Selon un email envoyé aux utilisateurs et reproduit par IGN, Sony prévient sans détour :Pour l’instant, la page juridique de PlayStation confirme l’impact pour le Royaume‑Uni et certains pays d’Europe continentale, tandis que les États‑Unis ne sont pas concernés. Les possesseurs de comptes français restent dans une zone grise, mais le précédent allemand montre que Sony n’hésite pas à appliquer ce modèle par territoire.Une nouvelle preuve que les contenus numériques ne nous appartiennent pas.