Fire emblem : path of radiance

Tellius, continent béni par la déesse

Ike ,la princesse Elincia de crimea,l'imperatrice sanaki de Beignon et les différents seigneurs Laguz

Ike et shinon ,deux persos avec des visions diamétralement opposé.

Nouvelle mécanique de cette opus : la forge.

Un pari sur l'avenir

Passer de ça ……

…… a ça.

Path of radiance ne m'a pas laissé un souvenir impérissable en termes de map, mais certaines sont vraiment cool, notamment ce chapitre 11.

Conclusion

Note : 9/10

Sorti en avril 2005 au Japon et en novembre de la même année en Europe, Path of Radiance est enfin le retour de la licence sur console de salon.Après 6 longues années, les fans de Fire Emblem peuvent enfin découvrir l'épisode de Ike sur la console de salon de Big N, la Nintendo GameCube.Est-ce que ces 6 années d'attente valaient-elles vraiment le coup ? Intelligent système ont-ils réussi à sortir un des meilleurs Fire Emblem ? Ou alors cet opus n'est au final qu'une déception ? voyons voir tout ça.Dans mes précédents tests, j'ai déjà mentionné que certains FE étaient très character driven story comme fe7 et awakening par exemple, alors que certains comme fe4 étaient à fond dans du plot driven story.Path of radiance, pour le coup, est clairement un mélange de ces deux types de narration. Le jeu, contrairement à pas mal d'autres opus, n'explique pas son univers/lore tout de suite. Pas d'information sur le continent de Tellius ou encore quelles sont les relations entre les divers pays qui s'y trouvent. Non, le jeu introduit avant tout Ike et les mercenaires de Grail et leurs tâches/missions quotidiennes. Ce n'est qu'au bout de quelques chapitres, petit à petit, que le joueur, tout comme Ike, apprendra plus sur Tellius et ses parts d'ombres comme l'esclavage et le rascisme qui y règnent.Et autant la question de l'esclavage aurait mérité un peu plus de développement, autant le cas du racisme est clairement l'un des thèmes graves qu'aborde cet opus.Que ce soit des villageois qui préfèrent aider les forces d'occupation plutôt que d'aider des laguz ( appelés "sous-humains" par les humains ) ou encore un général émigré qui, même en ayant vécu plus de 10 ans dans le royaume de daein , est toujours traité "d'étranger" , le jeu dénonce les nombreuses formes du racisme assez fréquemment.Mais s'il y a bien deux personnages très intéressants qui sont liés à ce sujet et qui pourtant ont une vision complètement différente de la chose, c'est bien Ike et Shinon.Ike a clairement les vertus du héros de shōnen humaniste. Pour lui, le rascisme entre laguz et beorc ( nom donné aux humains par les laguz ) n'a juste aucun sens.Alors que shinon , est bien …… n'ayant pas peur des mots, c'est clairement un raciste décomplexé. Chose assez rare dans un jrpg de faire en sorte qu'un des persos principaux ( qui a un look assez stylé d'ailleurs) a clairement une vision des choses très problématique.Mais le titre, a quasiment à aucun moment fait en sorte qu'ike lui fasse la leçon, il n'en a pas besoin. Juste montrer Shinon dans son délire est suffisant pour pointer cet aspect très peu reluisant.Cet aspect de shinon ressort notamment dans pas mal de ses conversations avec Ike, et ce, sans que Ike lui fasse la morale. Juste en voyant ces échanges, le joueur se rend compte de qui entre Ike et Shinon a une vision juste et qui est complètement à la ramasse.Bref, Path of Radiance a clairement une des meilleures histoires de la série et n'hésite pas à aborder ces thèmes très durs avec, de mon point de vue, une certaine subtilité.À noter aussi quelque chose que je trouve assez cool, le jeu a inventé sa propre langue, la langue des hérons. Alors la langue n'est pas traduite et quand elle est utilisée, tout comme Ike et les personnages humains, on ne comprend rien, mais c'est évidemment intentionnel et ça arrive tellement rarement que ce n'est évidemment pas un problème. Mais en tout cas ,niveau immersion ca ne peut être que positif ce genre de détail .Au niveau du gameplay, c'est un Fire Emblem assez classique mais il apporte quand même pas mal de nouveautés. La première que j'aimerais citer est le système de forge. Assez tôt dans le jeu, il sera possible moyennant finance, de forger une arme que ce soit, une épée/lance/arc/tome/hache.Il est possible lors du processus d'ajouter quelques points dans les stats de précision/critique/poids/attaque, mais évidemment plus vous le faites, plus l'arme sera puissante, mais aussi plus elle sera chère.Au début du jeu, seuls les armes de fer sont disponibles , les armes de d'acier et d'argent se débloqueront bien plus tard .De mon point de vue, les armes de fer dispos au début de l'aventure sont bien trop faibles et ne valent pas le coup. Par contre, ce système deviendra beaucoup plus pertinent vers le mid/lategame.Le système de skill revient aussi dans cet opus. Chaque perso peut en apprendre mais Cela dit, il y a évidemment une limite.Pour les équiper, il faut dépenser des points et chaque personnage a une limite qu'il ne peut pas dépasser, certains