Fan de Kingdom Hearts , Tales of et Final Fantasy. J'adore aussi les animes , en particulier Saint Seiya.
profile
Jeux Vidéo
284
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
xynot
1
Like
Likers
xynot
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 13
visites since opening : 25433
xynot > blog
PlayStation va supprimer 500+ films achetés sans remboursement
Selon un email envoyé aux utilisateurs et reproduit par IGN, Sony prévient sans détour :

« À compter du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder aux contenus que vous aviez précédemment achetés auprès de Studio Canal, et ceux-ci seront supprimés de votre vidéothèque »

Pour l’instant, la page juridique de PlayStation confirme l’impact pour le Royaume‑Uni et certains pays d’Europe continentale, tandis que les États‑Unis ne sont pas concernés. Les possesseurs de comptes français restent dans une zone grise, mais le précédent allemand montre que Sony n’hésite pas à appliquer ce modèle par territoire.

Une nouvelle preuve que les contenus numériques ne nous appartiennent pas.

La crème du gaming - https://www.lacremedugaming.fr/consoles/playstation/playstation-va-supprimer-550-contenus-achetes-de-votre-bibliotheque-et-vous-ne-serez-pas-rembourse-218445.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/30/2026 at 05:18 PM by xynot
    comments (15)
    keiku posted the 06/30/2026 at 05:28 PM
    le piratage va avoir de beau jour devant lui...
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:36 PM
    Et l'autre la dernière fois qui me faisait la morale car on pouvait trouver son jeu Heart of Darkness sur le net mais qu'il croyait encore à la bienveillance des corpos

    Le jour où vous allez comprendre que ce ne sont pas vos amis on aura fait un graaaaaaaaaand pas !!

    Le piratage de base, c'est du partage, et le site dont je parlais, ce sont des reliques du passé trouvable et accessible à tous, qu'on essaye de nous faire oublier...acheter à plein pot, puis un jour, bah en fait non, tu peux pas le regarder avec ton fils, va te faire !!
    shambala93 posted the 06/30/2026 at 05:36 PM
    keiku
    Mouais on n’est plus à la grande époque et le nombre de site qui galèrent dorénavant… le grand public s’en fout royalement.
    vyse posted the 06/30/2026 at 05:41 PM
    keiku qui pirate encore ? 80% de l'offre est dispo sur les plateformes de VOD et le public indé est sur les plateformes de films indé ; en jeu vidéo voice38 galere comme pas possible a pirater un seul jeu et la plupart des jeux sortent un a deux an apres la suppression de denuvo voulu par l'editeur..
    kirk posted the 06/30/2026 at 05:42 PM
    Vive le piratage.
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 05:50 PM
    Le plaisir du demat
    kratoszeus posted the 06/30/2026 at 05:57 PM
    Vive le physique . Rien ne nous appartient en demat. On achète juste une licence
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 06:13 PM
    Encore un autre exemple pour les fan du démat : rien ne vous appartient, absolument rien
    micheljackson posted the 06/30/2026 at 06:31 PM
    On ne trouve pas tout, par exemple pour Citizen Vigilante j'ai du passer par là, mais j'ai envoyé 10$ par Paypal à Uwe Boll comme il l'a demandé lui même sur X à ceux qui ont piraté son film parce qu'ils ne le trouvaient pas légalement.
    vyse posted the 06/30/2026 at 06:33 PM
    micheljackson dac mais c'est a la marge tu vois, je pense pas qu'une scene pirate va ré-émerger
    keiku posted the 06/30/2026 at 06:36 PM
    shambala93 mais attend ce n'est que le début, le publique change en fonction de l’environnement et l’environnement commence a en agacer plus d'un...

    vyse alors en cherchant quelque source, 37% de la population italienne pour les film et les série en 2025

    7,6 millions d'internautes ont utilisé des services illicites pour des contenus culturels ou sportifs en 2025 en france

    http://www.arcom.fr/se-documenter/etudes-et-donnees/etudes-bilans-et-rapports-de-larcom/les-enjeux-et-les-differents-instruments-de-lutte-contre-le-piratage-dans-les-secteurs-culturels-et-sportifs?
    osiris67 posted the 06/30/2026 at 06:36 PM
    Selection naturel pour les pigeons qui achetait des films en demat.
    micheljackson posted the 06/30/2026 at 06:47 PM
    vyse
    Mais si t'es vraiment cinéphile y'a pas le choix, par exemple pour trouver un film d'horreur chinois comme Ebola Syndrome, j'ai du passer par un obscur site russe
    icebergbrulant posted the 06/30/2026 at 06:49 PM
    Selon certains, leu Day Mat cé zupère
    abookhouseboy posted the 06/30/2026 at 06:58 PM
    micheljackson Personnellement je l'ai en Blu-ray depuis 4 ans, édition française officielle.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo