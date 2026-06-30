Samsung et SK Hynix annoncent un investissement colossal de 590 milliards de dollars pour doubler leur capacité de production de mémoire DRAM, seulement quelques jours après avoir été accusés, avec Micron, d'avoir volontairement limité l'offre afin de maintenir des prix élevés.



Cette annonce intervient alors que les trois géants font face à un recours collectif aux États-Unis. Les plaignants estiment qu'ils ont réduit la production de RAM classique (DDR4/DDR5) pour privilégier la mémoire HBM, beaucoup plus rentable grâce à l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle.



Même si cet investissement est massif, il ne fera pas baisser les prix immédiatement : construire de nouvelles usines et augmenter la production prendra plusieurs années. En attendant, la pénurie de RAM continue d'impacter le prix des PC, consoles, smartphones et autres appareils électroniques.



En attendant, la pénurie de RAM continue d'impacter le prix des PC, des smartphones, des cartes graphiques et, indirectement, des consoles de jeu.

Dans un contexte où les composants de pointe deviennent de plus en plus stratégiques, la mémoire est désormais au cœur de la compétition technologique. Les consoles actuelles et futures dépendent elles aussi d'un approvisionnement stable en puces mémoire. Une hausse durable des coûts ou une pénurie pourrait donc avoir un impact sur les coûts de fabrication, les prix ou les volumes disponibles des prochaines générations de consoles.