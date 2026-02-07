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[Ps5/Ps6] Des entreprises réagissent à la décision de Sony de mettre fin au support des disques


Plusieurs entreprises ont réagi à la nouvelle selon laquelle Sony cessera de prendre en charge les disques physiques PlayStation à partir de 2028. Parmi elles figure iam8bit, une société connue pour ses objets de collection liés aux jeux physiques, qui s'est dite « profondément déçue » par cette annonce. « Les jeux physiques sont essentiels à la préservation du jeu vidéo, à la notion de propriété et au choix du consommateur ; autant de valeurs qui guident iam8bit depuis notre première sortie physique en 2016 », a déclaré l'entreprise.

L'entreprise a ajouté qu'elle restait attachée à ces valeurs. « Vive les supports physiques », a conclu iam8bit. iam8bit collabore avec de nombreuses sociétés de jeux vidéo telles que Blizzard, Remedy, Capcom, Annapurna et Xbox pour la production de jeux physiques et de produits dérivés. L'entreprise publie également des bandes originales sur vinyle pour des titres comme Arc Raiders et Persona. Elle finance et édite aussi des jeux par l'intermédiaire de son label « iam8bit Presents ».

GameFly, le service de location de jeux, a également exprimé sa déception et profité de l'occasion pour proposer aux anciens abonnés de renouveler leur abonnement pour 2,50 $. « Nous sommes déçus par les nouvelles d'aujourd'hui concernant l'avenir des jeux vidéo PlayStation », a écrit l'entreprise. « GameFly est dirigée par des personnes convaincues que les produits physiques ont encore de l'importance. C'est une conviction qui est au cœur de notre entreprise depuis le premier jour. »

Une autre société, le studio de développement indépendant Aeternum Game Studios, a également réagi à l'annonce de Sony, affirmant que son engagement en faveur des éditions physiques de ses jeux restait intact. « Nous nous engageons à travailler sans relâche pour que chaque jeu que nous créons — ainsi que ceux déjà en préparation — rejoigne concrètement vos étagères avant cette échéance fatidique du début de l'année 2028 », a déclaré le studio. Il a ajouté : « L'industrie tente peut-être de changer de cap, mais nous ne vous lâcherons pas la main. Vos étagères continueront de se remplir d'histoires. »

Frank Cifaldi, directeur de la Video Game History Foundation, a également déploré cette « triste nouvelle » au regard des droits des consommateurs et d'autres aspects connexes, tout en soulignant que, pour les professionnels de la préservation, « cela n'a pas autant d'impact qu'on pourrait le penser ».

Les fans de PlayStation figurent également parmi ceux qui ont exprimé leur déception face à cette nouvelle, beaucoup manifestant leur soutien aux supports physiques. Sony continue de vendre des millions et des millions de jeux physiques sur disque, mais le volume annuel de ces ventes ne cesse de diminuer ; une tendance qui devrait se poursuivre tant pour Sony que pour les autres éditeurs de jeux. Dans ce contexte, Sony cessera de prendre en charge les jeux sur disque à partir de janvier 2028, ce qui implique que la PS6 ne sera pas non plus compatible avec ce format. Selon un rapport récent, la nouvelle console de Microsoft, baptisée « Project Helix », pourrait elle aussi faire l'impasse sur les disques.

Source : https://www.gamespot.com/articles/profoundly-disappointed-is-this-companys-response-to-sonys-decision-to-end-disc-support/
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    aeris201, escobar, skuldleif
    posted the 07/02/2026 at 12:10 PM by link49
    comments (20)
    wickette posted the 07/02/2026 at 12:16 PM
    Je me demande si Sony va maintenir avec tout le mécontentement mais je me dis aussi qu’ils s’y attendaient et qu’ils s’en fichent vu le monopole
    altendorf posted the 07/02/2026 at 12:16 PM
    Beaucoup d'hypocrisie quand même
    aeris201 posted the 07/02/2026 at 12:16 PM
    D'ici janvier 2028, Sony peut toujours retropédaler et finalement continuer a proposer les jeux en physique au dela de cette date.

