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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Star Fox en orbite
Famitsu Sales: Week 26, 2026 (Jun 22 - Jun 28 )

01./00. [NS2] Star Fox (Nintendo) {2026.06.25} (¥5.891) - 41.680 / NEW
02./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 28.543 / 1.410.570 (-18%)
03./02. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 16.950 / 146.335 (-40%)
04./06. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 6.483 / 41.508 (-5%)
05./05. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 5.870 / 1.069.925 (-17%)
06./07. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 4.521 / 2.979.306 (+5%)
07./00. [NSW] Medabots Card Robattle RB: Metabee Ver. / Rokusho Ver. # (Imagineer) {2026.06.25} (¥4.980) - 4.348 / NEW
08./00. [NSW] Blackish House SideZ: # (Edia) {2026.06.25} (¥7.800) - 4.114 / NEW
09./03. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) {2026.06.18} (¥6.800) - 4.077 / 27.751 (-83%)
10./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.353 / 4.229.124 (-3%)

Top 10

NS2 - 5
NSW - 5

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    posted the 07/02/2026 at 01:10 PM by aeris201
    comments (5)
    newtechnix posted the 07/02/2026 at 01:17 PM
    j'avais parié maximum 50 000 en physique... moins donc, alors évidemment il y a aussi la partie demat à prendre en compte mais bon le chiffre en soi est vraiment pas fou pour un telle licence mais après pas sur que Starfox soit aussi une grosse licence au Japon.

    Niveau vente hardware c'est pas dingue non plus.
    triplewater posted the 07/02/2026 at 01:21 PM
    newtechnix

    Après ça reste starfox c'est une licence qui a pas eu de nouveaux jeux depuis très longtemps après c'est peut être moi mais j'ai l'impression que starfox est plus populaire au Japon que chez nous

    Bref a voir la deuxième semaine si ça continue ou si ça chute
    gaeon posted the 07/02/2026 at 01:30 PM
    C'est honorable même si fatalement un peu faible compte tenu de la qualité du jeu
    aeris201 posted the 07/02/2026 at 01:33 PM
    Ventes des Star Fox au Japon

    Star Fox (SNES - 1993) : ??? FW / 800k LTD
    Star Fox 64 + rumble pack (N64 - 1997) : 75k FW / 565k LTD
    Star Fox Adventures (NGC - 2002) : 133k FW / 259k LTD
    Star Fox Assault (NGC - 2005) : 79k FW / 195k LTD
    Star Fox Command (NDS - 2006) : 27k FW / 93k LTD
    Star Fox 64 3D (3DS - 2011) : 36k FW / 102k LTD
    Star Fox Zero + Star Fox Guard (WiiU - 2016) : 17k FW / 63k LTD
    Star Fox Zero (WiiU - 2016) : 8k FW / 29k LTD
    giru posted the 07/02/2026 at 01:36 PM
    On est donc sur un meilleur démarre que la version 3DS et le meilleur démarre de… ces 20 dernières années.

    Bref même si ça reste un score pas fou fou (c’est StarFox en même temps), c’est plutôt une bonne nouvelle. À voir ce que ça donnera sur la longueur et dans le reste du monde.
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