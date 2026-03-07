Solarr the PC Master
la main, et les acheteurs main dans la m.... ouise, incapables de voir plus loin.
Que disait encore l'autre pouët ? un truc du genre "la politique est faite pour des hommes sans scrupules de diriger des hommes sans mémoire". Allez, tous à votre moteur IA préférée, moi je m'en tiens à ma mémoire gélatineuse imparfaite mais si précieuse.
A l'occasion de cette génuflexion généralisée, une petite réflexion, et vous me direz ce que vous en pensez :
L'attente de la sortie de GTA6 et peut-être le fait de l'avoir repoussée était justifiée afin d'évaluer nos comportements et que les industriels soient TOUS prêts pour synchroniser les annonces de leurs futures stratégies pro-dématérialisées !
Une fois la nouvelle cheffe XBOX mise en place, main dans la main, ils ont décidé la fin du physique...
S'ajoutent à cela, le Passeport Numérique obligatoire en 2027 pour les ventes et reventes, L'Euro Numérique... bref, en Europe, ouvrez grands les portefeuilles : we are raidis.
Pour les fans de textes sacrés, dans l'Apocalypse, je fais appel à ma mémoire imparfaite : "et ils ne purent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque de la Bête sur le front, ou le nombre de son Nom".
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posted the 07/03/2026 at 06:17 AM by solarr
par contre soyons franc, le numérique c'est une bombe a retardement, et en cas de krash du numérique (ce qui selon les estimation a quand même 40 a 70% de ce produire dans les 50 prochaines année a cause de l'énergie, et des ressource nécessaire au maintien du réseaux et des risque externe comme le piratage et autre)
keiku ben les pro demat sur gamekyo, y en a bien moins que les antis gkc. Mais tu peux pas combattre le démat et combattre les gkc.
Car c'est pas du tous la même choses. Une gkc s'apparente a un jeux classique dans l'utilisation et la revente.
Un jeux démat est impossible a revendre tous comme un code in the box....
Mais il y a peut-être une solution, se connecter sur une appli et dissocier le code de sont compte pour le revendre. C'est possible. Mais le risque d'arnaque serait trop grand .
les 2 sont du démat donc c'est normal que les même critique les 2
Car c'est pas du tous la même choses. Une gkc s'apparente a un jeux classique dans l'utilisation et la revente.
Un jeux démat est impossible a revendre tous comme un code in the box....
je pense qu'en fait tu n'as jamais compris la différence entre le physique et le démat...
je vais donc t'expliquer :
le physique est un bien ( donc un disque ou tu dois télécharger la moitié de ton jeux sur le net c'est du démat, comme les gamekey card)
le démat est un service
et toute la différence ce trouve la , maintenant je ne vais pas te faire une liste de tout ce qui différencie un bien d'un service car ca demanderait un fichier pdf...
mais si tu comprend ca tu auras tout compris sur ce que ca implique pour le futur ( et ce n'est pas qu'un problème d'occasion ou de revente, qui sont des arguments certes mis en avant mais léger en comparaison du reste)
a partir du moment ou ton bien doit se connecter ne serais ce qu'une seul foi au net pour être utiliser, il gagne une obsolescence programmée, ne t'appartient plus, ne peut être préservé que par du piratage et c'est ces 3 point qui change tout
"Avec le recul, il est vrai que la question du droit se pose."
https://fr.ign.com/ps5/90096/jean-luc-melanchon-lfi-prend-le-probleme-de-la-fin-du-jeu-video-physique-a-bras-le-corps »
faut pas en demander trop au consommateur , par défaut le consomateur c'est un pigeaon et l'industrie c'est celle qui lui fourni les graines... va dire a un pigeons de refuser de manger les graines qu'on lui donne...