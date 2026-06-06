Ryo Shibasaki, directeur artistique : « En fait, nous avons examiné différents concepts lorque nous avons décidé de créer ce nouveau Virtua Fighter et ce dernier s’est finalement construit autour de deux mots-clés : réalisme et innovation. Parce qu’à nos yeux, ces termes représentent à la perfection la licence Virtua Fighter depuis ses débuts. Ressusciter la licence en utilisant les méthodes modernes mises à disposition nous a permis de créer un tout nouveau Virtua Fighter. »