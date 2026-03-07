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solarr
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Timing des annonces : les industriels se tiennent main dans la m
Solarr the PC Master
la main, et les acheteurs main dans la m.... ouise, incapables de voir plus loin.

Que disait encore l'autre pouët ? un truc du genre "la politique est faite pour des hommes sans scrupules de diriger des hommes sans mémoire". Allez, tous à votre moteur IA préférée, moi je m'en tiens à ma mémoire gélatineuse imparfaite mais si précieuse.

A l'occasion de cette génuflexion généralisée, une petite réflexion, et vous me direz ce que vous en pensez :

L'attente de la sortie de GTA6 et peut-être le fait de l'avoir repoussée était justifiée afin d'évaluer nos comportements et que les industriels soient TOUS prêts pour synchroniser les annonces de leurs futures stratégies pro-dématérialisées !

Une fois la nouvelle cheffe XBOX mise en place, main dans la main, ils ont décidé la fin du physique...

S'ajoutent à cela, le Passeport Numérique obligatoire en 2027 pour les ventes et reventes, L'Euro Numérique... bref, en Europe, ouvrez grands les portefeuilles : we are raidis.

Pour les fans de textes sacrés, dans l'Apocalypse, je fais appel à ma mémoire imparfaite : "et ils ne purent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque de la Bête sur le front, ou le nombre de son Nom".
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    oss137
    posted the 07/03/2026 at 06:17 AM by solarr
    comments (12)
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:26 AM
    je pense que c'est que tout le monde s'y était préparé depuis longtemps, il fallait juste attendre qu'un dégaine pour que les autres enchaines, et c'est souvent comme ca que ca marche...

    par contre soyons franc, le numérique c'est une bombe a retardement, et en cas de krash du numérique (ce qui selon les estimation a quand même 40 a 70% de ce produire dans les 50 prochaines année a cause de l'énergie, et des ressource nécessaire au maintien du réseaux et des risque externe comme le piratage et autre)
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:27 AM
    cyr je pense que pas mal ici ont gueuler justement, mais bon gamekyo ne représente pas grand chose
    solarr posted the 07/03/2026 at 06:33 AM
    oups, j'ai ôté nos conversations, désolé pour l'erreur de manip
    solarr posted the 07/03/2026 at 06:36 AM
    keiku
    cyr posted the 07/03/2026 at 06:41 AM
    solarr mouai j'y crois pas trop a l'erreur de manip involontaire.

    keiku ben les pro demat sur gamekyo, y en a bien moins que les antis gkc. Mais tu peux pas combattre le démat et combattre les gkc.

    Car c'est pas du tous la même choses. Une gkc s'apparente a un jeux classique dans l'utilisation et la revente.
    Un jeux démat est impossible a revendre tous comme un code in the box....


    Mais il y a peut-être une solution, se connecter sur une appli et dissocier le code de sont compte pour le revendre. C'est possible. Mais le risque d'arnaque serait trop grand .
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:49 AM
    cyr Mais tu peux pas combattre le démat et combattre les gkc.

    les 2 sont du démat donc c'est normal que les même critique les 2

    Car c'est pas du tous la même choses. Une gkc s'apparente a un jeux classique dans l'utilisation et la revente.
    Un jeux démat est impossible a revendre tous comme un code in the box....

    je pense qu'en fait tu n'as jamais compris la différence entre le physique et le démat...

    je vais donc t'expliquer :

    le physique est un bien ( donc un disque ou tu dois télécharger la moitié de ton jeux sur le net c'est du démat, comme les gamekey card)

    le démat est un service

    et toute la différence ce trouve la , maintenant je ne vais pas te faire une liste de tout ce qui différencie un bien d'un service car ca demanderait un fichier pdf...

    mais si tu comprend ca tu auras tout compris sur ce que ca implique pour le futur ( et ce n'est pas qu'un problème d'occasion ou de revente, qui sont des arguments certes mis en avant mais léger en comparaison du reste)

    a partir du moment ou ton bien doit se connecter ne serais ce qu'une seul foi au net pour être utiliser, il gagne une obsolescence programmée, ne t'appartient plus, ne peut être préservé que par du piratage et c'est ces 3 point qui change tout
    wolfheart posted the 07/03/2026 at 07:04 AM
    Les noces pourpre.
    cyr posted the 07/03/2026 at 07:48 AM
    keiku melenchon a parler. Vous voilà sauver. Sony va revenir en arrière.
    thieum posted the 07/03/2026 at 08:02 AM
    cyr Oui il a tweeté sur le sujet, et c'est bien le seul d'ailleurs. Au moins lui a de la considération et du respect pour le jeu vidéo, ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Ça change des autres politiques pour qui la plupart "le jeu vidéo c'est mal", la violence "c'est la faute aux jeux vidéo etc"...
    nicolasgourry posted the 07/03/2026 at 08:08 AM
    cyr Tout est politique, donc si demain nous voulons telle ou telle chose, c'est faisable. Si on veut que ce ne soient pas les actionnaires de sociétés capitalistes qui imposent leurs choix, c'est aux citoyens de voter pour des partis politiques, par exemple, qui défendent leurs droits de joueurs ou de joueuses (ils peuvent même créer un syndicat des joueurs et joueuses).
    "Avec le recul, il est vrai que la question du droit se pose."
    https://fr.ign.com/ps5/90096/jean-luc-melanchon-lfi-prend-le-probleme-de-la-fin-du-jeu-video-physique-a-bras-le-corps »
    sonilka posted the 07/03/2026 at 08:28 AM
    nicolasgourry pas besoin d'aller filer son vote à un tel ou tel parti pour faire infléchir des entreprises. D'autant plus vu l'incapacité des politiques à faire pression sur les multinationales. Par contre le consommateur peut décider d'utiliser sa tête et ne plus acheter. Ca c'est généralement efficace. Ca peut meme faire mal avant meme d'être mise en place et pousser à revenir en arrière (cf Microsoft après l'E3 2013).
    keiku posted the 07/03/2026 at 08:36 AM
    sonilka Par contre le consommateur peut décider d'utiliser sa tête et ne plus acheter.

    faut pas en demander trop au consommateur , par défaut le consomateur c'est un pigeaon et l'industrie c'est celle qui lui fourni les graines... va dire a un pigeons de refuser de manger les graines qu'on lui donne...
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