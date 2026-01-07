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Recours contre Sony
Il est bon de rappeler que Sony a vendu des lecteurs physique et vous privent dorénavant de pouvoir en bénéficier pour vos futurs jeux ce qui s'apparente à une arnaque ....

Sur ce fait il fort possible de monter un collectif pour entamer une procedure pénale et d'interpeller l'union européenne pour défendre vos droits !

Sony devra ce justifier sur cette arrêt de la production qui n'est pas un problème technique ... et il est possible de réclamer le remboursement du lecteur
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    posted the 07/01/2026 at 10:58 PM by pixeldream
    comments (5)
    beppop posted the 07/01/2026 at 11:02 PM
    Allez boire de l'eau l'arrêt de production des disques ne rend pas inutilisable ton lecteur...
    niflheim posted the 07/01/2026 at 11:06 PM
    Venez nombreux à signer et partager cette pétition "non à la suppression du support physique dans le jeu vidéo" qui vient d'être lancée

    Merci, c'est très important

    https://c.org/RPmx5FrCTc

    Oui, il faut que ça aille jusqu'à la justice, on se battra jusqu'au bout !
    pixeldream posted the 07/01/2026 at 11:08 PM
    Tu proposes un service ou un produit payant et tu retires la possibilité de l'utiliser pour les futurs jeux d'une machine c'est totalement illégale..... il y a des lois !

    Tu va voir si Sony va continuer a faire le malin longtemps demande à Nintendo pour ses batteries..... ne vous laissez pas faire !!
    yanssou posted the 07/01/2026 at 11:18 PM
    niflheim c'est sur que les pétitions ont servi à bouger les choses, c'est comme les manif dans ce pays du tiers monde, de la poudre au yeux. Mais c'est incroyable tu serai devenu resonable ? C'est pas toi qui prône les tv Sony ?
    byakuyatybw posted the 07/01/2026 at 11:33 PM
    Console nouvelle à prix exorbitant qui comme toute nouvelle console manquera de jeux inédits.
    Rétro-compatibilité des jeux physiques impossibles.
    Rétro-compatibilité avec jeux précédentes gens liés à compte psn pas forcément évidente et gratuite.
    Nouveaux pads , cam et possiblement casque 3D écouteurs etc mais qu'il du matériel ps5 qui fonctionnera sur ps6 .
    Jeu en ligne et streaming payant.
    Jeu demat payant et pas certain de ne pas disparaître sans préavis.
    SAV surcharge déjà pour de simples demandes actuellement alors sur ps6 j en parle même pas
    Aussi si uniquement demat se pose la question de la taille du disque dur, si interne ou externe possible, si produit uniquement Sony utilisable ou pas, si capacité de stockage en ligne offrira une bonne alternative payante ou pas quand les gros jeux devront tous être installés vu que pas de disque avec partie des donnés installation dedans,...
    Sony va pouvoir annoncer que les joueurs vivent connectés plus que jamais tout comme Sony sera plus connecté que jamais à leur carte bleue, c est ça le progrès wouhou
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