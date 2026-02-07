Famitsu Sales: Week 26, 2026 (Jun 22 - Jun 28 )
01./00. [NS2] Star Fox (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 41.680 / NEW
02./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 28.543 / 1.410.570 (-18%)
03./02. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 16.950 / 146.335 (-40%)
04./06. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.483 / 41.508 (-5%)
05./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.870 / 1.069.925 (-17%)
06./07. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.521 / 2.979.306 (+5%)
07./00. [NSW] Medabots Card Robattle RB: Metabee Ver. / Rokusho Ver. # (Imagineer) {2026.06.25} (¥4.980) - 4.348 / NEW
08./00. [NSW] Blackish House SideZ: # (Edia) {2026.06.25} (¥7.800) - 4.114 / NEW
09./03. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 4.077 / 27.751 (-83%)
10./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.353 / 4.229.124 (-3%)
Top 10
NS2 - 5
NSW - 5
Niveau vente hardware c'est pas dingue non plus.
Après ça reste starfox c'est une licence qui a pas eu de nouveaux jeux depuis très longtemps après c'est peut être moi mais j'ai l'impression que starfox est plus populaire au Japon que chez nous
Bref a voir la deuxième semaine si ça continue ou si ça chute
Star Fox (SNES - 1993) : ??? FW / 800k LTD
Star Fox 64 + rumble pack (N64 - 1997) : 75k FW / 565k LTD
Star Fox Adventures (NGC - 2002) : 133k FW / 259k LTD
Star Fox Assault (NGC - 2005) : 79k FW / 195k LTD
Star Fox Command (NDS - 2006) : 27k FW / 93k LTD
Star Fox 64 3D (3DS - 2011) : 36k FW / 102k LTD
Star Fox Zero + Star Fox Guard (WiiU - 2016) : 17k FW / 63k LTD
Star Fox Zero (WiiU - 2016) : 8k FW / 29k LTD
Bref même si ça reste un score pas fou fou (c’est StarFox en même temps), c’est plutôt une bonne nouvelle. À voir ce que ça donnera sur la longueur et dans le reste du monde.