Certains crieront à la conspiration, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est la destiné.
On s'attendait à voir GTAVI à 100 balles, ce fut Mario Kart World qui a ouvert les hostilités à 90 balles, et au final GTAVI est bien à 100 balles comme les rumeurs de 2024 le faisaient suggérer car la version base n'a pas tous les contenus, faut qu'en même être un connard pour considérer la version Ultimate comme un "DLC day-one..." Mon coup de poing day-one dans ta face d'idiot oui.
Je me suis battu dans les opinions ces dernières années ici sur Gamekyo et ailleurs sur d'autres sites web contre les NFT et le Earn to Play qui étaient une escroquerie organisée, contre le wokisme qui bride encore aujourd'hui la créativité à vouloir impérativement caser les minorités partout dans la fiction, et contre la GenAI qui menace demain de remplacer des emplois et le talent humain.
Le dénominateur commun à ces trois choses : l'appât de l'argent. Sur les connards qui croient investir sur des personnages ou des objets qui n'ont aucune valeur concrète. Sur l'argent mis en jeu à mettre en avant les minorité, mais sans aucun talent artistique derrière à en dégouter de ces décisions. Sur les gens qui eux ont du talent, mais que ça dégage parce qu'avec l'IA ça économise les ressources financières.
Je suis fatigué les gars alors ça sera sans conclusion. Mais souvenez-vous d'où on part ici :
L’une des choses que nous avons constatées, c’est que les joueurs ont l’habitude, un peu comme pour le DVD, d’avoir et de posséder leurs jeux. C’est ce changement qui doit s’opérer chez les consommateurs. Ils se sont habitués à ne pas posséder leur collection de CD ou de DVD. C’est une transformation qui a été un peu plus lente à se produire [dans les jeux]. Les joueurs se sentent de plus en plus à l’aise dans ce domaine… Ils ne perdent pas leur progression. Si vous reprenez votre jeu à un autre moment, votre fichier de progression est toujours là. Il n’a pas été effacé. Vous ne perdez pas ce que vous avez construit dans le jeu ou votre engagement dans le jeu. Il s’agit donc de se sentir à l’aise avec le fait de ne pas posséder son jeu. J’ai encore deux boîtes de DVD. Je comprends tout à fait le point de vue des joueurs à ce sujet. Mais si les gens adoptent ce modèle, ils verront que ces jeux existeront, que le service continuera et qu’ils pourront y accéder quand ils le voudront. C’est rassurant.
Ces propos ce sont ceux de Philippe Tremblay, directeur général d'Ubisoft, en 2024. Seulement 2 ans plus tard, on y ait. Et tout comme il y a eu des défenseurs des NFT, du movement woke ou encore les AIbros, une partie des gens n'ont aucune soucis avec ce changement de paradigme.
La même année, Ubisoft sortait sur PS5 et XS un jeu ambitieux basé sur l'IP Avatar, qui au lieu de venir avec 2+ disques est venus avec un disque n'ayant pas les données du jeu et avec l'obligation d'une connexion Internet pour DL le jeu. Sans les données stocks sur un serveur qui peut s'éteindre à tout moment pour X raisons économiques, le jeu n'étant pas jouable même avec le disque, quid du futur et du retrogaming ?
Vers la mi-2024 j'avais écris un article au sujet de la politique d'Ubisoft
, sur le wokisme qui était le sujet du moment mais également sur le bien physique, évidemment que la seule chose que les réactions ont retenu c'était que critiquer Ubisoft de prendre un africain comme première figure historique jouable dans un Assassin's Creed (et lui mettre comme thème de combat une musique hip-hop....), au lieu de n'importe quel japonais de l'époque, était du racisme...
Cette sur-réaction, c'est du même niveau que les gens qui aujourd'hui défendent Rockstar sur GTAVI ou qui ramènent que Steam a remplacer le physique PC depuis longtemps. Le même niveau. Preuve en est : Quand en 2025 pour la sortie de la NS2 Nintendo a officiellement annoncé mettre en avant un format similaire à celui d'Ubisoft (et qui en 2025 et 2026 sera suivi par d'autres éditeurs dont Microsoft), les mêmes genres de connards ont pris cette défense.
