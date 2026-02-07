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Petite video pour les 35 ans de Sonic


Sonic fête ses 35 ans ! Quels sont vos souvenirs de ce premiers jeux?
C'est parti pour une redécouverte avec beaucoup de game over.
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    torotoro59
    posted the 07/02/2026 at 06:47 PM by obi69
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    magneto860 posted the 07/02/2026 at 06:53 PM
    Mes premiers jeux vidéos ont été Alex Kidd (dans la console), Sonic 1 et Sonic 2.

    Il me semble que je préférais Sonic 2 parce que mes parents éteignaient la console au bout de 45 minutes. Et à l'époque les jeux n'avaient pas de sauvegarde.

    Sonic il fallait facile 1h pour le finir, quand Sonic 2 se finissait en 45 minutes. Enfin si mes souvenirs sont bons.

    Mais je me souviens davantage de Sonic 1, je pense : la cascade à remonter, le niveau avec les loopings, les niveaux bonus avec les ressorts...
    torotoro59 posted the 07/02/2026 at 07:28 PM
    Mon sonic 2 master system
    En symbiose avec l'actualité où on est so..nique -_-'
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