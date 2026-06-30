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Quitte à faire un remake d'un Rail shooter de la N64


Même si j'aimerais surtout un nouveau Sin and Punishment (ça fait partie des licences qui mériteraient presque un nouvel épisode par génération de console ; le deuxième est l'un de mes jeux préférés de la Wii), j'espère que les ventes du remake de Starfox sur NS2 seront suffisantes pour redonner à Nintendo l'envie de produire des jeux dans ce genre-là.
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    posted the 06/30/2026 at 12:25 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    kidicarus posted the 06/30/2026 at 12:59 PM
    Resident evil umbrella chronicle
    zekk posted the 06/30/2026 at 01:04 PM
    Je suis d’accord, il faut relancer cette licence
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