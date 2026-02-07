Traduction : DÉCLARATION OFFICIELLE
En réponse aux tendances dans l'industrie du jeu, à partir du 1er avril 2027 Domino's UK cessera la production de pizzas physiques et passera à la production de pizzas numériques uniquement.
Les consommateurs pourront télécharger notre gamme complète de délicieux codes de pizza et, en utilisant le pouvoir de l'imagination, les apprécier dans un sens entièrement virtuel.
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posted the 07/02/2026 at 12:20 PM by nicolasgourry
J'espère qu'ils envisageront l'option de pouvoir les imprimer en 3D à distance.
Sony est indéfendable mais qu'ils restent dans leur domaine et qu'ils arrêtent de gratter l'appréciation des jeunes en scrutant l'actu JV pour leur donner de la merde à bouffer.
ils ont habitué a manger des blue ray ?