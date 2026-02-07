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Jeux Vidéo
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Vers une taxe du Gigaoctet en France?
Petit aparté qui ne concerne pas directement la Ps5 , mais qui pourrait en devenir la suite concrète.

C'est en tout cas une news qui devrait ravir les aficionados de la tech post moderne et du 100% digital qu'il y a ici...





D'après le magazine en ligne les Numériques, le Parti socialiste s'apprêterait à déposer une proposition de loi pour une nouvelle taxe numérique.

L'idée? Faire payer à chaque consommateur 1 taxe de 10 centimes par gigaoctet téléchargé.

Le projet “Vivre libres” du Parti socialiste assume une mesure d’une grande lisibilité : 10 centimes par gigaoctet distribué en France. Le texte vise les grandes plateformes numériques, dont les services vidéo, sociaux, cloud ou publicitaires pèsent lourd dans la circulation des données.


Concrètement :



L’ordre de grandeur est documenté par l’Arcep. Dans l’édition 2025 de L’état de l’internet en France, le régulateur indique que le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d’accès a atteint 50,8 Tbit/s fin 2024. Cinq acteurs, Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon, concentrent 47 % de ce volume.
Ce que donnerait le barème dans la vie quotidienne
Dans son enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” publiée en mai 2026, l’Arcep retient 200 Go par mois par abonnement internet fixe. À 0,10 €/Go, cela représente 20 euros mensuels de taxe théorique par ligne fixe.

Le programme cible les plateformes, avec une inconnue majeure : leur capacité à absorber ce coût ou à le répercuter dans les abonnements, la publicité, les prix, la qualité vidéo ou les conditions d’accès. Netflix indique qu’un flux en Ultra HD 4K peut consommer jusqu’à 7 Go par heure. Un film de deux heures peut donc représenter environ 14 Go, soit 1,40 € avec le barème proposé. [b]Un jeu vidéo AAA de 100 Go ajouterait 10 € au téléchargement.[/b]

L'article complet ici
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=56087#p56087
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    posted the 07/02/2026 at 01:06 PM by obi69
    comments (20)
    alucardk posted the 07/02/2026 at 01:07 PM
    solution : voter à droite toute !
    obi69 posted the 07/02/2026 at 01:08 PM
    alucardk LOL
    masharu posted the 07/02/2026 at 01:11 PM
    Retournons au Moyen Age, ce n'est pas comme si tous ces politiciens avaient réussi à faire des choses pour l'économie du pays.
    gasmok2 posted the 07/02/2026 at 01:11 PM
    Super, il y en a qui n'ont pas vu la news d'hier...en plus du prix d'achat de ton jeu en démat, il faudrait rajouter une taxe.
    Imagine un jeu de 120Go, tu devrait donc rajouter 12€ ç un jeu qui en coute déjà 80
    Mais qu'ils aillent tous se faire voir
    supasaiyajin posted the 07/02/2026 at 01:15 PM
    C'est quoi cette connerie encore. 200Go par mois c'est que dal. Tu veux télécharger GTA 6, tu dois payer 20 balles de plus ? Ils sont fous ces types. C'est pas comme si on était déjà dans un pays qui ponctionne à mort ces citoyens, et ils en veulent encore plus ? Leurs poches ne sont pas assez pleines ?
    micheljackson posted the 07/02/2026 at 01:16 PM
    Le PS ? ça existe encore ça ?
    pastorius1 posted the 07/02/2026 at 01:17 PM
    Le PS c'est vraiment la pute de chantier
    rogeraf posted the 07/02/2026 at 01:18 PM
    Votez droite : vous serez droit, pensez a l'economie du pays. A gauche, déficite et aides publiques, c'est pas comme ca que marche une entreprise.

    Mon chouchou c'est Ruffin de gauche

    Ou quittez cette planete, je ne sais pas ...
    bourbon posted the 07/02/2026 at 01:18 PM
    Le PS

    Qui se souvient de l'autre qui voulait limiter l'utilisation de la donnée à 3Go par semaine ?
    obi69 posted the 07/02/2026 at 01:19 PM
    pastorius1 Les putes de chantier méritent bien plus de respect que le PS selon moi.
    micheljackson posted the 07/02/2026 at 01:20 PM
    bourbon
    Oui ! C'était la nullissime Najat Vallaud Belkacem !
    jaune posted the 07/02/2026 at 01:22 PM
    Le PS

    Faudrait qu'ils songent à enlever le S de Socialiste qu'ils ne sont plus depuis bien longtemps.
    skk posted the 07/02/2026 at 01:23 PM
    Toutes autres propositions sont top cela dit. Dès qu'on touche au prix de quelque chose, les gens pètent des plombs...
    akinen posted the 07/02/2026 at 01:23 PM
    Mais qu’ils baissent leurs salaires et nous fichent la paix. Installez des clims plutot!
    narphe1 posted the 07/02/2026 at 01:24 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=ftgyKoZxEA4.
    temporell posted the 07/02/2026 at 01:25 PM
    alucardk yep à droite toute, et surtout le plus extrême possible
    altendorf posted the 07/02/2026 at 01:31 PM
    micheljackson bourbon Putain mais oui
    sussudio posted the 07/02/2026 at 01:34 PM
    narphe1
    onimusha posted the 07/02/2026 at 01:45 PM
    mdr de l'exreme droite à l'extreme gauche c'est les même , puis le ps c'est justle la ''niéme'' momie sortir du sarccophage!
    heracles posted the 07/02/2026 at 01:48 PM
    Les gauchistes ne sont jamais à court d'idées absurdes.
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