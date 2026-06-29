Jeux Video

Pub déployée sur les réseaux sociaux, et diffusée directement sur la page Facebook du compte officiel Call of.Et vous remarquez tous la mention Game Pass.Moi qui ait pu tater du marketing dans mes études (j'en ai pas fait ma spécialité hein), on m'a appris de suite deux règles rouges sur CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE :1) La phrase négative (on dit toujours ce qu'on peut faire, pas l'inverse, c'est mal perçu sinon).2) Toute chose qui peut desservir ton produit.(sauf quand t'es quelqu'un genre Devolver car c'est leur marque de fabrique de faire l'inverse des autres)Le mec qui est responsable marketing de ça, c'est du piston, personne pourra me dire l'inverse.