:36 PM
    170 pays qui n'ont pas le PSN ? Et donc qui n'ont pas de jeux dématérialisés ?
    Ils sont où les pays qui ne consomment que dématérialisé ? On veut des noms.
    kali posted the 07/03/2026 at 01:37 PM
    C'est le plus gros coup de pute que Sony a jamais réalisé, oui.
    D'autant plus en plein milieu de génération où des joueurs continent d'acheter des PS5 avec lecteur physique.
    Tu casses d'une certaine façon un contrat vis-à-vis de ton client sans que celui-ci ne puisse demander réparation.
    Curieux de voir si des class actions vont s'en suivre.
    nyseko posted the 07/03/2026 at 01:47 PM
    rogeraf Completement d'accord. Mais ca peut leur couter cher en clients. Donc peu etre pas un bon calcul on va dire finalement

    Oh que non. Déjà, rien qu'ici, les mécontents sont rares et ne les insultent pas, sachant que certains ont généralement l'insulte rapide.

    Déjà, pour beaucoup commencent à s'y faire.

    Quand la PS6 va être annoncée à 999 €, sans lecteur, Sony va balancer trois visuels d'un remake, d'un jeu exclusif et de la version PS6 d'un jeu crossgen, et déjà ça va commencer à tortiller du cul.

    Et quand la PS6 va sortir, tu auras les posts de blog habituels : « Finalement, j'ai craqué ».

    Alors bien sûr, certains seront passés à autre chose, mais tellement peu... Parce que l'alternative, c'est quoi ? Microsoft qui est en complète disgrâce et qui, de toute façon, va suivre ? Nintendo le honni qui, de toute façon, se retrouve avec des jeux en GKC ? Ou le PC, de toute façon full démat', plutôt hors de prix actuellement à cause de la RAM ?

    Non, Sony, ils sont malins, ils se sont d'abord assurés de mettre la chaîne autour du cou avant de sortir le fouet.
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 01:55 PM
    Y'aura pas de marche arrière, à moins que plus personne n'achète rien en démat à partir d'aujourd'hui, ce qui est totalement utopique, Sony va continuer.

    Et ce n'est que le début, une fois le physique éradiqué (plus de jeux moins cher, solde, occasion,...) les promo sur le store vont elle aussi disparaitre et les prix vont augmenter.

    GTA6 la vraie version est à 100€, en démat, et les gens ce jettent dessus.
    shao posted the 07/03/2026 at 02:12 PM
    il semble bien que les consommateurs risquent de perdre cette bataille.

    Les joueurs perdront la bataille que s'ils achètent la PS6, ce qui ne sera pas mon cas.
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