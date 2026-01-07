Nintendo n'a pas encore dévoilé le prix du très attendu remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour la Nintendo Switch 2, mais PlayAsia semble avoir révélé son tarif. Le revendeur affiche le jeu au prix de 59,99 $ et il est d'ores et bien possible de le précommander sur sa boutique. Bien que Nintendo n'ait pas encore officialisé le prix, 60 $ semble être une estimation très probable.
Une boite avec un jeu complet en physique a l'interieur, ca vaut le coup surtout quand au meme moment il y a une star de rock qui vend son code in the box plus cher et avec du paywall
pimoody Les gens aiment se plaindre sur internet, en dehors, la plupart sont des pinces
Ce remake de OOT va se calquer a celui de Star Fox c'est a dire jeu quasi identique avec refonte graphique + doublage + certainement quelques ajouts liés a la Switch 2 comme par exemple possibilité de viser a l'arc / lance pierre avec le joycon souris
OOT c'est des souvenirs d'enfance ou d'adolescence de millions de joueurs, c'est sacré faut pas le remanier
Tu m’as pris pour un VRP Nintendo ou quoi ?
Connaissant Nintendo ce sera un copier coller