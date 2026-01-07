En moins d'une semaine après l'ouverture des précommandes, Grand Theft Auto 6 est devenu le jeu PS5 le plus vendu dans toutes les régions. Malgré son prix élevé de 100 $ pour l'Édition Ultime, celle-ci semble être devenue la version de prédilection des fans de la franchise qui attendaient avec impatience de précommander le jeu.
Quelle que soit la région – États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Inde, Japon ou même Corée du Sud – l'Édition Ultime de Grand Theft Auto 6 domine les ventes, comme on peut le constater dans la section « Tous les jeux » du PlayStation Store. Il est important de noter que ces chiffres ne concernent que les ventes numériques ; les ventes de l'édition physique sont pour l'instant inconnues.
Quant à ses performances sur Xbox Series X/S, les données de vente ne sont pas encore disponibles. Cependant, une visite sur le site web Xbox vous mènera peut-être à la page « Jeux populaires optimisés », qui indique également que Grand Theft Auto 6 a été un titre très populaire en précommande et ajouté à la liste de souhaits.
Mat Piscatella de Circana, réputé pour son analyse du marché du jeu vidéo, estime que l'absence de disque n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions de ventes de Grand Theft Auto 6. Soulignant la popularité des consoles actuelles dépourvues de lecteur de disque, comme la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S, Piscatella note également que les revendeurs qui ne proposent pas de jeux d'occasion sont probablement satisfaits de l'absence de disque dans la version physique.
« Enfin, pour nuancer, étant donné le pourcentage de consoles PS5/Xbox Series S sans lecteur de disque, on pourrait avancer que la présence du code dans la boîte représente une meilleure opportunité pour les revendeurs, notamment ceux qui ne vendent pas d'occasion », écrit-il. « Quoi qu'il en soit, rien ne change quant aux prévisions de ventes totales.»
Les analystes ont également évoqué l'impact potentiel du prix plus élevé que la moyenne de Grand Theft Auto 6 – 80 $ pour l'édition standard – sur le secteur. Joost van Dreunen, professeur à la NYU Stern School of Business et chercheur spécialisé dans l'industrie, a par exemple expliqué comment le jeu vidéo se transforme progressivement en un produit de luxe.
« Son modèle économique s'est toujours articulé autour d'une logique du gagnant rafle la mise, et GTA 6 place la barre encore plus haut. Les éditeurs qui réussiront à relever ce défi prendront une avance considérable, tandis que ceux qui n'y parviendront pas devront miser sur la distribution, en trouvant de nouveaux canaux, des offres groupées et des modèles tarifaires innovants pour toucher un public que les blockbusters ne parviennent pas à atteindre. »
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-pre-orders-top-ps5-sales-charts-across-all-regions/
onsentapedequijesuis : ouais c'est quand même chaud quand tu y penses, ça va être drôle si certains sont déçu du gameplay et annulent leur pré-commande
La vérité en a blessé beaucoup