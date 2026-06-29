D'après Variety, Netflix prépare une série en live action Persona, Christopher Monfette (Star Trek: Picard) sera en charge de cette adaptation, en plus d'assumer les fonctions de producteur exécutif et de showrunner. Il sera épaulé par plusieurs producteurs exécutifs tels que Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Real Steel), Robert Atwood, Dmitri M. Johnson (Sonic 3 le film) , Michael Lawrence Goldberg (Tomb Raider : La Légende de Lara Croft) et Timothy I. Stevenson , surveillé de près par Toru Nakahara, de SEGA.