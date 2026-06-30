Microsoft a confirmé qu'elle se retirait du financement du nouveau jeu fantastique d'IO Interactive, développeur de Hitman , car l'entreprise recentre ses dépenses sur les « priorités absolues » de l'entreprise.S'adressant à Bloomberg , un porte-parole de Microsoft a déclaré que Xbox « réexamine ses investissements afin de se concentrer sur ses priorités absolues ».Le communiqué affirmait ensuite que Microsoft « ne réduit pas son investissement global dans les jeux », ajoutant que le montant total des investissements cette année devrait être sensiblement le même que l'année dernière.« Ce qui change, c’est où nous investissons et le type de projets que nous soutenons », a déclaré Microsoft.IO Interactive a déclaré que son jeu fantastique, actuellement en développement sous le nom de code Project Fantasy, « verra le jour ». Cependant, on ignore encore comment IO s'y prendra.Dans le cadre de cette restructuration, IO Interactive procède à des licenciements, mais le nombre de personnes concernées n'est pas encore connu. Outre le projet Fantasy, nombreux sont ceux qui espèrent voir IO Interactive réaliser une suite à 007 First Light .Du côté de Xbox, l'entreprise est en pleine restructuration sous la direction de sa PDG, Asha Sharma. Cette restructuration devrait impliquer des licenciements massifs, la fermeture (ou la cession) de studios et l'annulation de jeux . Selon un rapport, les coupes budgétaires débuteraient le 6 juillet .