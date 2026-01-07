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danidos > blog
Votre top 3 des jeux Playstation ?
Tout est dans le titre ! Je suis ouvert à tous les genres. Si c'est une exclu PS c'est encore mieux
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    posted the 07/01/2026 at 02:18 PM by danidos
    comments (4)
    jacquescechirac posted the 07/01/2026 at 02:18 PM
    ff9/7
    spyro
    tombi
    vers0 posted the 07/01/2026 at 02:33 PM
    Gt7
    Astrobot
    Yotei
    micheljackson posted the 07/01/2026 at 02:35 PM
    Si tu veux des jeux sur lesquels t'amuser tout de suite et dont le gameplay n'a pas vieilli :

    Gradius Gaiden
    Raiden Project (pour Raiden II )
    Gunners Heaven
    evasnake posted the 07/01/2026 at 02:38 PM
    Question pas claire, mais si tu demandes pour la PS1, le consensus c'est : MGS, FF7, RE.

    Mais sinon, t'as aussi les autres FF (8, 9), Xenogears, Vagrant Story, Chrono Cross, Silent Hill, Crash Bandicoot, Spyro, Tomb Raider, Medievil, Soul Reaver, Driver, etc

    Si tu veux de la 2D, t'as Rayman, Castlevania SotN, Oddworld, Valkyrie Profile, Suikoden, Hearts of Darkness, FF Tactics, Tombi, Pandemonium, Gradius, GTA 2, etc

    Et ils ont mal vieilli, mais t'as aussi les jeux de sport comme ISS, Tony Hawks, Gran Turismo, Ridge Racer, Wipeout, Tekken, Soul Blade, Tobal, etc
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