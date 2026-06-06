Ryū ga Gotokū Studio est donc aux commandes pour relancer la licence, ce sixième opus se veut très ambitieux, avec une équipe derrière qui va essayer d’exploiter au maximum son potentiel. Oubliant son titre numéroté, Vitua Fighter Crossroads mise en grande partie sur la narration de son mode solo qui promet d’être dense avec des choix qui influenceront le cours de l’histoire, s’affirmant presque comme un jeu d’action-aventure.
Ryo Shibasaki, directeur artistique : « En fait, nous avons examiné différents concepts lorque nous avons décidé de créer ce nouveau Virtua Fighter et ce dernier s’est finalement construit autour de deux mots-clés : réalisme et innovation. Parce qu’à nos yeux, ces termes représentent à la perfection la licence Virtua Fighter depuis ses débuts. Ressusciter la licence en utilisant les méthodes modernes mises à disposition nous a permis de créer un tout nouveau Virtua Fighter. »
L’intuitivité et le réalisme constituent le cœur de ce nouveau Virtua Fighter, mais le studio n’a pas oublié ce qui fait le charme de la série, qui ciblera en même temps les joueurs plus expérimentés et les nouveaux venus.
Son mode histoire se passera dans la ville fictive de Vilasapara situé en Asie du Sud-Est, avec pour centre un tournoi de combat et un mystérieux assassin : le tueur de Bakunawa. Sa narration se focalise sur le parcours de quatre personnages principaux, leurs intrigues se connecteront au fur et à mesure du récit.
Par ailleurs, une dream team a participé au projet ; on retrouve notamment David Hayter (X-men) au world bulding, le scénariste principal Brad Kane (Ghost of Tsushima), Tsuyoshi Furuta (Judgement, Lost Judgement) qui dirige le scénario et Shinji Yamamoto (Persona 5) à l’écriture.
L’expérience acquise par le studio a permis d’avoir une ville riche qui regorge de détails, l’occasion d’y découvrir et d’explorer un lieu unique rongé par la corruption et la violence que la population vit au quotidien ; des combats et quêtes secondaires vous attendent aux quatre coins de la ville. Son style « Crossroads » fait d’ailleurs référence à une aventure où plusieurs histoires s’entrecroisent, un croisement parfait entre deux genres différents.
Yohsuke Takeda, directeur des combats : « Cette fois, le jeu comporte un scénario ainsi que divers modes de combats auxquels s’essayer. Le concept de base de la licence Virtua Fighter est centré sur les combats en un contre un, néanmoins, nous avons imaginé ce que cela impliquerait de rajouter des adversaires. »
Les affrontements en un contre un conserveront leurs fondamentaux et la maniabilité sera plus ou moins accessible à tous,le studio promet également une bonne rejouabilité. Maîtriser la précision des commandes, être vif sur les mouvements de l’adversaire, voir augmenter les dégâts infligés des combos seront essentiels pour espérer remporter la victoire.
Cet opus inédit, repensé pour les fans et les nouveaux joueurs, sortira en 2027.