Jeu Fini

Bravely Default était l’un des pires J-RPG que j’ai pu faire et Octopath Travelers était ultra redondant en plus de l’arnaque du vrai boss de fin t’obligeant à farmer pendant des heures pour le vaincre… Autant dire que je ne suis pas fan de la Team Asano. Malheureusement jamais 2 sans 3 avec The Adventure of Elliot , même si le coté action/aventure m’aura moins ennuyé. Jeu fait en hard.- Un beau rendu en HD2D- Le gameplay Zelda/Ys- Une histoire (tardive) pas trop mal- Bonne OST- Quatre fois la même map- Les donjons en quatre versions dont trois pourris- Les quêtes annexes globalement inintéressantes- Le système de résurrection pétéLe rendu HD2D tape une nouvelle fois dans le mille avec ce mélange de 3D pour les décors et de pixel art pour les personnages nous rappelant la bonne ère PS1/Saturn. Le gameplay à la Zelda est simple et efficace. L’histoire ne démarre vraiment que dans le dernier tiers si vous faites la vraie fin (sinon elle ne démarre jamais), mais elle est plutôt sympathique. Et l’OST, sans être au niveau de celle du premier Octopath, propose plusieurs très bons thèmes.Au niveau des défauts, Elliot vous proposera de parcourir le monde sur 4 époques, mais quelle que soit l’époque, la carte du jeu sera à 99 % la même. La différence se trouvera principalement dans le changement d’ambiance, qui est en réalité plus proche d’un changement de saison qu’autre chose en dehors de l’unique ville du jeu. Chaque donjon existe aussi par conséquent en 4 versions, mais seule l’une de ces 4 versions sera « le vrai donjon » (avec un boss au bout) tandis que les 3 autres seront des versions « mini » souvent peu intéressants. Les quêtes annexes sont globalement du pauvre fedex, même si certaines apporteront quand même quelques éléments intéressants en termes de lore et de développement de personnages.Pour finir, le système de résurrection contre du pognon qui flinguait déjà tout le challenge dans la première démo est toujours présent, en plus de n’avoir aucun sens scénaristiquement parlant. Heureusement, en « hard », on vous en demandera bien plus qu’en « facile » et en « normal », même si cela reste une idée stupide, notamment contre les boss qui ne représentent plus aucune menace quand on est riche.