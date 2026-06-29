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Les licenciements massifs chez Xbox n'auront lieu qu'après la fin de l'exercice fiscal
Les licenciements massifs chez Xbox n'auront lieu qu'après la fin de l'exercice fiscal, mais l'entreprise résilie déjà des contrats et se sépare de certains fournisseurs. Ainsi, Assembly, la principale agence de relations publiques de Xbox, procède aujourd'hui à des licenciements.

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    posted the 06/29/2026 at 09:44 PM by ouroboros4
    comments (13)
    suzukube posted the 06/29/2026 at 09:59 PM
    En vrai, Xbox aurait tout intérêt à devenir un éditeur tier et à vendre une Xbox Helix qui soit un PC a l’image de la Steam Deck, vendue avec bénef et qu’il n’y a meme pas besoin d'alimenter. En mettant en avant le Xbox Store.

    En plus, ca rejoindrait l’ADN Xbox d'origine, rendre le jeu PC accessible sur console...
    suzukube posted the 06/29/2026 at 10:00 PM
    Me suis trompé je voulais dire à l’image de la Xbox ROG Ally, meme si ca fonctionne aussi avec la Steam Deck... J’aurais quand meme retiré la partie bureau/windows donc la comparaison avec la Steam Deck a quand meme du sens
    davidsexking posted the 06/29/2026 at 10:01 PM
    Plus besoin de presse si Xbox est mort, logique
    shambala93 posted the 06/29/2026 at 10:04 PM
    suzukube
    Mais quel serait l’intérêt pour eux de proposer Steam ? Qui achètera sur le store Microsoft quand tu as steam ?
    raoh38 posted the 06/29/2026 at 10:14 PM
    shambala93 qui achètera une machine hybride sans steam ? microsoft n'est pas assez stupide pour ne pas avoir les données necessaires .Pas difficile a comprendre que steam fait plus de pognon que sony et que les joueurs ne quitteront pas cet écosystème.
    Ce fantasme de penser que les joueurs vont aller massivement sur le store microsoft même avec de grosses exclus a deja échoué.
    Non le pragmatisme veut que tu sortes tes jeux sur les plateformes ou tu peux les vendre massivement, et c'est le cas sur steam et même sur playstation. Cacpom se fait depuis des mois plus d'argent sur pc (donc steam) que sur playstation se qui n’était jamais arrivé , le pc est la seule plateforme en croissance et le lieu ou se faire de l'argent.
    Biensur sur xbox aussi même si elle en pâtit car justement elle n'est pas hybride, c'est pour cela qu'ils font encore quelques exclus en attendant la helix ou il sera inutile de le faire.Et puis tu auras le choix si tu trouves le jeu moins chère sur xbox, steam ou xbox store (qui est deja fusionné avec xbox) tu le pourras et sa sera unique et donc un avantage considérable par rapport a une plateforme fermée.Sur le psn tu n'as que lui et donc niveau concurrence des rpix c'est le pire....d'ailleurs sony se tape des procés a ce sujet.
    shambala93 posted the 06/29/2026 at 10:17 PM
    raoh38
    Je suis d’accord mais dans ce cas, quelle est la plus-value de Microsoft dans l’équation ? Hormis espérer vendre des jeux ( qui d’ailleurs sont pas extraordinaires dernièrement).
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 10:49 PM
    shambala93 suzukube Du coup les news sur les studios qui ferment seront déclarer fin Novembre ou plus tôt ?
    keiku posted the 06/29/2026 at 10:50 PM
    raoh38 qui achètera une machine hybride sans steam ? microsoft n'est pas assez stupide pour ne pas avoir les données necessaires .Pas difficile a comprendre que steam fait plus de pognon que sony et que les joueurs ne quitteront pas cet écosystème.

