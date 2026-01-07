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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Switch 2] Bonne nouvelle, Zelda Ocarina of Time ne devrait pas être vendu 80 euros


Nintendo n'a pas encore dévoilé le prix du très attendu remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour la Nintendo Switch 2, mais PlayAsia semble avoir révélé son tarif. Le revendeur affiche le jeu au prix de 59,99 $ et il est d'ores et bien possible de le précommander sur sa boutique. Bien que Nintendo n'ait pas encore officialisé le prix, 60 $ semble être une estimation très probable.

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/01/playasia-lists-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-remake-at-60//
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    aeris201, sphinx
    posted the 07/01/2026 at 05:32 PM by link49
    comments (25)
    losz posted the 07/01/2026 at 05:35 PM
    60 c'est louche, c'est juste un remake graphique alors.
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 05:37 PM
    Ca sent le jeu pas du tout ambitieux peut être,car depuis quand Nintendo est honnête auprès de sa clientèle ???
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 05:40 PM
    ravyxxs ou alors peut-être qu'il compense par rapport à la hausse de prix de la console en Septembre 2026.
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 05:42 PM
    Dans les 50€ a Leclerc sans aucun doute

    Une boite avec un jeu complet en physique a l'interieur, ca vaut le coup surtout quand au meme moment il y a une star de rock qui vend son code in the box plus cher et avec du paywall
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 05:44 PM
    losz mais c'était pas ça l'idée lors de l'annonce, un remake du jeu comme pour Lylat Wars ?
    pimoody posted the 07/01/2026 at 05:45 PM
    Après je sais pas où vous achetez vos jeux, mais jusqu’ici les jeux sont facilement touchable au alentour de 50e ne serais que sur internet.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 05:45 PM
    losz mais c'était pas ça l'idée lors de l'annonce, un remake du jeu comme pour Lylat Wars ?
    losz posted the 07/01/2026 at 05:48 PM
    nicolasgourry Je ne sais pas, il y en a plein qui parlent de gros remake, mais bon... moi ca m'arrange si c'est juste graphique.
    ratchet posted the 07/01/2026 at 05:49 PM
    Comment il a esquivé la partie négative/douteuse de la trad
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 05:50 PM
    Encore heureux
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 05:51 PM
    nicolasgourry Peut être, on sera vite fixé d'ici là je pense, si c'est le cas, c'est bienvenue de leur part.

    pimoody Les gens aiment se plaindre sur internet, en dehors, la plupart sont des pinces
    masharu posted the 07/01/2026 at 05:56 PM
    Ça va censurer le jeu...
    ghouledheleter posted the 07/01/2026 at 05:57 PM
    losz c’est aussi ce que je me dit pour le coup. Refonte graphique avec quelque petit changement de level design
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 06:02 PM
    losz Déjà, nous partons d'un jeu qui n'est pas un open-world (car je pense que Nintendo va garder la même structure) ; donc, Nintendo pourrait utiliser les ressources de la console pour avoir un jeu très chouette visuellement (la jouabilité étant déjà carrée, il peut y avoir quelques retouches avec, par exemple, la fonction "souris"). Ça sent le jeu qui pourrait avoir le même traitement que le remake de Star Fox, en gros : refonte visuelle, cinématiques refaites, musique réorchestrée, doublage en français, etc.
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 06:04 PM
    nicolasgourry mais c'était pas ça l'idée lors de l'annonce, un remake du jeu comme pour Lylat Wars ?

    Ce remake de OOT va se calquer a celui de Star Fox c'est a dire jeu quasi identique avec refonte graphique + doublage + certainement quelques ajouts liés a la Switch 2 comme par exemple possibilité de viser a l'arc / lance pierre avec le joycon souris
    micheljackson posted the 07/01/2026 at 06:05 PM
    En espérant qu'il n'a pas été délégué à un studio occidental merdique qui va le dénaturer.
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 06:07 PM
    aeris201 pour le coup, nous sommes sur la même longueur d'onde sur ce que l'on pense que l'on pourrait avoir.
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 06:13 PM
    ouroboros4 J’allais le dire, ça mérite pas d'être vendu plein pot de toute façon.
    xynot posted the 07/01/2026 at 06:15 PM
    Qui vendrait un remake à 80 balles à part Sony et Konami ?
    jacquescechirac posted the 07/01/2026 at 06:26 PM
    l'homme sandwich, toujours au boulot
    aeris201 posted the 07/01/2026 at 06:27 PM
    nicolasgourry Oui, je veux pas d'une relecture a la FF7, non mais quel horreur

    OOT c'est des souvenirs d'enfance ou d'adolescence de millions de joueurs, c'est sacré faut pas le remanier
    zerdow posted the 07/01/2026 at 06:28 PM
    Hyoga57 aller souffle , enfin pas trop fort sinon ton code in the box vas s’envoler
    hyoga57 posted the 07/01/2026 at 06:45 PM
    zerdow Je n’achète pas de code in a box, pas de chance.

    Tu m’as pris pour un VRP Nintendo ou quoi ?
    pimoody posted the 07/01/2026 at 06:53 PM
    ravyxxs je pense pas qu’il y est beaucoup de monde qui achètent des jeux régulièrement à 70e ou au-dessus en boite, à moins d’un événement commme GTA à la rigueur (et là encore faut pas chercher bien loin pour payer le prix aussi fort),
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 07:08 PM
    hyoga57 forcément.
    Connaissant Nintendo ce sera un copier coller
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