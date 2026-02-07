L'annonce récente de Sony, indiquant qu'il compte essentiellement abandonner le concept de sorties de jeux PlayStation sur support physique d'ici 2028, aura sans aucun doute des répercussions importantes sur l'industrie du jeu vidéo. Les analystes y voient également un indicateur fiable de ce à quoi l'on peut s'attendre pour la PS6. C'est notamment l'avis de Piers Harding-Rolls, du cabinet Ampere, qui estime que l'échéance de janvier 2028 suggère que Sony ne lancera pas sa console de nouvelle génération avant cette année-là. Il pense par ailleurs que la console sera dépourvue de lecteur de disque pour les supports physiques.
« Cela garantit presque à coup sûr que la PS6 n'arrivera pas avant 2028 au plus tôt. Ampere prévoit actuellement un lancement à la fin de l'année 2028 », a-t-il écrit. « Au minimum, la version standard de la PS6 n'inclura pas de lecteur de disque pour les supports physiques. »
Dans un article de blog plus détaillé, Harding-Rolls explique que Sony pourrait agir ainsi afin de réduire davantage les coûts de fabrication de la PS6. Bien que les lecteurs de disque ne soient pas coûteux individuellement, ils entraînent d'autres frais, comme les licences liées aux fonctionnalités Blu-ray. Il n'écarte toutefois pas l'idée de la commercialisation d'un lecteur de disque externe pouvant être branché à la PS6. De cette façon, l'entreprise pourrait rassurer les utilisateurs de PS4 et de PS5 possédant une vaste collection de jeux physiques en leur garantissant que la console de nouvelle génération prendra également en charge leurs ludothèques existantes.
« Sony cherchera tous les moyens de réduire le coût de sa console de nouvelle génération, et c'est une solution simple et efficace », a-t-il écrit. « Il est possible qu'un lecteur de disque additionnel soit proposé pour jouer aux anciens jeux PS4 et PS5 sur disque. La suppression du lecteur mécontentera certains joueurs qui ne souhaitent pas payer pour un accessoire de ce type (s'il est disponible) et qui veulent accéder à leurs collections de jeux sur disque. Bien que cela puisse s'avérer trop complexe ou peu pratique, un système de conversion des anciens supports physiques en licences numériques pourrait atténuer certains de ces problèmes. »
Outre la réduction de ses propres coûts, Sony pourrait également chercher des moyens de permettre aux éditeurs de dépenser moins pour sortir leurs jeux sur ses consoles. Actuellement, les éditeurs tiers souhaitant commercialiser des versions physiques de leurs jeux doivent s'acquitter auprès de Sony des frais de licence nécessaires à la certification de leurs titres sur PlayStation, ainsi que des coûts de production des exemplaires physiques (incluant le disque lui-même, le boîtier et la jaquette).
« Ces coûts sont généralement regroupés en une seule charge », a expliqué Harding-Rolls. « Avec ce modèle, les éditeurs assument un risque financier important, puisqu'ils doivent financer la production et régler les redevances avant même de percevoir les revenus issus des ventes aux détaillants. » « Supprimer les coûts liés à la production de supports physiques réduit l'exposition des éditeurs à ce risque lié aux stocks, tout en leur permettant potentiellement de dégager de meilleures marges sur la vente de jeux en magasin. »
Alors que Harding-Rolls estime que le lancement de la PS6 pourrait être repoussé à 2028, il convient de noter que, selon certaines rumeurs, Sony collabore déjà avec AMD pour valider les puces qui équiperont la console de nouvelle génération. Par ailleurs, des informations font état d'une augmentation de 200 dollars du coût de revient des composants de la PS6.
Source : https://gamingbolt.com/playstation-ending-physical-games-in-2028-hints-at-ps6s-features-says-analyst/