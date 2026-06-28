Mike760
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State of Decay 3
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name : State of Decay 3
platform : Xbox Series X
editor : Microsoft
developer : Undead Labs
genre : action
other versions : PC
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chester
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Gameplay de State of Decay 3: Construire notre première communauté
State of Decay 3 sortira officiellement en 2027, avec une fenêtre de lancement plus précisément ciblée pour février 2027. Développé par Undead Labs et édité par Xbox Game Studios, ce jeu de survie en monde ouvert a dévoilé 72 minutes de gameplay.

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    posted the 06/28/2026 at 06:09 PM by chester
    comments (7)
    negan posted the 06/28/2026 at 06:11 PM
    Des clowns on voulu nous faire croire que c'etait moche.
    chester posted the 06/28/2026 at 06:15 PM
    Quand une production affiche une telle direction artistique et une telle qualité visuelle dès sa version pré-alpha, cela prouve la puissance du moteur graphique et le talent fou de l'équipe de développement.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 06:24 PM
    Ah ouais, février 2027, j'aurais dit printemps mais ok je crois pas qu'on le savait.
    ravyxxs posted the 06/28/2026 at 06:31 PM
    Je vais être gentil car c'est une early, mais on sait tous que le jeu final sera pas aussi hardcore, et pourtant c'est ça qui pourrait le distinguer des autres et en faire un grand jeu, mais bon...

    Premier défaut : Trop de loot, en moins de 20 secondes le gars à trouver de quoi faire des medkits, des bandages,nourritures/boisson, DES MUNITIONS DE MAGNUMS, des explosives en craft

    Visuellement c'est propre, ça rappelle Days Gone. Les animations sont ok.

    L'endurance à l'air d'être punitif ce qui est très bon.

    Jeu de survie mouais... bon courage sur Twitch, car c'est là que son avenir se jouera.
    kamina posted the 06/28/2026 at 06:36 PM
    Au final, graphiquement ça reste propre. Ça me surprend même. Pour ce genre de jeu en tout cas.


    J'espère juste que les camps seront un peu plus "vivant", voir un peu les PNJ faire leur routine, ce genre de choses. Après il va rester encore énormément d'ajustement d'ici sa sortie, comme les loot.

    C'est le jeu Xbox que j'attendais le moins et au final il remonte assez dans mes attentes.
    jaysennnin posted the 06/28/2026 at 07:06 PM
    chester avec quand même le renfort de the coalition
    jaysennnin posted the 06/28/2026 at 07:08 PM
    ravyxxs t'as pas du jouer au mode difficulté ultime de SOD 2 pour dire que ce sera pas aussi hardcore
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