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Comment Amazon vous livre le soir même grace à l'IA ?


BFM nous livre les secrets d'AMAZON qui leur permet de vous livrer dans la journée même lorsque vous commandez, grâce à des entrepôts automatisé via l'IA. Impressionnantes ces étagères automatisées, elles vont être remplies de GTA6 en cette fin d'année !
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    posted the 06/28/2026 at 07:35 PM by suzukube
    comments (24)
    bennj posted the 06/28/2026 at 07:53 PM
    On a compris pépère tas un nouveau job ou tu fais de l'ia. Arrête de sucer la techno ca devient malesant. Tu détruis la planète, et t'en es fière.

    D'ailleurs bizarrement tas toujours pas répondu a l'autre post avec ton image générée par IA ou tu fais style que tas acheté GTA V a sa sortie sur PC alors c'est faux : https://www.gamekyo.com/blog_article486517.html

    Plus le temps passe plus je me dis que les gus comme toi c'est vraiment la lie de l'humanité. Vous vendriez père et mère pour votre quart d'heure de gloire.
    zekk posted the 06/28/2026 at 07:54 PM
    bennj tu l'as pas raté
    bennj posted the 06/28/2026 at 08:05 PM
    zekk c'est ptete la chaleur mais a un moment ca va quoi...
    zanpa posted the 06/28/2026 at 08:11 PM
    bennj Le gaucho anti capitaliste et anti IA, va vivre dans une grotte coupe interne et va chier dans des sacs biodégradable
    keiku posted the 06/28/2026 at 08:16 PM
    bah oui l'ia c'est l'avenir que ca plaise ou pas...
    jeanouillz posted the 06/28/2026 at 08:22 PM
    zanpa keiku du coup votre avenir vous êtes heureux d'avoir vos consoles qui se prennent des 150€ de plus dans la gueule ?
    oreillesal posted the 06/28/2026 at 08:27 PM
    Étonnant, tous ces individus qui ont le mot "progrès" à la bouche, mais qui semblent le renier dès qu'il se manifeste d'une manière qu'ils n'ont pas eux-mêmes validée.

    La tolérance est visiblement un concept très flexible : infinie quand il s'agit d'afficher les bons principes, beaucoup plus limitée dès qu'une réalité dérange ou échappe au contrôle du récit.

    Comme quoi, certains ne sont pas vraiment opposés au changement… seulement au changement qu'ils n'ont pas choisi.
    deathegg posted the 06/28/2026 at 08:38 PM
    bennj Mec.... merci de lui avoir dit les termes.
    finalyoz posted the 06/28/2026 at 08:41 PM
    Le gars poste un article (que je trouve intéressant qui plus est) et il se fait allumer gratos pour rien avec des injonctions infondés qui plus est. En vrai, au lieu de toujours vouloir donner des leçons aux autres, faudrait ptete se les appliquer à soi avant. Si l’article vous indiffère, passer votre chemin et éviter de commenter pour rien. Ce que je vois méritait des excuses mais encore faut il avoir la grandeur d’âme de s’en rendre compte, c’est pas donner à tous le monde.
    zanpa posted the 06/28/2026 at 08:41 PM
    jeanouillz si ça ne me plait pas, j'achète pas c'est tout, le JV c'est pas vitale ! si les gens passaient pas leur temps à tout acheter comme des gogole, les boites devraient faire des effort sur leur prix et réduiraient leur marge car elle n'auraient pas le choix ! La faute vient pas de la techno mais des gens qui consomment bêtement ! A l'époque de la révolution industriel Ford à inventé les machines dans les usines qui étaient sensé "remplacer l'homme" pour les complotistes et on sait tous comment ça a finit donc arrêté de tout diabolisé c'est fatiguant ! Le monde évoluent que ça vous plaise ou non et l'humain à toujours sur rebondir
    roivas posted the 06/28/2026 at 08:54 PM
    zanpa tellement bien su rebondir qu'on se tape des été a 40 c° de plus en plus régulièrement, et que la nature est en tain de crever. L'IA, ca sert vraiment à rien en l'état à part polluer davantage et virer des gens pour engraisser les 1%.
    Mais bon, parait qu'on peut pas arrêter le progrès, alors ne faisons rien & n'agissons pas.
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 09:01 PM
    bennj c'est quoi ta solution miracle ?
    stoppez tout et retourner à la préhistoire ???
    deathegg posted the 06/28/2026 at 09:01 PM
    finalyoz Alors, manifestement, tu connais pas le personnage. C'est article sur article pour parler de son sujet préféré : Lui et sa vie. Des trolls qui me font rire que lui et des provocations bien dissimulés (histoire de pas avoir de soucis avec la modération (par contre, t'inquiète, lui dés qu'on lui dit un truc qu'il aime pas trop à force de provoquer, y va pleurer à la modération hein?) et une attitude entre l'immaturité et le onsenfoutiste totale.

    Qu'il fasse ces articles, on s'en fout en vrai. C'est vraiment la façon de faire qui saoule plein de monde.

    zanpa Comme d'habitude, l'argument des imbéciles de "c'est comme ça, faut s'y faire". C'est dingue cette mentalité de moutons PNJs à qui on peut tout faire et jamais y oseront se rebeller.

