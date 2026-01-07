Dans le monde Survie à savoir que six nouvelles routes sont prévues pour bientôt

GénéralCes courses deviennent sélectionnables dès qu’on a joué à au moins une course en mode « Survie ».Les autocollants peuvent aussi être placés grâce au tactile ou aux commandes gyroscopiques/souris des Joy-Con 2.Augmentation de l’accélération des personnages et véhicules ayant une faible statistique d’« Accélération ».Augmentation de la vitesse de vol plané des personnages rapides ainsi que de certains personnages et véhicules spécifiques.Possibilité d’effectuer un mini-saut immédiatement après avoir été touché par la magie de Kamek, un Killer, etc.Ajustement des conditions permettant de secouer la manette pour effectuer un saut lorsqu’on roule sur l’eau.Ajustement du comportement après avoir écrasé un adversaire, avec un temps de dash à l’atterrissage désormais plus long.Il est maintenant possible d’arrêter l’effet de sillage en freinant avant qu’il ne se déclenche.Ajustement des probabilités d’obtention des objets dans les boîtes à objets, en course comme en mode Survie.Les super-klaxons possédés par les adversaires sont désormais visibles.Ajout d’un tremplin sur le tracé menant du « Bateau de Bowser » au « Château de Bowser ».Ajout de la prise en charge du thaï.