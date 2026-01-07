Il est bon de rappeler que Sony a vendu des lecteurs physique et vous privent dorénavant de pouvoir en bénéficier pour vos futurs jeux ce qui s'apparente à une arnaque ....



Sur ce fait il fort possible de monter un collectif pour entamer une procedure pénale et d'interpeller l'union européenne pour défendre vos droits !



Sony devra ce justifier sur cette arrêt de la production qui n'est pas un problème technique ... et il est possible de réclamer le remboursement du lecteur