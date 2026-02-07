Petit aparté qui ne concerne pas directement la Ps5 , mais qui pourrait en devenir la suite concrète.
C'est en tout cas une news qui devrait ravir les aficionados de la tech post moderne et du 100% digital qu'il y a ici...
D'après le magazine en ligne les Numériques
, le Parti socialiste s'apprêterait à déposer une proposition de loi pour une nouvelle taxe numérique.
L'idée? Faire payer à chaque consommateur 1 taxe de 10 centimes par gigaoctet téléchargé.
Le projet “Vivre libres” du Parti socialiste assume une mesure d’une grande lisibilité : 10 centimes par gigaoctet distribué en France. Le texte vise les grandes plateformes numériques, dont les services vidéo, sociaux, cloud ou publicitaires pèsent lourd dans la circulation des données.
Concrètement :
L’ordre de grandeur est documenté par l’Arcep. Dans l’édition 2025 de L’état de l’internet en France, le régulateur indique que le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d’accès a atteint 50,8 Tbit/s fin 2024. Cinq acteurs, Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon, concentrent 47 % de ce volume.
Ce que donnerait le barème dans la vie quotidienne
Dans son enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” publiée en mai 2026, l’Arcep retient 200 Go par mois par abonnement internet fixe. À 0,10 €/Go, cela représente 20 euros mensuels de taxe théorique par ligne fixe.
Le programme cible les plateformes, avec une inconnue majeure : leur capacité à absorber ce coût ou à le répercuter dans les abonnements, la publicité, les prix, la qualité vidéo ou les conditions d’accès. Netflix indique qu’un flux en Ultra HD 4K peut consommer jusqu’à 7 Go par heure. Un film de deux heures peut donc représenter environ 14 Go, soit 1,40 € avec le barème proposé. [b]Un jeu vidéo AAA de 100 Go ajouterait 10 € au téléchargement.[/b]
L'article complet ici
Imagine un jeu de 120Go, tu devrait donc rajouter 12€ ç un jeu qui en coute déjà 80
Mais qu'ils aillent tous se faire voir
Mon chouchou c'est Ruffin de gauche
Ou quittez cette planete, je ne sais pas ...
Qui se souvient de l'autre qui voulait limiter l'utilisation de la donnée à 3Go par semaine ?
Oui ! C'était la nullissime Najat Vallaud Belkacem !
Faudrait qu'ils songent à enlever le S de Socialiste qu'ils ne sont plus depuis bien longtemps.