profile
Stellar Blade
3
Likers
name : Stellar Blade
platform : PC
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
sandman
40
Likes
Likers
sandman
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 87
visites since opening : 487737
sandman > blog
[Stellar Blade] C'est quoi ce délire de difficulté?
Spoil:

J'arrive à la fin du jeu, combat contre raven dans le désert, c'est du grand n'importe quoi.

Comme beaucoup de jeux, ils ne savent pas doser la difficulté?

La difficulté est correcte durant 30h de jeu, à part quelques boss un peu compliqué mais en jouant bien ca passe... et là tu peux rien faire, elle one shot à la moindre erreur, les attaques à distance one shot... alors que j'ai tout au maximum...

Vraiment j'ai du mal à comprendre, même si c'est un personnage important dans l'histoire, aucun boss ne one shot durant tout le jeu et là bim...

Et elle fait des combos de 5 ou 6 attaques, tu loupes une parade et t'es bon à utiliser une potion si tu le peux, vu qu'elle attaque direct des fois t'as pas le temps de te soigner...

La musique électro en combat est top ^^
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/03/2026 at 10:37 AM by sandman
    comments (13)
    lion93 posted the 07/03/2026 at 10:41 AM
    j'ai pas eu trop de difficulté à la battre 2 Try , tu peux la stun tellement de fois et même les boss de fin après je les ai one shot portant.
    sonilka posted the 07/03/2026 at 10:43 AM
    Le jeu est mal équilibré. C'est à la mode ces derniers temps. Le combat contre Raven illustre à merveille les problèmes du jeu sur ce point mais aussi sur son gameplay. Tout est trop lent et le timing de la parade, je m'y suis jamais fait. C'est compensé par certaines attaques qui peuvent mettre au sol mais c'est globalement mal branlé par rapport à d'autres jeux.
    lion93 posted the 07/03/2026 at 10:45 AM
    y'a qu'une attaque que tu peux pas parer ni même esquiver enfin si le seul moyen de l'esquiver c'est la transformation.
    ratchet posted the 07/03/2026 at 10:45 AM
    J’ai eus aucune difficulté. Jeu exceptionnel par contre Grosse claque de début d’année
    guiguif posted the 07/03/2026 at 10:48 AM
    Oui il y a un mur à la fin pour ceux qui n'ont pas assez explo, par contre ceux qui ont tout explo et qui sont over pétés l'ont first try sans trop de soucis.
    Le pire c'est qu'on ne peut pas retourner dans le reste du jeu pour xp à partir de ce moment là.
    sandman posted the 07/03/2026 at 11:01 AM
    guiguif bah j'ai fait la plupart des quetes annexes, me reste que la peche et le truc des photos, mon arme est à fond, soin au max, exospine level 3 tout ceux que j'ai trouvé, compétences au max sauf les compétences rouges là... Donc je devrais etre bon justement... faut que je change les exospines je pense, remettre du bouclier
    apollokami posted the 07/03/2026 at 11:03 AM
    guiguif Le point de non-retour est clairement indiqué?
    lion93 posted the 07/03/2026 at 11:03 AM
    sandman utilse les objets de stun pour la mettre à terre quand elle charge ses attaques ou utilise le pod avec le missile pour la stun à l'infinie tu verras , tu tueras le boss rapidement
    volran posted the 07/03/2026 at 11:05 AM
    J'ai eu aucune difficulté pour ma part, j'ai juste rush l'histoire sans faire aucune quête annexe. Après je suis habitué à ce genre de difficulté, donc je reste un cas isolé.
    sandman posted the 07/03/2026 at 11:06 AM
    apollokami oui c'est clairement indiqué... ca te dit plusieurs fois qu'on pourra pas revenir en arrière... Pour ca que j'ai fait l'annexe pendant plusieurs heures avant de continuer...
    apollokami posted the 07/03/2026 at 11:12 AM
    sandman Bon à savoir
    J'ai toujours peur d'être bloqué sur un rail jusqu'à la fin dans les jeux, c'est déjà arrivé tellement de fois
    sandman posted the 07/03/2026 at 11:16 AM
    apollokami bah techniquement y'a pas de blocage même au point de non retour dans stellar blade, c'est un jeu de skill, t'es censé t'en sortir en jouant bien... C'est pas un rpg où la puissance du personnage fait toute la différence et être complètement bloqué parce que t'as pas le niveau requis...
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 11:21 AM
    Clairement le point faible du jeu
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo