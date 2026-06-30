« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Même si j'aimerais surtout un nouveau Sin and Punishment (ça fait partie des licences qui mériteraient presque un nouvel épisode par génération de console ; le deuxième est l'un de mes jeux préférés de la Wii), j'espère que les ventes du remake de Starfox sur NS2 seront suffisantes pour redonner à Nintendo l'envie de produire des jeux dans ce genre-là.