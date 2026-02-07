Plusieurs entreprises ont réagi à la nouvelle selon laquelle Sony cessera de prendre en charge les disques physiques PlayStation à partir de 2028. Parmi elles figure iam8bit, une société connue pour ses objets de collection liés aux jeux physiques, qui s'est dite « profondément déçue » par cette annonce. « Les jeux physiques sont essentiels à la préservation du jeu vidéo, à la notion de propriété et au choix du consommateur ; autant de valeurs qui guident iam8bit depuis notre première sortie physique en 2016 », a déclaré l'entreprise.
L'entreprise a ajouté qu'elle restait attachée à ces valeurs. « Vive les supports physiques », a conclu iam8bit. iam8bit collabore avec de nombreuses sociétés de jeux vidéo telles que Blizzard, Remedy, Capcom, Annapurna et Xbox pour la production de jeux physiques et de produits dérivés. L'entreprise publie également des bandes originales sur vinyle pour des titres comme Arc Raiders et Persona. Elle finance et édite aussi des jeux par l'intermédiaire de son label « iam8bit Presents ».
GameFly, le service de location de jeux, a également exprimé sa déception et profité de l'occasion pour proposer aux anciens abonnés de renouveler leur abonnement pour 2,50 $. « Nous sommes déçus par les nouvelles d'aujourd'hui concernant l'avenir des jeux vidéo PlayStation », a écrit l'entreprise. « GameFly est dirigée par des personnes convaincues que les produits physiques ont encore de l'importance. C'est une conviction qui est au cœur de notre entreprise depuis le premier jour. »
Une autre société, le studio de développement indépendant Aeternum Game Studios, a également réagi à l'annonce de Sony, affirmant que son engagement en faveur des éditions physiques de ses jeux restait intact. « Nous nous engageons à travailler sans relâche pour que chaque jeu que nous créons — ainsi que ceux déjà en préparation — rejoigne concrètement vos étagères avant cette échéance fatidique du début de l'année 2028 », a déclaré le studio. Il a ajouté : « L'industrie tente peut-être de changer de cap, mais nous ne vous lâcherons pas la main. Vos étagères continueront de se remplir d'histoires. »
Frank Cifaldi, directeur de la Video Game History Foundation, a également déploré cette « triste nouvelle » au regard des droits des consommateurs et d'autres aspects connexes, tout en soulignant que, pour les professionnels de la préservation, « cela n'a pas autant d'impact qu'on pourrait le penser ».
Les fans de PlayStation figurent également parmi ceux qui ont exprimé leur déception face à cette nouvelle, beaucoup manifestant leur soutien aux supports physiques. Sony continue de vendre des millions et des millions de jeux physiques sur disque, mais le volume annuel de ces ventes ne cesse de diminuer ; une tendance qui devrait se poursuivre tant pour Sony que pour les autres éditeurs de jeux. Dans ce contexte, Sony cessera de prendre en charge les jeux sur disque à partir de janvier 2028, ce qui implique que la PS6 ne sera pas non plus compatible avec ce format. Selon un rapport récent, la nouvelle console de Microsoft, baptisée « Project Helix », pourrait elle aussi faire l'impasse sur les disques.
Source : https://www.gamespot.com/articles/profoundly-disappointed-is-this-companys-response-to-sonys-decision-to-end-disc-support/
Mais vu le super mega ultra giga succès de GTA6 qui s'annonce (je prédis 50 millions de boites vide vendu en 24h ), il y a aucune chance mais vraiment aucune que Sony retropédale, ca va plus que jamais les conforter sur cette décision
Ça fait 101 %, il faut que tu rectifies.
Certaines personnes qui ont des principes s’arrêteront à la PS5. Donc il est logique de s’armer un maximum pour le futur. En prenant par exemple un maximum de jeux en physique.
Pour les pro-démat’ j’imagine que ça doit être drôle pour le moment. Mais je sais pas pourquoi, j’imagine que dans un futur pas si lointain nous allons énormément rire à vos dépens.
La prochaine étape ça serait la fin de leur usines de pressage de Blu Ray pour les films et jeux
A l'époque du Wi-Fi 7, de la fibre et du G5 c'est évident que les formats archaïque meurent, aujourd'hui tout les jeux vidéo en physique nécessitent leur installation sur disque dur ou SSD pour être joué, le disque de stockage roms n'a plus de rôle principale comme l'été à l'époque ps1.
Sur ps1, si ton lecteur CD ne marche plus, tu ne peux pas jouer alors que sur ps5 si ton lecteur Blu Ray ne marche pas tu peux toujours jouer en achetant tes jeux en dématérialisé , mais si ton SSD ne marche plus, tu ne peux pas allumer ta console.
Ah ouais ? Ben Capcom ils ont oublié de faire des jeux physiques avec Nintendo par contre...