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obi69
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nouvelle catégorie
Petite video pour les 35 ans de Sonic
Sonic fête ses 35 ans ! Quels sont vos souvenirs de ce premiers jeux?
C'est parti pour une redécouverte avec beaucoup de game over.
La chaine
-
https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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1
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torotoro59
posted the 07/02/2026 at 06:47 PM by
obi69
comments (
2
)
magneto860
posted
the 07/02/2026 at 06:53 PM
Mes premiers jeux vidéos ont été Alex Kidd (dans la console), Sonic 1 et Sonic 2.
Il me semble que je préférais Sonic 2 parce que mes parents éteignaient la console au bout de 45 minutes. Et à l'époque les jeux n'avaient pas de sauvegarde.
Sonic il fallait facile 1h pour le finir, quand Sonic 2 se finissait en 45 minutes. Enfin si mes souvenirs sont bons.
Mais je me souviens davantage de Sonic 1, je pense : la cascade à remonter, le niveau avec les loopings, les niveaux bonus avec les ressorts...
torotoro59
posted
the 07/02/2026 at 07:28 PM
Mon sonic 2 master system
En symbiose avec l'actualité où on est so..nique -_-'
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Il me semble que je préférais Sonic 2 parce que mes parents éteignaient la console au bout de 45 minutes. Et à l'époque les jeux n'avaient pas de sauvegarde.
Sonic il fallait facile 1h pour le finir, quand Sonic 2 se finissait en 45 minutes. Enfin si mes souvenirs sont bons.
Mais je me souviens davantage de Sonic 1, je pense : la cascade à remonter, le niveau avec les loopings, les niveaux bonus avec les ressorts...
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