    Mais vu le super mega ultra giga succès de GTA6 qui s'annonce (je prédis 50 millions de boites vide vendu en 24h ), il y a aucune chance mais vraiment aucune que Sony retropédale, ca va plus que jamais les conforter sur cette décision
    saram posted the 07/02/2026 at 12:16 PM
    Pourquoi faire le plein de jeux physiques PS5 avant 2028 sachant que la PS6 n'aura pas de lecteur ? Pas sûr que le lecteur de la PS5 tiennent encore 15 ans lol
    marchand2sable posted the 07/02/2026 at 12:18 PM
    Un blog à 91 % Nintendo, 7 % Microsoft et 3 % Sony

    Ça fait 101 %, il faut que tu rectifies.
    ouroboros4 posted the 07/02/2026 at 12:19 PM
    marchand2sable
    ducknsexe posted the 07/02/2026 at 12:22 PM
    Sony va balayer tout ça d'un revers de la main. Ils savent très bien ce qui se passe actuellement. S'ils ont annoncé cette nouvelle depuis hier, c'est justement pour préparer le terrain.
    grundbeld posted the 07/02/2026 at 12:25 PM
    saram Un lecteur ça se remplace. Pas comme un compte banni, avec tous tes jeux dessus. Lol.

    Certaines personnes qui ont des principes s’arrêteront à la PS5. Donc il est logique de s’armer un maximum pour le futur. En prenant par exemple un maximum de jeux en physique.

    Pour les pro-démat’ j’imagine que ça doit être drôle pour le moment. Mais je sais pas pourquoi, j’imagine que dans un futur pas si lointain nous allons énormément rire à vos dépens.
    saram posted the 07/02/2026 at 12:30 PM
    grundbeld C'est sûr que c'est courant de se bannir son compte lol
    nyseko posted the 07/02/2026 at 12:30 PM
    wickette Je crois qu'ils s'en moquent. Sony a décidé de forcer le passage au dématérialisé afin d'augmenter ses marges sur la prochaine génération donc ils ne feront pas marche arrière.
    nicolasgourry posted the 07/02/2026 at 12:43 PM
    Rien n'est inéluctable, le marché n'est pas une entité abstraite, c'est des choix politique et philosophique de notre rapport à la "matière" donc "physique".
    balf posted the 07/02/2026 at 12:55 PM
    wickette c'était déjà prévu, et ils n'attendaient que le bon moment pour le faire, l'annonce de GTA VI exclusivement en démat était une occasion en or pour dégainer
    derno posted the 07/02/2026 at 01:01 PM
    la seul chose qui les feraient reculer c'est que microsoft fasse une sony 2013 mais vu l'état d'esprit là bas j'ai plus l'impression qu'il remercie sony d'avoir sauté le pas en premier.
    brook1 posted the 07/02/2026 at 01:08 PM
    wickette De quel monopole tu parles ? Il n'y a pas que PlayStation pour jouer aux jeux vidéo.
    wiikdydust posted the 07/02/2026 at 01:09 PM
    Sony avait annoncé il y a 1 ans auparavant qu'il arrête la production de Blu Ray vierge

    La prochaine étape ça serait la fin de leur usines de pressage de Blu Ray pour les films et jeux

    A l'époque du Wi-Fi 7, de la fibre et du G5 c'est évident que les formats archaïque meurent, aujourd'hui tout les jeux vidéo en physique nécessitent leur installation sur disque dur ou SSD pour être joué, le disque de stockage roms n'a plus de rôle principale comme l'été à l'époque ps1.

    Sur ps1, si ton lecteur CD ne marche plus, tu ne peux pas jouer alors que sur ps5 si ton lecteur Blu Ray ne marche pas tu peux toujours jouer en achetant tes jeux en dématérialisé , mais si ton SSD ne marche plus, tu ne peux pas allumer ta console.
    justx posted the 07/02/2026 at 01:19 PM
    Les mec a peine interessé ca touche a leur core business. Ce serait fou de se dire que tu bosses dans le JV et que tu ne l'ai pas vu venir.
    judebox posted the 07/02/2026 at 01:20 PM
    "iam8bit collabore avec de nombreuses sociétés de jeux vidéo telles que Blizzard, Remedy, Capcom, Annapurna et Xbox pour la production de jeux physiques"

    Ah ouais ? Ben Capcom ils ont oublié de faire des jeux physiques avec Nintendo par contre...
    akinen posted the 07/02/2026 at 01:21 PM
    Plus de revenus pour les boites=moins de licenciement.
    justx posted the 07/02/2026 at 01:24 PM
    Apres ca empeche absolument pas a qui que ce soit de produire des boite collector avec un code a telecharger comme ils le font deja
    aerithlazyqueen posted the 07/02/2026 at 01:35 PM
    Grave erreur de la part de Sony qui devienne la Nouvelle Shinra du Jeux vidéo à vouloir pénaliser les libertés des Joueurs entreprise détestable qui ne pense que à s'enrichir toujours plus est tuer le marchés de l'occasion.
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