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En 2028 le partage de compte va devenir indispensable pour ceux qui souhaitent rester sur console


partager les frais des jeux et abonnements à 2
coupler au marché gris ou aux "code in the box" facon GTA VI ca va le faire (30€ * 2)

seul PROBLEME il me semble que pour sa console Nintendo a deja niquer le truc (concernant les jeux pas l'abo) a la sortie de la switch 2 à l'aide d'une mise a jour , on est pas à l’abri d'un move similaire de Sony et MS.

servez vous de Gamekyo ,sharesub et spliiit pour ces choses , pour ces 2 dernier il va falloir mettre en place des sécurités supplémentaire (je ferai un tuto a l'avenir pour ca je pense) et a la base ce sont des plateforme de partage d'abo donc il faudra converser avec la personne si vous attendez + du partage en question.

sur Xbox on peut changer 5 fois de "console principal" par an et donc faire la manip 5 fois par an , mais bon une fois qu'on a trouver la bonne personne normalement on bouge plus.
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    posted the 07/02/2026 at 11:51 AM by skuldleif
    comments (17)
    midomashakil posted the 07/02/2026 at 11:58 AM
    T'en fais pas sony va supprimer cette option car il. Sont ultra débile
    schwarzie posted the 07/02/2026 at 12:04 PM
    Sony trouvera rapidement une solution pour l'empêcher
    Déjà actuellement, sur certains jeux démat ça bloque.
    romgamer6859 posted the 07/02/2026 at 12:08 PM
    ce truc sautera
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 12:09 PM
    schwarzie ah ouep? xbox ta tout qui passe

    midomashakil schwarzie ca me semble plus etre un truc qu'ils enlèveraient d’entrée de jeu sur la PS6 , donc il faudra scruter la presence ou non de cette feature à la sortie de la console.
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 12:12 PM
    romgamer6859 impossible de justifier de rester sur console sans ca , meme en payant le Gamepass ultimate 22€/mois c'est une feature qui permet aussi de ramener le cout en dessous du Gamepass PC et donc permet de justifier de rester sur console
    romgamer6859 posted the 07/02/2026 at 12:27 PM
    skuldleif mais justement, je pense que les consoles (hors switch) c'est terminé (sauf si tu reste pour la cross gen pendant 10 ans). Machines trop chères et qui deviennent des pc sans les avantages (remboursement facilité, gog, mods, etc.)
    romgamer6859 posted the 07/02/2026 at 12:36 PM
    J'ai jamais vu autant de gens dégoûtés et dire "autant aller sur pc", le feront-ils ? Je ne sais pas mais les dernières barrières entre le pc et la console vont sauter (prix, démat...).
    gameslover posted the 07/02/2026 at 01:01 PM
    ou alors ne rien acheter pour montrer son mécontentement, les "joueurs" actuels sont en train de détruire le média, et tout le monde applaudit et suis les décisions risible ... je prèfere voir sony et microsoft se prendre un crash bien dans la tronche.
    shambala93 posted the 07/02/2026 at 01:09 PM
    romgamer6859
    Une goutte d’eau… faut pas prendre 3 personnes sur un forum ou sur X pour le marché …
    romgamer6859 posted the 07/02/2026 at 01:11 PM
    shambala93 ouais mais si on te dit "lâche 1000 euros pour une console" ou "lâche un peu plus pour un pc qui sera multi tâche", ça en fera réfléchir.

    A 600 euros la console était pertinente, mais autour des 1000 euros, la question se pose et encore plus si elle est full démat sans les avantages du pc.
    shambala93 posted the 07/02/2026 at 01:18 PM
    romgamer6859
    Non. À part quelques vieux gamer non.

    Les joueurs qui aiment et ont leur habitudes de jouer dans le salon s’en branlent du PC.
    Ils ont tous un smartphone, peut être même une tablette et/ou un pc portable…

    Les types qui jouent à 4/5 jeux par vont pas s’emmerder avec un PC et 85% des joueurs console achètent en demat donc ça ne leur pose aucun problème.

    Sont pas teubés chez Sony !
    akinen posted the 07/02/2026 at 01:19 PM
    J’bosse pas pour les autres. J’partage avec personne
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 01:22 PM
    akinen ta juste a faire payer la personne un prix a chaque jeux en % du prix du jeux par exemple 50% chacun ou l'un 60% l'autre 40% en fonction de sur quelle compte est acheté le jeu
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 01:26 PM
    romgamer6859 désolé mais plutot d'accord avec shambala93
    les gens vont faire comme je viens de dire chercher des moyens d'abaisser le cout plutot que de passer sur PC voire se faire encu*** plutot que de changer leurs habitude

    a voir ce que MS va proposer avec la Helix et la prochaine itération de windows qui a priori promet des evolutions massives concernant le gaming
    romgamer6859 posted the 07/02/2026 at 01:32 PM
    shambala93
    je suis d'accord, je dis juste que les frontières sautent et ça rend les consoles moins attirantes par rapport à avant, après que les gens gardent leurs habitudes c'est normal.
    Moi le démat m'est égal, un jour je me suis dit "je m'en tape du physique" (du faux physique surtout), mais je suis conscient des problèmes sur console (pas de GOG...).

    skuldleif

    mais la hélix aura vraiment steam ? c'est ça la question.
    Là via des sites de clés sans tricher je choppe des jeux à bon prix.

    Je pense toujours qu'une console xbox avec un seul store et un abo existera et à côté une console asus avec tous les stores mais plus chère...
    walterwhite posted the 07/02/2026 at 01:32 PM
    Si t’as pas d’argent, change de passion bonhomme.

    Tu nous emmerde avec tes threads et ta radinerie. Joue un peu avec ce que t’as plutôt que gratter ce que tu n’as pas.
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 01:38 PM
    romgamer6859 deja on tend vers le full crossbuy entre PC et Xbox ce qui est deja une tres bonne chose en soit
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