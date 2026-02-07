Famitsu Sales: Week 26, 2026 (Jun 22 - Jun 28 )02./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 28.543 / 1.410.570 (-18%)03./02. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 16.950 / 146.335 (-40%)04./06. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.483 / 41.508 (-5%)05./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.870 / 1.069.925 (-17%)06./07. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.521 / 2.979.306 (+5%)09./03. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 4.077 / 27.751 (-83%)10./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.353 / 4.229.124 (-3%)Top 10NS2 - 5NSW - 5