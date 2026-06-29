Pub déployée sur les réseaux sociaux, et diffusée directement sur la page Facebook du compte officiel Call of.
Et vous remarquez tous la mention Game Pass.
Moi qui ait pu tater du marketing dans mes études (j'en ai pas fait ma spécialité hein), on m'a appris de suite deux règles rouges sur CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE :
1) La phrase négative (on dit toujours ce qu'on peut faire, pas l'inverse, c'est mal perçu sinon).
2) Toute chose qui peut desservir ton produit.
(sauf quand t'es quelqu'un genre Devolver car c'est leur marque de fabrique de faire l'inverse des autres)
Le mec qui est responsable marketing de ça, c'est du piston, personne pourra me dire l'inverse.
Et puis ils vont le savoir tôt ou tard x)
On demande à un nombre restreint de personnes de faire des dizaines de pubs par jours, faut gérer le texte, les différents formats (téléphone, web, etc), bref les gens qui font ce genre de pub sont complètement sous staffé par rapport à la quantité demandé et donc à la fin les gens qui gèrent ça sont cramés, et finissent par sortir des trucs à la va vite sans trop y réfléchir
Bah tu met plus bas (et en moins gros) :
- Disponible le x octobre (*)
(*) 2027 dans le Game Pass
C'est limite une pub soustractive le truc.