Non mais vraiment : JAMAIS je n'ai autant pour proposer un Let's Play d'un jeu ! Ca m'aura pris des heures sur 15 jours ! :shocked:Un GRAND MERCI pour votre soutien et en particulier à Yaz de Planete Aventure, qui m'a apporté une solution technique !J'explique tout ça dans la video.trop de gens ne connaissent pas A vampyr Story, le dernier Grand Jeu d'aventure de la Belle Epoque, et réalisé par des vétérans de Lucas Arts ! Venez (re)découvrir avec moi cette merveille !Playthrough commenté avec pleins d'explications et d'anecdotes sur le jeu !Video du 1er chapitre.Bon visionnage !PS : très important !