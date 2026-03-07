Solarr the PC Master

la main, et les acheteurs main dans la m.... ouise, incapables de voir plus loin.



Que disait encore l'autre pouët ? un truc du genre "la politique est faite pour des hommes sans scrupules de diriger des hommes sans mémoire". Allez, tous à votre moteur IA préférée, moi je m'en tiens à ma mémoire gélatineuse imparfaite mais si précieuse.



A l'occasion de cette génuflexion généralisée, une petite réflexion, et vous me direz ce que vous en pensez :



L'attente de la sortie de GTA6 et peut-être le fait de l'avoir repoussée était justifiée afin d'évaluer nos comportements et que les industriels soient TOUS prêts pour synchroniser les annonces de leurs futures stratégies pro-dématérialisées !



Une fois la nouvelle cheffe XBOX mise en place, main dans la main, ils ont décidé la fin du physique...



S'ajoutent à cela, le Passeport Numérique obligatoire en 2027 pour les ventes et reventes, L'Euro Numérique... bref, en Europe, ouvrez grands les portefeuilles : we are raidis.



Pour les fans de textes sacrés, dans l'Apocalypse, je fais appel à ma mémoire imparfaite : "et ils ne purent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque de la Bête sur le front, ou le nombre de son Nom".