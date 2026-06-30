Selon un email envoyé aux utilisateurs et reproduit par IGN, Sony prévient sans détour :
« À compter du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder aux contenus que vous aviez précédemment achetés auprès de Studio Canal, et ceux-ci seront supprimés de votre vidéothèque »
Pour l’instant, la page juridique de PlayStation confirme l’impact pour le Royaume‑Uni et certains pays d’Europe continentale, tandis que les États‑Unis ne sont pas concernés. Les possesseurs de comptes français restent dans une zone grise, mais le précédent allemand montre que Sony n’hésite pas à appliquer ce modèle par territoire.
Une nouvelle preuve que les contenus numériques ne nous appartiennent pas.
Le jour où vous allez comprendre que ce ne sont pas vos amis on aura fait un graaaaaaaaaand pas !!
Le piratage de base, c'est du partage, et le site dont je parlais, ce sont des reliques du passé trouvable et accessible à tous, qu'on essaye de nous faire oublier...acheter à plein pot, puis un jour, bah en fait non, tu peux pas le regarder avec ton fils, va te faire !!
Mouais on n’est plus à la grande époque et le nombre de site qui galèrent dorénavant… le grand public s’en fout royalement.
vyse alors en cherchant quelque source, 37% de la population italienne pour les film et les série en 2025
7,6 millions d'internautes ont utilisé des services illicites pour des contenus culturels ou sportifs en 2025 en france
http://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/les-enjeux-et-les-differents-instruments-de-lutte-contre-le-piratage-dans-les-secteurs-culturels-et-sportifs?
Mais si t'es vraiment cinéphile y'a pas le choix, par exemple pour trouver un film d'horreur chinois comme Ebola Syndrome, j'ai du passer par un obscur site russe