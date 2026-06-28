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The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
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name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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guiguif
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[Jeu Fini] The Adventure of Elliot : Square-Enix n'a plus d'argent ?
Jeu Fini
Bravely Default était l’un des pires J-RPG que j’ai pu faire et Octopath Travelers était ultra redondant en plus de l’arnaque du vrai boss de fin t’obligeant à farmer pendant des heures pour le vaincre… Autant dire que je ne suis pas fan de la Team Asano. Malheureusement jamais 2 sans 3 avec The Adventure of Elliot , même si le coté action/aventure m’aura moins ennuyé. Jeu fait en hard.



Avantages :

- Un beau rendu en HD2D
- Le gameplay Zelda/Ys
- Une histoire (tardive) pas trop mal
- Bonne OST

Inconvénients :

- Quatre fois la même map
- Les donjons en quatre versions dont trois pourris
- Les quêtes annexes globalement inintéressantes
- Le système de résurrection pété



Le rendu HD2D tape une nouvelle fois dans le mille avec ce mélange de 3D pour les décors et de pixel art pour les personnages nous rappelant la bonne ère PS1/Saturn. Le gameplay à la Zelda est simple et efficace. L’histoire ne démarre vraiment que dans le dernier tiers si vous faites la vraie fin (sinon elle ne démarre jamais), mais elle est plutôt sympathique. Et l’OST, sans être au niveau de celle du premier Octopath, propose plusieurs très bons thèmes.



Au niveau des défauts, Elliot vous proposera de parcourir le monde sur 4 époques, mais quelle que soit l’époque, la carte du jeu sera à 99 % la même. La différence se trouvera principalement dans le changement d’ambiance, qui est en réalité plus proche d’un changement de saison qu’autre chose en dehors de l’unique ville du jeu. Chaque donjon existe aussi par conséquent en 4 versions, mais seule l’une de ces 4 versions sera « le vrai donjon » (avec un boss au bout) tandis que les 3 autres seront des versions « mini » souvent peu intéressants. Les quêtes annexes sont globalement du pauvre fedex, même si certaines apporteront quand même quelques éléments intéressants en termes de lore et de développement de personnages.
Pour finir, le système de résurrection contre du pognon qui flinguait déjà tout le challenge dans la première démo est toujours présent, en plus de n’avoir aucun sens scénaristiquement parlant. Heureusement, en « hard », on vous en demandera bien plus qu’en « facile » et en « normal », même si cela reste une idée stupide, notamment contre les boss qui ne représentent plus aucune menace quand on est riche.



Bref, je n’ai pas passé un mauvais moment sur The Adventures of Elliot : the Millenium Tales, mais ce dernier ne me réconciliera pas encore avec la Team Asano. Même si la route vers la « true ending » remonte le niveau en proposant une fin épique et satisfaisante, difficile de passer l'éponge du coup de la map recyclée quatre fois quand des indés proposent bien plus ambitieux pour deux voir trois fois moins cher.
À croire que Square n'a vraiment plus un rond.

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    burningcrimson, tripy73
    posted the 06/28/2026 at 10:20 PM by guiguif
    comments (10)
    vyse posted the 06/28/2026 at 10:23 PM
    Dommage cette histoire de x4 qui revient dans toutes les critiques ; c'est le genre de défauts que je pardonne pas ; depuis quelques années je met le level design et le gameplay au centre de mes expériences de jeu... rendez vous au prochain essai
    micheljackson posted the 06/28/2026 at 10:25 PM
    Les environnements sont tellement génériques et vides, on dirait presque des maps sorties d'un RTS de seconde zone des années 2000.
    suzukube posted the 06/28/2026 at 10:26 PM
    Bon, je vais le commencer par curiosité, mais refaire 4 fois la map... mouaip. Quelle durée de vie au final guiguif ?
    micheljackson posted the 06/28/2026 at 10:28 PM
    suzukube
    Pour connaitre la durée de vie des jeux, ce site est top :
    https://howlongtobeat.com/game/171895
    guiguif posted the 06/28/2026 at 10:28 PM
    suzukube Dans les 25 pour la vraie fin je crois.
    zekk posted the 06/28/2026 at 10:34 PM
    Ce studio ne me fait vraiment pas rêver
    51love posted the 06/28/2026 at 10:42 PM
    Les critiques sont pas folles et ça se sentait avant la sortie que ça allait pas être incroyable.. Dommage pas de bonne surprise, j'aime bcp le rendu du jeu.
    suzukube posted the 06/28/2026 at 10:58 PM
    guiguif Hmmmm, allez je me lance ce soir je l'ai sur Steam avec le partage de bibliothèque
    adamjensen posted the 06/28/2026 at 11:02 PM
    Ah ouais, les défauts donnent pas envie...
    akinen posted the 06/28/2026 at 11:04 PM
    Toujours aucune envie de perdre du temps sur leur jeu. Ils ont maintes et maintes fois démontrés qu’ils sont bon que pour l’esthétique. La demo m’a achevé (surtour le bon dans le temps de l’arnaque). C’etait pas bon, vraiment pas.
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