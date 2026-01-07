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Mario Kart World
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name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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[NS2] Mario Kart World / Maj : 1.7.0


Général
Ajout de « Drill Rally » et « Boomerang Rally » au mode « Survie ».
Ces courses deviennent sélectionnables dès qu’on a joué à au moins une course en mode « Survie ».
Il est désormais possible de coller des autocollants lors de la prise de photo via « Appareil photo » dans le menu pause.
Les autocollants peuvent aussi être placés grâce au tactile ou aux commandes gyroscopiques/souris des Joy-Con 2.
Augmentation de l’accélération des personnages et véhicules ayant une faible statistique d’« Accélération ».
Augmentation de la vitesse de vol plané des personnages rapides ainsi que de certains personnages et véhicules spécifiques.
Possibilité d’effectuer un mini-saut immédiatement après avoir été touché par la magie de Kamek, un Killer, etc.
Ajustement des conditions permettant de secouer la manette pour effectuer un saut lorsqu’on roule sur l’eau.
Ajustement du comportement après avoir écrasé un adversaire, avec un temps de dash à l’atterrissage désormais plus long.
Il est maintenant possible d’arrêter l’effet de sillage en freinant avant qu’il ne se déclenche.
Ajustement des probabilités d’obtention des objets dans les boîtes à objets, en course comme en mode Survie.
Les super-klaxons possédés par les adversaires sont désormais visibles.
Ajout d’un tremplin sur le tracé menant du « Bateau de Bowser » au « Château de Bowser ».
Ajout de la prise en charge du thaï.

Dans le monde Survie à savoir que six nouvelles routes sont prévues pour bientôt


SwitchActu
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    aeris201
    posted the 07/01/2026 at 07:25 AM by nicolasgourry
    comments (6)
    potion2swag posted the 07/01/2026 at 07:30 AM
    Mon dieu ce suivi.
    riddler posted the 07/01/2026 at 07:32 AM
    À ce rythme les nouveaux circuits seront pour la Version Switch 3 Edition
    thieum posted the 07/01/2026 at 07:45 AM
    riddler Ce sera probablement pour la version 2.0, nous en sommes à la 1.7.
    Je vois bien le reveal des nouvelles courses pour le Direct de septembre.
    metroidvania posted the 07/01/2026 at 07:52 AM
    En 1 an y a pas de nouveaux circuits ?
    fdestroyer posted the 07/01/2026 at 08:03 AM
    Et moi qui demande juste un "PUTAIN" de mode 3 tours classic.... mon dieu....
    masharu posted the 07/01/2026 at 08:05 AM
    Pauline (et DK) qui n'a toujours qu'un seul skin (combinaison biker), quand elle en a des stylés dans le jeu mobile Mario Kart Tour et que Nintendo n'a pas hésité à mettre la robe aurore pour Harmonie day-one
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