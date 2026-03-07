Spoil:



J'arrive à la fin du jeu, combat contre raven dans le désert, c'est du grand n'importe quoi.



Comme beaucoup de jeux, ils ne savent pas doser la difficulté?



La difficulté est correcte durant 30h de jeu, à part quelques boss un peu compliqué mais en jouant bien ca passe... et là tu peux rien faire, elle one shot à la moindre erreur, les attaques à distance one shot... alors que j'ai tout au maximum...



Vraiment j'ai du mal à comprendre, même si c'est un personnage important dans l'histoire, aucun boss ne one shot durant tout le jeu et là bim...



Et elle fait des combos de 5 ou 6 attaques, tu loupes une parade et t'es bon à utiliser une potion si tu le peux, vu qu'elle attaque direct des fois t'as pas le temps de te soigner...



La musique électro en combat est top ^^