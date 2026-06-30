L'époque actuelle pour l'industrie du JV est à l'inconnue certains tirant habilement leur épingle du jeu avec entre autre exemple: Nintendo et Capcom qui se matérialisent par des augmentation des des effectifs et des salaires ( j'aurais voulu citer Koei Tecmo mais eux y'a une petite particularité ils font des placements de types boursiers ).... après tout n'est pas rose Sega dernièrement est inquiétant.Mais pour autant cela ne cache pas le retard qu'ont pris les Japonais techniquement, un développeur racontant l'anecdote suivante à un financier qui lui demandait si il étaient possible de faire un open world comme GTA pour quelques dizaines de millions...ou encore les Japonais regardant les Chinois faire ceux qu'ils auraient du faire depuis longtemps un open world manga ( on peut par exemple citer la licnce One Piece où les chinois ont dveloppé un jeu pour le marché chinois qui semblent répondre aux fans plus que les Japonais eux-même n'arrivent à faire).Ayant visité plusieurs salons internationaux touchant au monde du divertissement, j'avais vu la Corée faire parler d'eux: cinéma, musique, et JV... en fait au risque de choqué autant la J-Pop c'est Japonais autant la K-pop cela a été propulsé par un soutien financier du gouvernement Coréen... le fric d'état alimente l'industrie du divertissement et le soutien se voit clairement sur les salons, il y a une réelle politique Coréenne qui fait que la Corée est devenu à la mode dernièrement. Disons que par exemple si demain la Thaïlande faisait pareille on entendrais parler de T-pop... en gros pendant longtemps la Corée tout le monde s'en fichait et puis ils ont investis et financer ce déficit d'image qu'avait le pays.La Japon avait loupé le coche avec les mangas... oui le manga s'est développé dans le monde mais en réalité cela a été initié par les étrangers eux-même demandeur de contenu...car disons simplement les Japonais s'était contenter de leur marché intérieur déjà immense (et puis bon le niveau de langue déjà en anglais faisait qu'il y avait une barrière psychologique), C'est bien Disney qui aura commercialisé pendant des années les Ghiblis faisant passer de cassettes vidéos partagées sous le manteau à mode les Miyazaki. Ces dernières années les Japonais se sont un peu réveiller un peu comme Toei s'est réellement internationalisé et gère maintenant personnellement ses produits... Nintendo par exemple faisait un peu de goodies mais aujourd'hui on voit qu'ils sont partout (bonbons, peluches, films, etc ) et tout y passe.Maintenant venons aux faits ...le Japon s'est réveillé!et va maintenant suivre le modèle Coréen en menant une politique offensive d'état:– qui fournit un soutien stratégique à grande échelle, à long terme pour atteindre l’objectif d’augmenter les ventes à l’étranger de contenu japonais à 20 000 milliards de yens d’ici 2033.Le Japon est enfin réellement conscient du pouvoir de son softpower, le manga est par exemple le style qui performe dans le monde...faisant du Japon le nouveau rêve de la jeunesse (pour l'europe les USA auront été longtemps ce pays rêvé...NBA, RAP, Comics, etc) et quasiment devenu la destination de pèlerinage touristique. Les USA ne s'y trompe pas et maintenant investissent en masse sur des productions venant d'IPs Japonaise, tout est maintenant en style manga et/ou kawai (exemple Tom & Jerry), Netflix va faire une serie live de Persona...tout y passe qu'on vous dit!Pour donc ce plan d'état le JV aura la part belle!C'est comme un leaks en faitUne, avec un monde unique basé sur l’histoire japonaise, pour consoles et PC, entièrement localisée en plusieurs langues.Un, publié simultanément pour toutes les principales plateformes et entièrement localisé dans plusieurs langues.Une, tirant parti du savoir-faire de Koei Tecmo Games dans l’expression orientale et les jeux d’action, avec l’objectif de devenir un succès mondial.UnUn jeu en ligne coopératif qui combine la stratégie au tour par tour et le crawling de donjon roguelike, appelé, attendu pour les consoles et les PC dans le monde entier.Le gouvernement a maintenant placé la culture populaire Japonaise comme un enjeu économique prioritaire... et on peu sourire de voir que Netease qui s'était emparé de studio et de talents Japonais revendent ses studios car on se dit qu'aujourd'hui plus que jamais le gouvernement Japonais mettra son veto à tout rachat important étranger...Microsoft ou un un fond Saoudien ne devraient plus avoir trop de marge si ils voulaient un jour s'emparer de Sega ou Square Enix.Le Japon va donc maintenant apporter son aide et du financement aux projets des studios Japonais... on devrait dans un avenir proche voir débouler des projets de types Coréens ou Chinois avec effet "Waouh".Voilà comment on aide la réussite et après le succès planétaire de Kpop demon hunter, le gouvernement Coréen arrose encore plus:Le ministère de la Culture, des sports et du tourisme a annoncé début décembre que son budget 2026 a été fixé à 5,35 Mds USD, soit une hausse de 11,2 % par rapport à 2025. Cette hausse a pour objectif de consolider le, tout en favorisant un accès élargi du public à la culture, au tourisme et aux activités sportives.Cette hausse budgétaire s’inscrit dans le cadre du plan quinquennal de l’administration Lee Jae Myung visant à consolider la position de la Corée du Sud comme puissance culturelle mondiale.Et oui la culture asiatique c'est devenu le grand champ de bataille du divertissement de demain!Désolé pour Tintin, Mickey, Astérix et autres Captain America...seul Spiderman semblent intouchable.https://www.teamfrance-export.fr/infos-sectorielles/40005/40005-budget-record-de-53-mds-usd-pour-booster-la-k-culture-en-2026