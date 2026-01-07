











Wolverine sortait en 2028, c'était fini... Wolverine sortait en 2028, c'était fini...

L’une des choses que nous avons constatées, c’est que les joueurs ont l’habitude, un peu comme pour le DVD, d’avoir et de posséder leurs jeux. C’est ce changement qui doit s’opérer chez les consommateurs. Ils se sont habitués à ne pas posséder leur collection de CD ou de DVD. C’est une transformation qui a été un peu plus lente à se produire [dans les jeux]. Les joueurs se sentent de plus en plus à l’aise dans ce domaine… Ils ne perdent pas leur progression. Si vous reprenez votre jeu à un autre moment, votre fichier de progression est toujours là. Il n’a pas été effacé. Vous ne perdez pas ce que vous avez construit dans le jeu ou votre engagement dans le jeu. Il s’agit donc de se sentir à l’aise avec le fait de ne pas posséder son jeu. J’ai encore deux boîtes de DVD. Je comprends tout à fait le point de vue des joueurs à ce sujet. Mais si les gens adoptent ce modèle, ils verront que ces jeux existeront, que le service continuera et qu’ils pourront y accéder quand ils le voudront. C’est rassurant.