peuvent aller jusqu'à 30 alors que d'autres 20.Autres restrictions ( et gros point faible pour moi), vous pouvez enlever chaque skill évidemment mais une fois que c'est fait, la compétence disparaît définitivement.Vous ne pouvez donc pas refiler le skill à un autre perso, il faut bien réfléchir avant de donner tel skill à tel perso.Autre ajout bien spécifique à cet opus, ( et à sa suite, Radiant dawn), c'est le système de biorythm qui n'est pas sans rappeler le système de fatigue de Thracia 776 .Contrairement à FE5 où quand l'un des persos était fatigué, il ne pouvait plus participer au combat (à moins d'avoir recours à une potion), ici c'est encore possible de le faire mais l'unité touchera moins l'adversaire et évitera moins les coups. Bref, il y aura quelques malus mais et c'est là que je mets un petit bémol à cette version…… c'est au final assez anecdotique ces malus.J'ai fait le jeu en difficile et à aucun moment ce système m'a empêché de jouer avec les unités que je voulais utiliser.Certes, ils rataient un peu plus, mais rien de suffisamment punitif pour me faire prendre sérieusement en considération cet aspect du jeu.Le jeu ajoute aussi un nouveau type d'objet que sont les pièces, et ça ne sert à rien……… XD en tout cas dans ce jeu.Ces pièces peuvent être transférées dans la suite, radiant dawn, et auront comme utilité d'ajouter des bonus dans la forge.Pour ce qui est du chara design, c'est l'artiste Kenri kita qui est aux commandes et pour le coup, je pense que c'est sincèrement un sans-faute. Tous les persos sont réussis, que ce soit Ike,tibarn ,ashnard,petrine ,titania,Mia etcJe ne vais pas tous les faire mais je pense sincèrement que c'est l'un des chara designs les plus réussis de toute la série.Le nombre de persos stylés dans ce jeu est beaucoup trop élevé hahaL'ost quant à elle est une des meilleures BO de la saga, ça se place sans forcer à côté de FE 4 Genealogy of the holy war. Le titre n'a peut-être pas forcément un thème de combat épique bien marquant ( ce sera pour Radiant dawn ça), mais de manière globale, c'est du très solide.J'aimerais mettre en avant deux pistes qui m'ont le plus marqué, le thème magnifique "power-hungry fool" et le meilleur theme de fin de la licence ,rien que ça , "life returns"Bon, là je vais aborder LE point faible de Path of Radiance et sa suite Radiant dawn, les graphismes oui mais surtout les animations de combat rigides.Quand j'ai découvert Radiant dawn et quelque temps plus tard Path of Radiance , j'ai été choqué voire limite traumatisé (XD) par ces animations catastrophiques où, disons-le, les persos ont tous un balai dans le c**. Sérieusement, passer des animations en 2D magnifiques à la 3D POR/RD a été un choc.Et en plus d'être assez moche, à chaque combat il y a une transition où la musique s'arrête, un fondu au noir apparaît pendant 0,5 secondes pour au final lancer la scène de combat.Alors dis comme ça, ça a l'air pas très grave mais dans une partie où tu enchaînes je ne sais combien de fois les combats dans un seul chapitre, ça devient bien vite, juste chiant.Donc c'est simple, la duologie POR/RD sont les seuls FE où je skip constamment les animations de combats.Vraiment, pendant des années, à chaque fois qu'intelligent système annonçait un nouveau Fire Emblem, je priais pour un jeu 2D tellement j'avais eu du mal avec ces opus GC et WII.Heureusement que awakening est passé par là avec sa 3D qui certes en terme de réalisation est basique ( pour de la 3DS ça reste très bien), mais qui en terme d'animation est tellement agréable à regarder, ça bouge bien en gros.Par contre, Path of Radiance est bien le premier Fire Emblem à proposer des cinématiques en 3D, et honnêtement, contrairement aux animations de combats, ça plutôt bien vieillit. Bon, le doublage anglais est dégueulasse mais à part ça, pour de la Gamecube c'est assez convaincant.Mais en tout cas, au final, bien que ça fait toujours aussi mal de passer d'une 2D magnifique à de la 3D bien moche, les équipes d'intelligent systèmes ont sans doute fait un pari sur l'avenir en se disant "bon, c'est pas encore tout à fait ça la 3D mais un jour, on va la maitriser " et… bah c'est arrivé au fur et à mesure. Ça a commencé avec awakening pour, au final, atteindre le résultat magnifique qu'on peut voir sur Fire emblem Engage.En ce qui concerne les maps, je ne les ai pas trouvé ni atroce ni fantastique et surtout, ce POR doit être le Fire Emblem le plus facile qui m'a été donné de jouer et ce même en difficile.Une fois que les unités montent en classe, la difficulté passe directement en mode easy et notamment avec Ike qui doit être le protagoniste le plus pété de toute la franchise.En mid game et end game, vous pouvez envoyer Ike tout seul sur une map et il va quasiment clean toute la map. Il esquive tout, il a une bonne défense et même s'il se prend des coups, son skill "ether" se déclenche 7 fois sur 10 et lui permet d'absorber les HP de l'ennemi. Une vraie machine de guerre, c'est l'exact contraire de Roy de Binding blade.