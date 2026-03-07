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skuldleif > blog
Capes de maths en poche !

Désolé je suis juste trop content
J'avais pas obtenu le capes bac+5 et m'était un peu résigner,cette nouvelle réforme m'a permis de retenter ma chance sur celui ci alors oui pas du tout bien classé mais je m'en fout je l'ai eu Putin enfin!
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    iglooo, kujiraldine, link49
    posted the 07/03/2026 at 11:39 AM by skuldleif
    comments (27)
    kisukesan posted the 07/03/2026 at 11:47 AM
    Félicitations cher collègue ! Et bon courage !
    derno posted the 07/03/2026 at 11:47 AM
    un peut trop d'infos personnels dans cette capture mais félicitation^^
    altendorf posted the 07/03/2026 at 11:50 AM
    Bravo le chieur Alf mabrouk !
    iglooo posted the 07/03/2026 at 11:53 AM
    GG
    kujiraldine posted the 07/03/2026 at 11:53 AM
    Félicitations
    skuldleif posted the 07/03/2026 at 11:54 AM
    kisukesan ahah merci

    derno ouep mais tkt bcps connaissent mon prénom ici a cause ma "chaîne" youtube donc franchement osef

    altendorf merci , heureusement je suis pas comme ça irl tkt
    altendorf posted the 07/03/2026 at 11:54 AM
    skuldleif Je sais bien, c'est affectueux
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 11:56 AM
    Félicitations ! Prochaine étape l’agrégation !
    skuldleif posted the 07/03/2026 at 11:57 AM
    shambala93 mdr non j'ai pas le niveau
    jamrock posted the 07/03/2026 at 11:59 AM
    Félicitations, l'élite
    jenicris posted the 07/03/2026 at 12:00 PM
    Félicitations!
    gasmok2 posted the 07/03/2026 at 12:00 PM
    Félicitations

    Maintenant je comprends mieux ton talent pour toutes tes magouilles pour payer moins cher les GP
    djfab posted the 07/03/2026 at 12:03 PM
    Toutes mes félicitations !
    skuldleif posted the 07/03/2026 at 12:04 PM
    jamrock jenicris gasmok2 merci ! Je voulais l'obtenir maintenant tant que ya des postes et que les gens ne se ruent pas dessus à cause de l'IA

    gasmok2 arrête ça c'est mes origines,le bledard en moi
    marchand2sable posted the 07/03/2026 at 12:05 PM
    Bravo J'aurais eu 0 moi.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 12:06 PM
    skuldleif t'as bien fait
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 12:09 PM
    skuldleif
    gros GG à toi
    ça ira de mettre ton ID à la vu de tous ?
    lefab88 posted the 07/03/2026 at 12:10 PM
    félicitation
    skuldleif posted the 07/03/2026 at 12:14 PM
    kikoo31 roh de toute façon les résultats sont publique donc tout les noms aussi , quoi qu'il en soit merci! lefab88 merci
    zekk posted the 07/03/2026 at 12:26 PM
    Félicitation
    zekk posted the 07/03/2026 at 12:28 PM
    Félicitation
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 12:34 PM
    Mabrouk

    Là tu rends fier
    skuldleif posted the 07/03/2026 at 01:52 PM
    zekk walterwhite merci c'est cool
    jedi posted the 07/03/2026 at 01:52 PM
    Félicitations collègue !!!
    hibito posted the 07/03/2026 at 01:57 PM
    En demat ou en physique ? Ha pardon ! Félicitations !
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 02:06 PM
    GG ! Au tour de l'agrégation maintenant.

    C'est le niveau d'au-dessus mais si tu restes dans l'Education Nationale alors tu te remercieras toute ta vie, même s'il te faut deux ou trois ans pour l'avoir.

    Tu peux la tenter à l'interne désormais. C'est moins prestigieux donc moins facile d'avoir des lycées ou des prépas, mais tu gardes quand même les autres avantages (3h en moins par semaine, la paie qui fait un bond ...).
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 02:13 PM
    Et puis 639ème au national c'est pas dégueu non plus.
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