profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
obi69
29
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1254
visites since opening : 2154603
obi69 > blog
all
A Vampyr Story : le joyau trop méconnu


ET VOILA !

Non mais vraiment : JAMAIS je n'ai autant pour proposer un Let's Play d'un jeu ! Ca m'aura pris des heures sur 15 jours ! :shocked:

Un GRAND MERCI pour votre soutien et en particulier à Yaz de Planete Aventure, qui m'a apporté une solution technique !

J'explique tout ça dans la video.

Bref : trop de gens ne connaissent pas A vampyr Story, le dernier Grand Jeu d'aventure de la Belle Epoque, et réalisé par des vétérans de Lucas Arts ! Venez (re)découvrir avec moi cette merveille !
Playthrough commenté avec pleins d'explications et d'anecdotes sur le jeu !

Video du 1er chapitre.

Bon visionnage !

PS : très important !

- SOUTENIR le créateur en achetant le jeu (il en a bien besoin!) - 2.45€ actuellement sur Steam , vous n'avez aucune excuse !
https://store.steampowered.com/app/313870/A_Vampyre_Story/?l=french

- METTRE EN WISH-LIST A VAMPYR STORY 2, le jeu revenu d'entre les Morts après 20 ANS et actuellement en développement :
https://store.steampowered.com/app/3273370/A_Vampyre_Story_A_Bats_Tale/
Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=56018#p56018
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    yukilin
    posted the 06/29/2026 at 03:19 PM by obi69
    comments (3)
    kujotaro posted the 06/29/2026 at 03:33 PM
    Ça a l'air très classe, dommage pour le doublage fr.
    obi69 posted the 06/29/2026 at 03:42 PM
    kujotaro Oui, la faute à Focus, qui a lâché le studio juste avant la sortie française. Je reviens sur cette histoire dans la vidéo.
    aozora78 posted the 06/29/2026 at 04:54 PM
    Je l'ai acheté en fin d'année dernière, j'ai pas réussi à y jouer, trop rigide dans les déplacement et animations et j'aurais voulu être emporter par le style des décors et l'humour mais au final je me suis ennuyé pendant mes 2 heures de jeu et je n'ai pas continué :/
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo