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Traduction : DÉCLARATION OFFICIELLE
En réponse aux tendances dans l'industrie du jeu, à partir du 1er avril 2027 Domino's UK cessera la production de pizzas physiques et passera à la production de pizzas numériques uniquement.
Les consommateurs pourront télécharger notre gamme complète de délicieux codes de pizza et, en utilisant le pouvoir de l'imagination, les apprécier dans un sens entièrement virtuel.

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    skuldleif, lemangeur, burningcrimson, icebergbrulant, aeris201, obi69
    posted the 07/02/2026 at 12:20 PM by nicolasgourry
    comments (9)
    adamjensen posted the 07/02/2026 at 12:25 PM
    Merde.
    J'espère qu'ils envisageront l'option de pouvoir les imprimer en 3D à distance.
    marchand2sable posted the 07/02/2026 at 12:25 PM
    Ils se mêlent de quoi eux avec leurs pizzas bourrées de merde complètement chimique ?

    Sony est indéfendable mais qu'ils restent dans leur domaine et qu'ils arrêtent de gratter l'appréciation des jeunes en scrutant l'actu JV pour leur donner de la merde à bouffer.
    keiku posted the 07/02/2026 at 12:28 PM
    marchand2sable Ils se mêlent de quoi eux avec leurs pizzas bourrées de merde complètement chimique ?


    ils ont habitué a manger des blue ray ?
    ducknsexe posted the 07/02/2026 at 12:29 PM
    Bientôt, leurs pizzas seront aussi en démat'. Tu feras semblant de croquer dans une pizza, mais en réalité tu boufferas ta propre main sans même t'en rendre compte
    micheljackson posted the 07/02/2026 at 12:29 PM
    Du moment qu'il y a toujours la boite non sun-fadée, les collectionneurs de pizzas seront contents
    burningcrimson posted the 07/02/2026 at 12:30 PM
    Excellent
    gasmok2 posted the 07/02/2026 at 01:13 PM
    Il me semble qu'un fabricant d'accessoires à fait la même vanne avec des manettes dématérialisées
    gaeon posted the 07/02/2026 at 01:20 PM
    Leurs pizzas sont bof mais l'indignation, la critique, cette prise de position pour moi elle est bonne. On a le droit de leur faire savoir qu'on aime pas ce qui se passe et plus on le fera plus un retropedalage ou des concessions so t possibles. Ça peux aussi inciter Nintendo a garder ses cartouches et game key card (un moindre mal) plus longtemps
    rogeraf posted the 07/02/2026 at 01:34 PM
    Je suis bien content de mon imprimante à pizzas Domino, qui me sert 8 fois par jour entre mes parties de Fortnite et fifout 26
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