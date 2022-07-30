Il ne se passe pas une semaine sans qu'Xbox ne se retrouve au cœur d'une controverse ou ne suscite des réactions négatives ; la récente information selon laquelle les précommandes de Grand Theft Auto 6 sur PS5 surpassaient celles sur Xbox dans un rapport de 6 pour 1 n'a certainement pas arrangé les choses. Cette information provenait d'IGN, qui a par la suite révisé ce ratio à 8 pour 1, tout en précisant que les données étaient issues du service « IGN Finds » et de son programme de liens d'affiliation.
Cela a toutefois incité un porte-parole à déclarer à Windows Central : « Ces chiffres ne reflètent pas les données réelles de précommande. Nous avons enregistré des commandes record. Il vaut mieux attendre les vraies données plutôt que de se baser sur les clics générés par des liens d'affiliation. »
Ils n'ont pas tort, malgré l'influence considérable d'IGN dans le monde du jeu vidéo. Pourquoi Xbox a-t-il ressenti le besoin de faire cette mise au point, surtout compte tenu des autres problèmes en cours, comme les licenciements imminents ? Il y a aussi la question délicate de l'annonce d'un titre majeur comme Senua (développé par le studio Ninja Theory), alors que le studio semble être sur la sellette pour le mois de juillet.
Quoi qu'il en soit, Grand Theft Auto 6 est un événement majeur. Alors qu'Xbox annonce de nouvelles hausses de prix pour ses consoles Series X/S, cette clarification pourrait être une façon de contrer les retombées négatives potentielles. Bien entendu, même si Xbox enregistre des chiffres de précommande records, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de données relatives, le parc de consoles PS5 étant bien plus important.
La sortie de Grand Theft Auto 6 est prévue pour le 19 novembre ; il sera intéressant d'observer ses résultats, notamment au vu du budget annoncé, qui dépasse les 2 milliards de dollars.
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-has-seen-record-pre-orders-on-xbox-series-x-s-clarifies-microsoft/
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posted the 06/29/2026 at 03:05 AM by link49