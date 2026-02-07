partager les frais des jeux et abonnements à 2
coupler au marché gris ou aux "code in the box" facon GTA VI ca va le faire (30€ * 2)
seul PROBLEME il me semble que pour sa console Nintendo a deja niquer le truc (concernant les jeux pas l'abo) a la sortie de la switch 2 à l'aide d'une mise a jour , on est pas à l’abri d'un move similaire de Sony et MS.
servez vous de Gamekyo ,sharesub et spliiit pour ces choses , pour ces 2 dernier il va falloir mettre en place des sécurités supplémentaire (je ferai un tuto a l'avenir pour ca je pense) et a la base ce sont des plateforme de partage d'abo donc il faudra converser avec la personne si vous attendez + du partage en question.
sur Xbox on peut changer 5 fois de "console principal" par an et donc faire la manip 5 fois par an , mais bon une fois qu'on a trouver la bonne personne normalement on bouge plus.
Déjà actuellement, sur certains jeux démat ça bloque.
midomashakil schwarzie ca me semble plus etre un truc qu'ils enlèveraient d’entrée de jeu sur la PS6 , donc il faudra scruter la presence ou non de cette feature à la sortie de la console.
Une goutte d’eau… faut pas prendre 3 personnes sur un forum ou sur X pour le marché …
A 600 euros la console était pertinente, mais autour des 1000 euros, la question se pose et encore plus si elle est full démat sans les avantages du pc.
Non. À part quelques vieux gamer non.
Les joueurs qui aiment et ont leur habitudes de jouer dans le salon s’en branlent du PC.
Ils ont tous un smartphone, peut être même une tablette et/ou un pc portable…
Les types qui jouent à 4/5 jeux par vont pas s’emmerder avec un PC et 85% des joueurs console achètent en demat donc ça ne leur pose aucun problème.
Sont pas teubés chez Sony !
les gens vont faire comme je viens de dire chercher des moyens d'abaisser le cout plutot que de passer sur PC voire se faire encu*** plutot que de changer leurs habitude
a voir ce que MS va proposer avec la Helix et la prochaine itération de windows qui a priori promet des evolutions massives concernant le gaming
je suis d'accord, je dis juste que les frontières sautent et ça rend les consoles moins attirantes par rapport à avant, après que les gens gardent leurs habitudes c'est normal.
Moi le démat m'est égal, un jour je me suis dit "je m'en tape du physique" (du faux physique surtout), mais je suis conscient des problèmes sur console (pas de GOG...).
skuldleif
mais la hélix aura vraiment steam ? c'est ça la question.
Là via des sites de clés sans tricher je choppe des jeux à bon prix.
Je pense toujours qu'une console xbox avec un seul store et un abo existera et à côté une console asus avec tous les stores mais plus chère...
Tu nous emmerde avec tes threads et ta radinerie. Joue un peu avec ce que t’as plutôt que gratter ce que tu n’as pas.