BFM nous livre les secrets d'AMAZON qui leur permet de vous livrer dans la journée même lorsque vous commandez, grâce à des entrepôts automatisé via l'IA. Impressionnantes ces étagères automatisées, elles vont être remplies de GTA6 en cette fin d'année !
D'ailleurs bizarrement tas toujours pas répondu a l'autre post avec ton image générée par IA ou tu fais style que tas acheté GTA V a sa sortie sur PC alors c'est faux : https://www.gamekyo.com/blog_article486517.html
Plus le temps passe plus je me dis que les gus comme toi c'est vraiment la lie de l'humanité. Vous vendriez père et mère pour votre quart d'heure de gloire.
La tolérance est visiblement un concept très flexible : infinie quand il s'agit d'afficher les bons principes, beaucoup plus limitée dès qu'une réalité dérange ou échappe au contrôle du récit.
Comme quoi, certains ne sont pas vraiment opposés au changement… seulement au changement qu'ils n'ont pas choisi.
Mais bon, parait qu'on peut pas arrêter le progrès, alors ne faisons rien & n'agissons pas.
stoppez tout et retourner à la préhistoire ???
Qu'il fasse ces articles, on s'en fout en vrai. C'est vraiment la façon de faire qui saoule plein de monde.
zanpa Comme d'habitude, l'argument des imbéciles de "c'est comme ça, faut s'y faire". C'est dingue cette mentalité de moutons PNJs à qui on peut tout faire et jamais y oseront se rebeller.
Ce que les gens pigent, c'est pas l'avancé de la technologie qui pose souvent, c'est les dérives derrière : le prix écologique, l'impact que ca a sur la vie quotidienne, ect.
j'avoue que j'avais un peu prévu le coup, du coup j'ai un bécane parée pour les 15 prochaines années, donc oui je pense que oui j'ai bien géré la chose...
l'IA ca date pas d'hier on savait que ca allait arriver un jour, donc fallait s'y préparé, par contre pour ceux qui ont pas anticipé, ca va être dur en effet...
zanpa mais sérieux arrête se parler de la révolution industrielle comme étant quelque chose de bénéfique. La canicule de merde qu'on s'est tapé toute cette semaine c'est du a quoi d'après toi ? Et surtout ta comparaison pétée alors qu'il est prouvé que l l'IA détruit et va continuer a détruire des emplois mais toi t'es en mode t'inquiète frère. Ouvre tes yeux au lieu de sucer aveuglement open ai, Google, NVIDIA, Microsoft etc. Ils en ont rien a branler de toi, leur but ? Diminuer la masse salariale, augmenter leur marge, etc.
kikoo31 ben oui car sans l'ia c'était horrible on s'en sortait pas du tout. Arrête de prendre les gens pour des cons tu seras gentil. En quoi ca amène du positif en dehors d'augmenter les profits des grosses boites ? Vous vous faites enculer et vous dites merci.
c'est à cause de l' IA qu'on se tape des 40 degré ?
Car oui l IA pollue c'est un FAIT
comme la voiture ...
ben va dire au Etas unis et à la Chine d'arreter d'émettre leu gaz à effet de serre
puisque c'est eux les principaux pollueurs mais ils ont zéro intention de changer
alors qu'il suffit d'ignorer
là vous gonflez le nombre de comm
L'industrialisation à la Ford a permis un gros gain de productivité et de qualité mais surtout en gardant décentralisation, chaque usine est autonome et ne dépend que des ces propres outils d'automatisation au final.
L'IA ici centralise tout, les connaissances ne sont plus chez toi mais dans une entreprise américaine qui demain peut tout te couper (cf model mythos/fable) ou augmenter drastiquement le prix par token de requête
C'est comme si ton usine ford sous-traitait à une autre entreprise la R&D et une partie de la fabrication de la Ford T, pas pareil
Aussi niveau qualité et productivité, l'IA va jouer un rôle mais la question c'est: est-ce que les gains seront à la hauteur des investissements, des sacrifices ? Si c'était le cas, les investisseurs ne seraient pas aussi frileux, actuellement l'IA ne génèrent pas de profits tangibles en dehors de ceux qui vendent les pelles (datacenters) à la course à l'or (Nvidia, Micron par exemple)
L'IA est une révolution, comme internet mais il faut arrêter de voir toujours tout en noir et blanc, un peu de nuance et pour l'IA il en faut beaucoup, des 2 côtés:
T'as énormément de gains (recherches médicales, aides au développement/cybersecurité, automatisation,
......et énormément de dangers (emplois surtout junior, perte de contrôle/autonomie, perte de qualité, des problèmes éthiques, consommation eau/éléctrique colossale, pénuries dans tous les marchés tech consommateurs, bruit/pollution datacenters...)