Baldur's Gate III sur XS c'est 4 disques. Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 ou encore Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sur XS c'est 2 disques. J'ai Lost Odyssey sur X360 sur 4 disques. GTAV sur PC c'était 7 disques (contre 2 sur X360 !). Des jeux sur plusieurs disques parce qu'il y a beaucoup de données, c'est ainsi depuis la PS1. Depuis la première PlayStation. Depuis 1994. Pousser au dématériel avec la facilité d'Internet, tout ça c'est encore une fois pour l'appât de l'argent : Pas d'investissement sur de nouveaux formats de disques à effectuer par Sony, pas d'investissement en logistiques à réaliser pour Rockstar et les éditeurs tiers. Final Fantasy VII Revelation en 2027 ? Faut croiser les doigts pour que ça ne soit ni 1 disques sans données ni bout de papier de merde.
On ne pouvait donc pas être optimise pour le retrogaming de demain, pour les générations futures de joueurs. Mais avec Sony qui arrête le support physique en 2028, on ne peut pas se satisfaire d'une telle décision. Faut vraiment n'avoir à l'idée que consommer pour rester aussi impassible.
Le retrogaming sera donc hors exceptions de la NES à PS5. En ce qui me concerne, j'ai encore quelques jeux sur PS2, PS3, PS4, GCN, Wii, Wii U, NS1, Xbox, X360 et XO à trouver et à acheter. Parmi les priorités Ninja Gaiden Black, la trilogie Drakegard, ou encore la trilogie Xenosaga (et une PS2 américaine visible si la trilogie ne ressort pas aujourd'hui haha).
Sony vs GOG : https://i.ibb.co/TBx6bqcy/sonyvsgog.jpg
La suppression des films : https://next.ink/brief-article/playstation-va-supprimer-chez-ses-clients-des-films-quils-ont-pourtant-achetes/
La fin des stores PS3 et PS Vita : https://blog.fr.playstation.com/2026/07/01/une-annonce-importante-concernant-le-playstation-store-sur-ps3-et-ps-vita/
Aujourd'hui ce qui arrive, c'est ce qu'on pensait en 2013, c'est juste arrivé beaucoup trop vite.
Vous vous êtes fait baiser à votre propre jeu, c'est triste,mais si aujourd'hui ça gueule à cause de GTA 6 par exemple, c'est une minorité. Encore une fois, l'hypocrisie, la version la plus cher en digital de GTA 6 fait un carnage !
Oups c'est de la faute des CEO
Non, des gens comme moi, sont là pour leur expliquer comment le marché avance, marche, évolue etc ils nous écoutent, car c'est le client au final qui fait avancer les pions....plus ou moins...c'est tout...
La suppression des films, ça me surprend pas, encore une fois, arrêter de piocher du contenu là où il ne faut pas. Les mecs vous baisent, c'est tout. jamais j'ai acheté quoique ce soit sur ses stores de lâche, Sony, Amazon etc fuck them. Lisez les longs textes qu'on vous fourni bordel de merde, et arrêter de suite d'appuyer *Oui* ou *J'accepte*
C'est un coup de pute, mais pas surprenant. Des jeux comme FH aussi font les frais après 3-5 ans, du contenu est retiré, des musiques aussi, tout ça à cause de droit, donc à vous de savoir où vous mettez vos finances.
bennj En espérant qu'ils restent sur le marché d'ici dix ans...
La fin des stores est dans la news même.
Un mouvement typique étasunien "big brother" pour tout contrôler via la démat.
De toute façon il n'aura pas le choix car il aura claqué un rein pour s'acheter une console et puis l'autre pour 1 jeux a 100 et une manette a 200 balles, avec bien sur un abonnement mensuel à 20 balles par mois pour jouer en ligne.
Il ne faudra pas qu'il mange le soir ce fameux joueur.
Personnellement, j'aurais quitté le train et je serais devenu un retro gamer et je vais bien profiter de ma collec.
De toute façon, j'ai bientot 45ans, j'ai encore plein de jeux déjà sortie à faire et plein de chose à découvrir
L'industrie et les anti physique peuvent être content mais ils vont surtout perdre un mec qui depensait pas mal pour ce loisir.
Ce sera une personne en moins dans la communauté, ça c'est concret