Je viens de sortir de Carrefour où j’ai finalement achete Indiana Jones en promotion à 69.99 euros sur Switch 2. En grande partie par nostalgie de l'époque plug and play, je mets ma cartouche et je joue sans me soucier de l'espace disque ou d’une installation... (il faut savoir que je ne suis pas spécialement fan des BluRay d'installation en fait).Je rentre pour poster ma photo sur Gamekyo et que lis-je ?Que Sony abandonne le physique en 2028 ?Que GTA 6 propose son jeu en dématérialisé est une chose, qu’un constructeur propose un lecteur BluRay sur sa console et dans le même temps arrête de sortir ses jeux en physique est un non sens... Ils auraient pu attendre et juste proposer une ps6 sans lecteur et continuer le physique sur PS5 ? Je ne penses meme pas que Limited Run sera autorisé à continuer à proposer des jeux physiques sur PS5, c’est terrible et violent comme annonce...Sauf si j’ai mal compris le plan de Sony ?