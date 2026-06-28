Je précise que je l'ai fait sur Switch 2 en mode portable.J'ai fini le jeu il y a quelques jours, après une trentaine d'heures. Capcom enchaine avec un autre chef d'oeuvre, après Resident Evil Requiem.Tout comme l'autre jeu de la saga de Capcom, Pragmata est une réussite graphique sur Switch 2. Les ennemis robotiques sont aussi variés, tout comme les boss. Le système de hacking pour les combats fonctionne d'ailleurs parfaitement. Les environnemements de l'espace sont des pures réussites.J'ai aussi adoré la relation entre les deux personnages. La fin est d'ailleurs une pure merveille scénaristique. Les musiques sont simples mais collent parfaitement au thème.Niveau histoire, ça reste assez simple dans le genre, mais Capcom a fait le taff. On veut en apprendre plus sur le passé de Diana. Hugh Williams joue parfaitement son rôle "paternel".J'ai beaucoup aimé la chasse aux souvenirs terrestres, en les offrant Ã Diana. Ca m'a d'ailleurs pris pas mal de temps de récupérer 100% des objets sur la carte.Le reste, customisation des armes, le levelling et l'apprentissage des compétences, est basique. J'ai bien aimé aussi les missions proposées par Cabin.Bref, Capcom maitrise vraiment son sujet. Hâte de voir le rendu de leur futurs jeux quand ils maîtrisent la Switch 2 à 100%.Je fais un peu de end-game et j'attends patiemment des DLC pour replonger dedans, si DLC il y a.