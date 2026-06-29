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Y a t-il un seul spécialiste en marketing chez Xbox ?
Jeux Video


Pub déployée sur les réseaux sociaux, et diffusée directement sur la page Facebook du compte officiel Call of.

Et vous remarquez tous la mention Game Pass.

Moi qui ait pu tater du marketing dans mes études (j'en ai pas fait ma spécialité hein), on m'a appris de suite deux règles rouges sur CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE :

1) La phrase négative (on dit toujours ce qu'on peut faire, pas l'inverse, c'est mal perçu sinon).
2) Toute chose qui peut desservir ton produit.

(sauf quand t'es quelqu'un genre Devolver car c'est leur marque de fabrique de faire l'inverse des autres)

Le mec qui est responsable marketing de ça, c'est du piston, personne pourra me dire l'inverse.
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    posted the 06/29/2026 at 02:25 PM by shanks
    comments (5)
    thelastone posted the 06/29/2026 at 02:31 PM
    Après c'est à double tranchant, si tu ne mentionne rien les gens qui vont sagement attendre la version gamepass seront dégoûté et n'auront du coup pas preco le jeu ce qui peux induire des ventes plus faibles à la sortie.
    Et puis ils vont le savoir tôt ou tard x)
    nigel posted the 06/29/2026 at 02:32 PM
    Pour avoir vu comment ça se passe dans certains marketing je serais pas surpris qu'ils aient le même problème:
    On demande à un nombre restreint de personnes de faire des dizaines de pubs par jours, faut gérer le texte, les différents formats (téléphone, web, etc), bref les gens qui font ce genre de pub sont complètement sous staffé par rapport à la quantité demandé et donc à la fin les gens qui gèrent ça sont cramés, et finissent par sortir des trucs à la va vite sans trop y réfléchir
    rogeraf posted the 06/29/2026 at 02:33 PM
    OUI , c'est José de la Compta qui s'occupe du marketing Xbox. Moi je comprends que le PC Gamepass; c'est bon tu auras ton COD nouveau cru !
    shanks posted the 06/29/2026 at 02:33 PM
    thelastone
    Bah tu met plus bas (et en moins gros) :
    - Disponible le x octobre (*)
    (*) 2027 dans le Game Pass
    kamina posted the 06/29/2026 at 02:34 PM
    Non mais je rêve. Faut se dire que y'a un mec chez Xbox/Activision, sans doute payé une fortune, qui a regardé ce visuel, hoché la tête, et qui s'est dit que c'est parfait on publie.

    C'est limite une pub soustractive le truc.
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