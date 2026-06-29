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Supergirl ! (Si vous avez aimé le Superman de 2025)
Foncez !

Je sors de l'avant première. Petit avis à chaud, le film est beau, drôle, touchant, c'est un superbe film de super héro.

Aucune envie de spoiler mais c'est entre Superman et les Gardiens de la Galaxie.

C'est un peu le concept du dernier film concernant le personnage principal. J'adore l'actrice. Le rôle lui va a ravir.

Pas de spoil mais entre le film très bien réalisé et clean, la climatisation du cinéma, une soirée chill. Ça plaira à votre femme, votre frère, votre pote et votre enfant !
L'ost est super cool !

J'espère qu'il aura du succès !
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    posted the 06/29/2026 at 09:39 PM by liberty
    comments (12)
    zanpa posted the 06/29/2026 at 09:44 PM
    ça tombe bien, j'ai détesté le dernier superman .... rien ne vaut Henry Cavill donc je passe mon tour
    shambala93 posted the 06/29/2026 at 09:58 PM
    Vu les retours et le cirque politique de l’actrice, je passe mon tour.
    liberty posted the 06/29/2026 at 09:58 PM
    zanpa oui concernant le traitement c'est le même. Ça morfle . Mais si tu as aimé les Gardiens de la Galaxie je te le conseil
    shinz0 posted the 06/29/2026 at 09:58 PM
    zanpa j'ai trouvé sympa le Superman de 2025 mais Man of Steel est un meilleur film
    zanpa posted the 06/29/2026 at 10:11 PM
    shinz0 superman qui passe son temps à se faire humilier, ça ma gonflé ... superman qui saigne aussi, j'ai détésté ce qu'ils ont fait du personnage

    C'est du marvel et pas du DC ... Man of Steel
    liberty posted the 06/29/2026 at 10:23 PM
    shambala93 ça dit quoi les retours ? C'est quoi le cirque politique de l'actrice ?

    shinz0 zanpa Man of Steel c'était plus qu'un film. C'était Henri Caville ! Non c'est un film de super héro, c'est un reboot de l'univers, il y aura plus de cohérence que de chaos au sein de l'univers... Moi j'y crois. J'ai vraiment bien aimé SuperGirl. C'est la fête du cinéma en plus donc franchement c'est tout bénef.

    Faîtes comme vous voulez tous , le regarder, pas le regarder, fête du cinéma, pas fête du cinéma... Enjoy !
    bladagun posted the 06/29/2026 at 10:24 PM
    Ça se vois que il y a des gardiens de la Galaxy il a fontus des simili de ravageur dedans
    solarr posted the 06/29/2026 at 10:29 PM
    Bientôt Jamesse Blond girl 007 ?
    liberty posted the 06/29/2026 at 10:39 PM
    bladagun oui exactement ! Et y a l'humour, les planètes visitées...
    solarr elle va jouer une espionne ?
    22 posted the 06/29/2026 at 10:54 PM
    shambala93 "cirque politique"

    ?
    solarr posted the 06/29/2026 at 10:54 PM
    liberty une ex-pionne. Le masculinisme n’a qu’à bien se tenir !
    ratchet posted the 06/29/2026 at 11:21 PM
    Nan mais c’est une blague ? Je l’ai vu aussi c’est une véritable catastrophe ce film hein…

    J’avais adorer Superman mais là c’est dingue comment c’est mauvais il y a rien qui va hein…
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