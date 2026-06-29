Foncez !
Je sors de l'avant première. Petit avis à chaud, le film est beau, drôle, touchant, c'est un superbe film de super héro.
Aucune envie de spoiler mais c'est entre Superman et les Gardiens de la Galaxie.
C'est un peu le concept du dernier film concernant le personnage principal. J'adore l'actrice. Le rôle lui va a ravir.
Pas de spoil mais entre le film très bien réalisé et clean, la climatisation du cinéma, une soirée chill. Ça plaira à votre femme, votre frère, votre pote et votre enfant !
L'ost est super cool !
J'espère qu'il aura du succès !
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posted the 06/29/2026 at 09:39 PM by liberty
C'est du marvel et pas du DC ... Man of Steel
shinz0 zanpa Man of Steel c'était plus qu'un film. C'était Henri Caville ! Non c'est un film de super héro, c'est un reboot de l'univers, il y aura plus de cohérence que de chaos au sein de l'univers... Moi j'y crois. J'ai vraiment bien aimé SuperGirl. C'est la fête du cinéma en plus donc franchement c'est tout bénef.
Faîtes comme vous voulez tous , le regarder, pas le regarder, fête du cinéma, pas fête du cinéma... Enjoy !
solarr elle va jouer une espionne ?
?
J’avais adorer Superman mais là c’est dingue comment c’est mauvais il y a rien qui va hein…