    Et tous le problème de microsoft est la, et c'est pour ca qu'ils se sont piégé eux même en sortant leur gamepass a la fois sur pc sur xbox... microsoft est en vrai revenu au point de départ qu'ils étaient avant de sortir leur première xbox et même pire en fait vu qu'ils ne peuvent plus exister comme console aujourd'hui.

    a moins de faire table rase et de repartir de zero, de ne plus vouloir faire de service (ce qui pour microsoft est impossible) et de revenir facon néo geo avec une vrai console avec un vrai développement technologique derrière (pour se démarquer des autres), je ne vois pas comment ils pourront s'en sortir et sony risque de suivre pour les même raison

    ravyxxs l'année fiscale microsoft débute le 1er juillet
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 10:58 PM
    keiku merci
    suzukube posted the 06/29/2026 at 11:02 PM
    raoh38 shambala93 ravyxxs en vrai, dans cette logique, meme si tu vends 100 consoles Helix, et qu’elles sont toutes rentables, t’as juste a amortir ta R&D. Aller en visant 300.000 consoles dans le monde, t’es rentable et pour l'image tu fais toujours des consoles Xbox sauf qu'en vrai ca roule tout seul puisque ce sont juste des jeux PC que tu fais tourner dessus... meme si y’a steam dessus tu peux toujours faire des promos xbox store ou continuer d'appuyer le Game Pass...

    Et pour Ravyxxs comme l'année fiscale vient de commencer, pour moi ces annonces vont tomber dans les mois qui viennent, meme si j'imagine la fermeture du studio APRÈS la sortie du jeu. Et plus grand monde est chaud à acheter des studios en ce moment (coucou Tencent)
    suzukube posted the 06/29/2026 at 11:06 PM
    ravyxxs pour rappel : Le 2 juillet 2025 , Microsoft annonce un deuxième plan social dans l'année après celui de mai, ce qui représente au total 15 000 licenciements. Le 31 juillet 2025 , le groupe annonce un bénéfice historique de 101,8 milliards de dollars pour son année fiscale 2025.

    Je te laisse en déduire l’avenir malheureusement... j’aurais plutôt préféré que ces studios se fassent redresser avec des objectifs clairs, car là ca sent la fin de la récréation. Je me souviens encore de la sortie de Halo Infinité sur XSX et S
    ravyxxs posted the 06/29/2026 at 11:12 PM
    suzukube Et donc avec l'IA qui court, ils vont se débarrasser des postes où l'IA est plus ou moins apte à faire la même tâche comme chez Amazon...genre maj, pub,narrration etc...
    keiku posted the 06/29/2026 at 11:38 PM
    ravyxxs en vrai, je ne pense pas que les licenciement soit du a l'IA, même si quelque poste seront touché, mais plus parce qu'il y a une réalité de marché a coté de laquelle ils sont passé et que toute leur stratégie de faire un netflix du jeux video n'était pas viable a la base

    donc comme pour faire un netflix, ils ont acheté un max de studio mais se rendant compte qu'un jv ca prend bien plus de temps a faire qu'un film, et que sur la seul xbox ne suffisait pas a rentabiliser ne serais ce qu'un seul de leur projet, ils ont voulu s'étendre... hors netflix a réussi car il a su conserver des exclusivités, ce qui était économiquement impossible pour microsoft en restant rentable

    donc pour moi rien a voir avec l'ia, l'ia existe, l'ia est et va être de plus en plus utilisé, mais les licenciement dans l'industrie sont du a un tout autre soucis qui est que le marché du jv a atteint son plafond et donc n'a plus de perspective de croissance, par contre les couts pour maintenir le publique qui ne croit plus eux augmente et tous le soucis est la.

    l'ia, le covid et tous le reste ne sont que des excuses, le plafond (en terme de joueurs) du jv console a été atteint vers 2018 mais le média a fonctionné comme s'il était toujours en croissance (a cause du covid) et toute les conséquences actuelles sont due a ca , microsoft annonçait aller toucher les 3 milliards de joueurs et on a vu le résultat
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