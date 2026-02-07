partager les frais des jeux et abonnements à 2coupler au marché gris ou aux "code in the box" facon GTA VI ca va le faire (30€ * 2)seul PROBLEME il me semble que pour sa console Nintendo a deja niquer le truc (concernant les jeux pas l'abo) a la sortie de la switch 2 à l'aide d'une mise a jour , on est pas à l’abri d'un move similaire de Sony et MS.servez vous de Gamekyo ,sharesub et spliiit pour ces choses , pour ces 2 dernier il va falloir mettre en place des sécurités supplémentaire (je ferai un tuto a l'avenir pour ca je pense) et a la base ce sont des plateforme de partage d'abo donc il faudra converser avec la personne si vous attendez + du partage en question.sur Xbox on peut changer 5 fois de "console principal" par an et donc faire la manip 5 fois par an , mais bon une fois qu'on a trouver la bonne personne normalement on bouge plus.