Nash Weedle est de retour ; bien que son historique en matière de fuites soit en dents de scie, il a tout de même vu juste à quelques reprises, notamment concernant la date du Nintendo Direct. Dans une nouvelle vidéo, Weedle affirme que Nintendo prévoit enfin de porter The Legend of Zelda: Twilight Princess sur la Nintendo Switch 2. Il suggère qu'il s'agirait d'une version remaniée du jeu Wii U, agrémentée de quelques nouveautés ou améliorations, sans toutefois entrer dans les détails. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est du portage de The Legend of Zelda: Wind Waker sur Switch, dont on parle depuis longtemps ? Eh bien, selon Nash, ce projet est au point mort. Voici une traduction automatique de ses propos :
« Zelda: Twilight Princess — (jusqu'à récemment) je n'en avais pas entendu parler, mais il semble qu'une nouvelle version pourrait finir par voir le jour. »
« J'avais dit il y a quelque temps que je ne m'attendais pas à voir arriver Wind Waker ou Twilight Princess sans ajout de contenu supplémentaire ; or, avec la Switch 2, cela devient possible. Concernant Twilight Princess, j'ai reçu des échos assez crédibles indiquant que le jeu est en préparation. Quant à Wind Waker, le projet semble être resté au point mort. »
Source : https://mynintendonews.com/2026/06/29/nash-weedle-claims-a-revised-zelda-twilight-princess-is-coming-to-switch-2/
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posted the 07/01/2026 at 04:20 AM by link49