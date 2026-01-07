Il est bon de rappeler que Sony a vendu des lecteurs physique et vous privent dorénavant de pouvoir en bénéficier pour vos futurs jeux ce qui s'apparente à une arnaque ....
Sur ce fait il fort possible de monter un collectif pour entamer une procedure pénale et d'interpeller l'union européenne pour défendre vos droits !
Sony devra ce justifier sur cette arrêt de la production qui n'est pas un problème technique ... et il est possible de réclamer le remboursement du lecteur
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posted the 07/01/2026 at 10:58 PM by pixeldream
Merci, c'est très important
https://c.org/RPmx5FrCTc
Oui, il faut que ça aille jusqu'à la justice, on se battra jusqu'au bout !
Tu va voir si Sony va continuer a faire le malin longtemps demande à Nintendo pour ses batteries..... ne vous laissez pas faire !!
Rétro-compatibilité des jeux physiques impossibles.
Rétro-compatibilité avec jeux précédentes gens liés à compte psn pas forcément évidente et gratuite.
Nouveaux pads , cam et possiblement casque 3D écouteurs etc mais qu'il du matériel ps5 qui fonctionnera sur ps6 .
Jeu en ligne et streaming payant.
Jeu demat payant et pas certain de ne pas disparaître sans préavis.
SAV surcharge déjà pour de simples demandes actuellement alors sur ps6 j en parle même pas
Aussi si uniquement demat se pose la question de la taille du disque dur, si interne ou externe possible, si produit uniquement Sony utilisable ou pas, si capacité de stockage en ligne offrira une bonne alternative payante ou pas quand les gros jeux devront tous être installés vu que pas de disque avec partie des donnés installation dedans,...
Sony va pouvoir annoncer que les joueurs vivent connectés plus que jamais tout comme Sony sera plus connecté que jamais à leur carte bleue, c est ça le progrès wouhou