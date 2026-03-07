Désolé je suis juste trop content
J'avais pas obtenu le capes bac+5 et m'était un peu résigner,cette nouvelle réforme m'a permis de retenter ma chance sur celui ci alors oui pas du tout bien classé mais je m'en fout je l'ai eu Putin enfin!
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posted the 07/03/2026 at 11:39 AM by skuldleif
derno ouep mais tkt bcps connaissent mon prénom ici a cause ma "chaîne" youtube donc franchement osef
altendorf merci , heureusement je suis pas comme ça irl tkt
Maintenant je comprends mieux ton talent pour toutes tes magouilles pour payer moins cher les GP
gasmok2 arrête ça c'est mes origines,le bledard en moi
gros GG à toi
ça ira de mettre ton ID à la vu de tous ?
Là tu rends fier
C'est le niveau d'au-dessus mais si tu restes dans l'Education Nationale alors tu te remercieras toute ta vie, même s'il te faut deux ou trois ans pour l'avoir.
Tu peux la tenter à l'interne désormais. C'est moins prestigieux donc moins facile d'avoir des lycées ou des prépas, mais tu gardes quand même les autres avantages (3h en moins par semaine, la paie qui fait un bond ...).