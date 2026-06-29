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Persona 4 Revival
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name : Persona 4 Revival
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
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yanssou
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Netflix prépare une série live Persona


D'après Variety, Netflix prépare une série en live action Persona, Christopher Monfette (Star Trek: Picard) sera en charge de cette adaptation, en plus d'assumer les fonctions de producteur exécutif et de showrunner. Il sera épaulé par plusieurs producteurs exécutifs tels que Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Real Steel), Robert Atwood, Dmitri M. Johnson (Sonic 3 le film) , Michael Lawrence Goldberg (Tomb Raider : La Légende de Lara Croft) et Timothy I. Stevenson , surveillé de près par Toru Nakahara, de SEGA.
https://variety.com/2026/tv/news/persona-live-action-tv-series-netflix-1236798581/
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    Who likes this ?
    posted the 06/29/2026 at 10:28 PM by yanssou
    comments (6)
    masharu posted the 06/29/2026 at 10:30 PM
    Oskur.
    rendan posted the 06/29/2026 at 10:30 PM
    Génial
    tonius posted the 06/29/2026 at 10:50 PM
    J'ai rit lorsque j'ai vu le titre de l'article et maintenant que je l'ai lu je pleure.
    keiku posted the 06/29/2026 at 10:58 PM
    mais du coup quel épisode ?
    adamjensen posted the 06/29/2026 at 11:00 PM
    Honnêtement, je pense que ça aurait été mieux d’adapter les Shin Megami Tensei.
    Notamment le 3, et les premiers.
    altendorf posted the 06/29/2026 at 11:26 PM
    Live-action ? faut aller se faire foutre
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