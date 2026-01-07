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Indiana Jones et le Cercle Ancien
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suzukube
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Donc c’est au moment où j'achète un jeu physique que...
Je viens de sortir de Carrefour où j’ai finalement achete Indiana Jones en promotion à 69.99 euros sur Switch 2. En grande partie par nostalgie de l'époque plug and play, je mets ma cartouche et je joue sans me soucier de l'espace disque ou d’une installation... (il faut savoir que je ne suis pas spécialement fan des BluRay d'installation en fait).

Je rentre pour poster ma photo sur Gamekyo et que lis-je ?



Que Sony abandonne le physique en 2028 ?

Que GTA 6 propose son jeu en dématérialisé est une chose, qu’un constructeur propose un lecteur BluRay sur sa console et dans le même temps arrête de sortir ses jeux en physique est un non sens... Ils auraient pu attendre et juste proposer une ps6 sans lecteur et continuer le physique sur PS5 ? Je ne penses meme pas que Limited Run sera autorisé à continuer à proposer des jeux physiques sur PS5, c’est terrible et violent comme annonce...

Sauf si j’ai mal compris le plan de Sony ?
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    aeris201, ducknsexe
    posted the 07/01/2026 at 07:49 PM by suzukube
    comments (12)
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 07:53 PM
    Belle aquisition
    liquidus posted the 07/01/2026 at 07:53 PM
    Tout est de ta faute, je ne vois que ça
    suzukube posted the 07/01/2026 at 08:01 PM
    liquidus en vrai il faut deja voir avec le gouvernement français pour savoir pourquoi on a l’octroi de mer dans nos régions d’outre-mer qui font que le moindre jeu physique coûte plus de 100 euros... on est français mais considéré comme un territoire d'exportation et taxés comme tel.
    ducknsexe posted the 07/01/2026 at 08:03 PM
    Tout cela semble orchestré depuis un certain temps. Rockstar serait au courant des plans diabolique de Sony. Ils se seraient mis tous d’accord pour favoriser progressivement la suppression des versions physiques au profit du dématérialisé.

    Quand je vous disais que Sony est le mal absolu. Un vrai shetan fossoyeur du jeux video. Je pisse sur leur tombe, des fleurs pousseront dessus


    GG bon jeu a toi
    suzukube posted the 07/01/2026 at 08:04 PM
    ducknsexe je pense aussi que Rockstar etait au courant et que ca a été un test grandeur réel pour voir les conséquences... sauf que GTA VI a cartonné en preco.
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 08:08 PM
    Comme quoi quand ils veulent, même MS fait du physique. Incroyable.
    ducknsexe posted the 07/01/2026 at 08:11 PM
    suzukube même avec un code in box de GT6 il cartonnerait de toute façon.
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 08:21 PM
    MDR tu te met au physique ils passent au demat
    suzukube posted the 07/01/2026 at 08:29 PM
    skuldleif j'avais pas regardé les actus aujourd'hui, c'est vraiment l'ironie du sort...
    pimoody posted the 07/01/2026 at 08:57 PM
    suzukube tkt en France on va bientôt aussi à être à 100e le jeu, vu comme les taxes grimpes en flèches. (Bon pas dit que dans le même temps vous montiez pas à 150, après tout pourquoi pas)
    akinen posted the 07/01/2026 at 09:02 PM
    Je prévois l’achat d’une PS5 pro et je me suis dis today: « mince, j’ai pas compté le le lecteur de disque ».

    Bon eh ben… Visiblement l’histoire à répondu pour moi.
    churos45 posted the 07/01/2026 at 09:20 PM
    mouais, vous jubilez
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