Le projet “Vivre libres” du Parti socialiste assume une mesure d’une grande lisibilité : 10 centimes par gigaoctet distribué en France. Le texte vise les grandes plateformes numériques, dont les services vidéo, sociaux, cloud ou publicitaires pèsent lourd dans la circulation des données.

D'après le magazine en ligne, le Parti socialiste s'apprêterait à déposer une proposition de loi pour une nouvelle taxe numérique.L'idée? Faire payer à chaque consommateurL’ordre de grandeur est documenté par l’Arcep. Dans l’édition 2025 de L’état de l’internet en France, le régulateur indique que le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d’accès a atteint 50,8 Tbit/s fin 2024. Cinq acteurs, Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon, concentrent 47 % de ce volume.Ce que donnerait le barème dans la vie quotidienneDans son enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” publiée en mai 2026, l’Arcep retient 200 Go par mois par abonnement internet fixe. À 0,10 €/Go, cela représente 20 euros mensuels de taxe théorique par ligne fixe.Le programme cible les plateformes, avec une inconnue majeure : leur capacité à absorber ce coût ou à le répercuter dans les abonnements, la publicité, les prix, la qualité vidéo ou les conditions d’accès. Netflix indique qu’un flux en Ultra HD 4K peut consommer jusqu’à 7 Go par heure. Un film de deux heures peut donc représenter environ 14 Go, soit 1,40 € avec le barème proposé. [b]Un jeu vidéo AAA de 100 Go ajouterait 10 € au téléchargement.[/b]