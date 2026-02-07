Salut à tous,Je voulais partager une réflexion, ou plutôt un gros projet que je couvre depuis un momment déjà parce que je pense qu’on arrive à un vrai tournant pour le jeu vidéo.Avec les dernières annonces autour de Sony et la direction de plus en plus marquée vers le tout-dématérialisé, je pense que beaucoup de joueurs vont commencer à se poser une vraie question : est-ce qu’on continue à suivre les constructeurs dans des écosystèmes fermés, ou est-ce qu’on commence à reprendre un peu le contrôle de nos bibliothèques, de nos souvenirs et de notre manière de jouer ?Parce qu’au fond, le problème n’est pas seulement de savoir si le disque disparaît ou non. Le vrai sujet, c’est la propriété.Quand un jeu devient uniquement lié à un compte, à un store, à une licence, à un serveur ou à une décision d’éditeur, on ne possède plus vraiment le jeu. On possède un accès. Et cet accès peut changer, disparaître, être retiré, devenir incompatible ou être enfermé dans une boutique qui finira peut-être par fermer.C’est exactement ce qui me travaille depuis quelque temps avec mon projet Nostalgic Bedroom, et surtout avec la direction que je veux lui donner maintenant à travers NB Builder et CyberRunner.À la base, Nostalgic Bedroom, c’est un projet d’interface autour de la nostalgie, des collections, des machines, des chambres rétro, des ambiances 80/90/2000, des jaquettes, des vidéos, des systèmes et des souvenirs de joueurs. L’idée n’a jamais été simplement de lancer un jeu depuis un menu. L’idée, c’était de recréer une ambiance, une époque, une sensation.Voilà ce que ça donne aujourd'hui: (6ans après)Mais aujourd’hui, avec la direction que prend l’industrie, je pense qu’il faut aller plus loin.CyberRunner, c’est cette nouvelle étape.L’univers part d’une idée simple : dans un futur où le jeu vidéo physique a presque disparu, où les stores se sont fermés les uns après les autres, où les licences ont été perdues dans le cloud et les abonnements, certains passionnés deviennent des sortes d’archivistes du jeu vidéo. Ils récupèrent, restaurent, classent et transmettent ce qui peut encore l’être.Ce ne sont pas juste des personnages futuristes pour faire joli. Les CyberRunners sont des survivants de la mémoire vidéoludique. Des gens qui refusent que le jeu vidéo devienne uniquement une ligne dans un compte utilisateur ou un service temporaire.Et c’est là que NB Builder entre en jeu.NB Builder, dans l’idée, ce sera une base pour construire, organiser et présenter ses collections autrement. Pas seulement empiler des jeux dans une liste, mais donner du sens à ce qu’on possède : par machines, par séries, par genres, par souvenirs, par ambiances, par époques.Je veux construire quelque chose qui mélange interface, préservation, création visuelle et communauté.La première étape sera de poser l’identité CyberRunner : une sorte de porte d’entrée, une archive privée, un terminal qu’on réactive, une base secrète où l’on vient retrouver des fragments du patrimoine vidéoludique.La deuxième étape sera de développer NB Builder : un outil plus clair pour organiser les collections, créer des vues, structurer les médias, préparer des univers, mettre en valeur les systèmes, les séries, les genres et les souvenirs.La troisième étape sera de créer une archive vivante : un espace où des builders, des créateurs, des testeurs, des archivistes et des passionnés pourront contribuer, débloquer des éléments, partager des créations, participer à l’évolution du projet.L’idée n’est pas de faire une simple communauté morte avec trois posts et une bannière qui ne change jamais. J'ai prévu quelque chose d'hyper vivant, qui évolue, avec une vraie identité, des événements, des mises en avant, des niveaux, des badges, des accès et une progression dea chievements et des carottes au bout!Nostalgic Bedroom restera la partie souvenir, chambre, collection, émotion, époque VHS, consoles, boîtes, jaquettes et objets.CyberRunner sera la partie futur, arcade, récupération, mission, préservation et mémoire numérique.Les deux univers seront liés : l’un représente ce qu’on a vécu, l’autre représente ce qu’il faut sauver.Ce n'est pas du tout pour faire un discours anti-Sony, anti-console ou anti-démat. J’aime les consoles. J’aime les machines. J’aime les générations PlayStation, Nintendo, Xbox, Sega, tout ce que ces marques ont apporté. Mais justement, c’est parce que j’aime cette culture que je trouve inquiétant de la voir glisser vers un modèle où l’objet, la boîte, le disque, la revente, le prêt, la collection et même la sensation de posséder quelque chose disparaissent peu à peu.Le tout-démat peut être pratique, oui. Mais s’il devient la seule option, il transforme notre rapport au jeu vidéo.On ne collectionne plus vraiment. On consomme.On ne transmet plus vraiment. On accède.On ne possède plus vraiment. On dépend.Et je pense que c’est maintenant qu’il faut construire autre chose à côté.CyberRunner, pour moi, c’est une réponse à cette époque.Si l’industrie veut transformer le jeu vidéo en simple service temporaire, alors de notre côté, on peut construire des archives, des interfaces, des communautés, des outils et des univers pour garder une trace vivante de ce qui nous a marqués.Le jeu vidéo, ce n’est pas seulement des fichiers. Ce sont des jaquettes, des menus, des sons de démarrage, des machines, des câbles, des souvenirs, des chambres, des bornes, des magazines, des après-midis entiers, des découvertes, des claques.Et tout ça mérite mieux qu’un simple bouton “télécharger” dans un store qui fermera un jour.CyberRunner, c’est cette idée : récupérer ce qui peut encore l’être, organiser ce qui existe déjà, construire une archive vivante, et donner aux passionnés un vrai terrain pour continuer à créer autour du patrimoine vidéoludique.