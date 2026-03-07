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Sortie GTA 6 = Chaos !
Bon les mecs SANS vouloir faire le vieux con nostalgique qui agite sa DualShock comme un bâton de berger ...

Vous vous souvenez du lancement de la PS2 au Virgin Megastore ?



Une console, une foule immense, une hype incontrôlable… et un événement qui part complètement en vrille. Et on était en 2000...Donc avec un état d'esprit disons plus respectueux...

Maintenant imaginez la sortie de GTA VI aujourd’hui.

Même niveau d’attente, mais avec TikTok, les lives, les scalpers, les ruptures organisées, les éditions collector revendues avant même l’ouverture des portes, et en plus un prix du jeu qui fait déjà grincer des dents.

Franchement, est-ce qu’un événement physique comme ça serait encore possible aujourd’hui… ou est-ce que ça tournerait au chaos mondial en 4K avant même minuit ? Et dans le contexte d'aujourd'hui?

????

Et vous, vous iriez vivre ça sur place, ou vous regarderiez le carnage depuis votre canapé avec du pop-corn ?

Est-ce qu’on assisterait pas au ( dernier ) plus grand lancement physique jeu vidéo de l’histoire…

ou au plus beau chaos marketing jamais vu ?
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    posted the 07/03/2026 at 02:46 AM by pademoniumcinematics
    comments (3)
    kratoszeus posted the 07/03/2026 at 04:11 AM
    bah vu que y a pas de cd et que le jeu sera massivement téléchargé sur les stores c est peu probable
    sdkios posted the 07/03/2026 at 04:19 AM
    kratoszeus exactement. Autant les lives et autres videos youtube seront surement surchargés a ce niveau, autant on aura pas grand chose comme foule lol
    cyr posted the 07/03/2026 at 05:09 AM
    Les gens vont soit prendre la version démat, soit commander leur code.

    Il est peu probable d'avoir une masse de perosnne devant les magasins le jour j.

    Et tu parle du dernier lancement physique, mais gta6 n'est pas vraiment physique. Donc.....
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