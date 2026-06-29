Foncez !



Je sors de l'avant première. Petit avis à chaud, le film est beau, drôle, touchant, c'est un superbe film de super héro.



Aucune envie de spoiler mais c'est entre Superman et les Gardiens de la Galaxie.



C'est un peu le concept du dernier film concernant le personnage principal. J'adore l'actrice. Le rôle lui va a ravir.



Pas de spoil mais entre le film très bien réalisé et clean, la climatisation du cinéma, une soirée chill. Ça plaira à votre femme, votre frère, votre pote et votre enfant !

L'ost est super cool !



J'espère qu'il aura du succès !