    Ce que les gens pigent, c'est pas l'avancé de la technologie qui pose souvent, c'est les dérives derrière : le prix écologique, l'impact que ca a sur la vie quotidienne, ect.
    keiku posted the 06/28/2026 at 09:06 PM
    jeanouillz bah comme on dit on fait pas d’omelette sans casser des oeufs, maintenant j'avais sentit le coup venir, entre les consoles qui allait de toute facon se casser la gueule, avec ou sans ia, et la politique qui se dirigeait vers les services depuis plus de 15 ans

    j'avoue que j'avais un peu prévu le coup, du coup j'ai un bécane parée pour les 15 prochaines années, donc oui je pense que oui j'ai bien géré la chose...

    l'IA ca date pas d'hier on savait que ca allait arriver un jour, donc fallait s'y préparé, par contre pour ceux qui ont pas anticipé, ca va être dur en effet...
    bennj posted the 06/28/2026 at 09:08 PM
    finalyoz sauf que visiblement tu te permets de commenter sans savoir de quoi tu parles. Ca fait des mois que le gus vient poster ici, et son but c'est juste de buzzer et derrière il se casse il en a rien a foutre. Donner des informations fiables ? Il s'en tape, tout ce qu'il lui importe c'est de se mettre en avant et de buzzer, c'est le julien chieze de Gamekyo.

    zanpa mais sérieux arrête se parler de la révolution industrielle comme étant quelque chose de bénéfique. La canicule de merde qu'on s'est tapé toute cette semaine c'est du a quoi d'après toi ? Et surtout ta comparaison pétée alors qu'il est prouvé que l l'IA détruit et va continuer a détruire des emplois mais toi t'es en mode t'inquiète frère. Ouvre tes yeux au lieu de sucer aveuglement open ai, Google, NVIDIA, Microsoft etc. Ils en ont rien a branler de toi, leur but ? Diminuer la masse salariale, augmenter leur marge, etc.

    kikoo31 ben oui car sans l'ia c'était horrible on s'en sortait pas du tout. Arrête de prendre les gens pour des cons tu seras gentil. En quoi ca amène du positif en dehors d'augmenter les profits des grosses boites ? Vous vous faites enculer et vous dites merci.
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 09:09 PM
    Les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont de loin les plus grands contributeurs au changement climatique mondial ; ils sont responsables de plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 90 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone.

    c'est à cause de l' IA qu'on se tape des 40 degré ?

    Car oui l IA pollue c'est un FAIT
    comme la voiture ...
    keiku posted the 06/28/2026 at 09:10 PM
    roivas ouais mais avant de parler de l'ia vous êtes tous sur netflix, disney + ou prime et vous consommer du démat... l'ia a bon dos mais les soucis date de bien avant et vous en êtes tout aussi responsable
    vyse posted the 06/28/2026 at 09:11 PM
    finalyoz ils ont raison ; il vient pose sa crotte, ne répond qu'aux sujets qui me met au centre de l'intention et se barre ; et la ça va il nous chie pu ses pubs déguisés de son site perrav...mais oui l'article de la honte sur son GTA full I.A est totalement irrespectueux ; y'a des membres du site qui sont tombés dans le panneau
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 09:11 PM
    bennj
    ben va dire au Etas unis et à la Chine d'arreter d'émettre leu gaz à effet de serre

    puisque c'est eux les principaux pollueurs mais ils ont zéro intention de changer
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 09:13 PM
    vyse ben vu que vous répondez à ces provoc ,vous faites son jeu
    alors qu'il suffit d'ignorer

    là vous gonflez le nombre de comm
    vyse posted the 06/28/2026 at 09:16 PM
    kikoo31 je réponds pas a ses provocs,juste je soulignais pour un membre naïf du procédé. c'est bennj qu'est tombé dans le panneau a cause de la chaleur ahahah
    wickette posted the 06/28/2026 at 09:17 PM
    zanpa

    L'industrialisation à la Ford a permis un gros gain de productivité et de qualité mais surtout en gardant décentralisation, chaque usine est autonome et ne dépend que des ces propres outils d'automatisation au final.

    L'IA ici centralise tout, les connaissances ne sont plus chez toi mais dans une entreprise américaine qui demain peut tout te couper (cf model mythos/fable) ou augmenter drastiquement le prix par token de requête

    C'est comme si ton usine ford sous-traitait à une autre entreprise la R&D et une partie de la fabrication de la Ford T, pas pareil

    Aussi niveau qualité et productivité, l'IA va jouer un rôle mais la question c'est: est-ce que les gains seront à la hauteur des investissements, des sacrifices ? Si c'était le cas, les investisseurs ne seraient pas aussi frileux, actuellement l'IA ne génèrent pas de profits tangibles en dehors de ceux qui vendent les pelles (datacenters) à la course à l'or (Nvidia, Micron par exemple)

    L'IA est une révolution, comme internet mais il faut arrêter de voir toujours tout en noir et blanc, un peu de nuance et pour l'IA il en faut beaucoup, des 2 côtés:
    T'as énormément de gains (recherches médicales, aides au développement/cybersecurité, automatisation,
    ......et énormément de dangers (emplois surtout junior, perte de contrôle/autonomie, perte de qualité, des problèmes éthiques, consommation eau/éléctrique colossale, pénuries dans tous les marchés tech consommateurs, bruit/pollution datacenters...)
    deathegg posted the 06/28/2026 at 09:18 PM
    vyse C'est tellement une merde qu'il a lui même posté la photo qu'il a volé et modifié.....
    vyse posted the 06/28/2026 at 09:19 PM
    deathegg et le gars il est droit dans ses bottes dans le plus grand des calmes ...
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