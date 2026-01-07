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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Rumeur Switch 2] Zelda : Twilight Princess : Version WiiU améliorée + contenu supplémentaire


Nash Weedle est de retour ; bien que son historique en matière de fuites soit en dents de scie, il a tout de même vu juste à quelques reprises, notamment concernant la date du Nintendo Direct. Dans une nouvelle vidéo, Weedle affirme que Nintendo prévoit enfin de porter The Legend of Zelda: Twilight Princess sur la Nintendo Switch 2. Il suggère qu'il s'agirait d'une version remaniée du jeu Wii U, agrémentée de quelques nouveautés ou améliorations, sans toutefois entrer dans les détails. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est du portage de The Legend of Zelda: Wind Waker sur Switch, dont on parle depuis longtemps ? Eh bien, selon Nash, ce projet est au point mort. Voici une traduction automatique de ses propos :

« Zelda: Twilight Princess — (jusqu'à récemment) je n'en avais pas entendu parler, mais il semble qu'une nouvelle version pourrait finir par voir le jour. »

« J'avais dit il y a quelque temps que je ne m'attendais pas à voir arriver Wind Waker ou Twilight Princess sans ajout de contenu supplémentaire ; or, avec la Switch 2, cela devient possible. Concernant Twilight Princess, j'ai reçu des échos assez crédibles indiquant que le jeu est en préparation. Quant à Wind Waker, le projet semble être resté au point mort. »

Source : https://mynintendonews.com/2026/06/29/nash-weedle-claims-a-revised-zelda-twilight-princess-is-coming-to-switch-2/
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    posted the 07/01/2026 at 04:20 AM by link49
    comments (7)
    pimoody posted the 07/01/2026 at 04:39 AM
    Va falloir quand même le retoucher graphiquement et techniquement. Autant Windwaker de part son celle-shading et le fait qu’il est déjà eu un remaster tu peux le sortir sans soucis, autant celui-là.. (qui est déjà pas le plus aimé).
    seb84 posted the 07/01/2026 at 05:10 AM
    ça expliquerai pourquoi la compilation WW/TP Hd a disparu.... pour nous les refiles en remake a 80 balles chacun lol
    cyr posted the 07/01/2026 at 05:16 AM
    Alors perso j'attends le nouveaux zelda. C'est du neuf qu'ils nous faut.
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 05:31 AM
    Le gars de la source est pas fiable du tout
    olex posted the 07/01/2026 at 05:32 AM
    C'est vraiment con de ne pas proposer la version Wii U de WW derrière mais j'imagine que ça ferait doublon avec le portage pour la version NSO...
    yukilin posted the 07/01/2026 at 06:15 AM
    Jamais fait donc ça pourrait m'intéresser, si ça arrive
    5120x2880 posted the 07/01/2026 at 06:21 AM
    Dusklight tournera dessus lorsqu'elle sera craqué
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