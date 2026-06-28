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Pragmata
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[Possible GOTY 2026] Capcom enchaine avec un autre chef d'œuvre
Je précise que je l'ai fait sur Switch 2 en mode portable.



J'ai fini le jeu il y a quelques jours, après une trentaine d'heures. Capcom enchaine avec un autre chef d'oeuvre, après Resident Evil Requiem.



Tout comme l'autre jeu de la saga de Capcom, Pragmata est une réussite graphique sur Switch 2. Les ennemis robotiques sont aussi variés, tout comme les boss. Le système de hacking pour les combats fonctionne d'ailleurs parfaitement. Les environnemements de l'espace sont des pures réussites.



J'ai aussi adoré la relation entre les deux personnages. La fin est d'ailleurs une pure merveille scénaristique. Les musiques sont simples mais collent parfaitement au thème.



Niveau histoire, ça reste assez simple dans le genre, mais Capcom a fait le taff. On veut en apprendre plus sur le passé de Diana. Hugh Williams joue parfaitement son rôle "paternel".



J'ai beaucoup aimé la chasse aux souvenirs terrestres, en les offrant Ã Diana. Ca m'a d'ailleurs pris pas mal de temps de récupérer 100% des objets sur la carte.



Le reste, customisation des armes, le levelling et l'apprentissage des compétences, est basique. J'ai bien aimé aussi les missions proposées par Cabin.



Bref, Capcom maitrise vraiment son sujet. Hâte de voir le rendu de leur futurs jeux quand ils maîtrisent la Switch 2 à 100%.



Je fais un peu de end-game et j'attends patiemment des DLC pour replonger dedans, si DLC il y a.
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    aeris201, marchand2sable, kevinmccallisterrr, kisukesan
    posted the 06/28/2026 at 03:17 PM by link49
    comments (21)
    guiguif posted the 06/28/2026 at 03:33 PM
    Visuellement ça pique, les cheveux
    walterwhite posted the 06/28/2026 at 03:38 PM
    Ces poncifs
    iglooo posted the 06/28/2026 at 03:39 PM
    guiguif ils sont dégueux sur la version Switch. Le reste tient bien la route, mais la "vraie" version doit être incroyable vu déjà le résultat présent.
    ratchet posted the 06/28/2026 at 03:40 PM
    Les cheveux sont degueulasses sur le screen.

    Excellent jeu par contre, grosse claque de début d’année également!
    wickette posted the 06/28/2026 at 03:43 PM
    10 Watts < 180 Watts
    suzukube posted the 06/28/2026 at 03:46 PM
    Merci pour ton retour link49 et heureux de voir que le jeu t'ai plu !
    perse9 posted the 06/28/2026 at 03:49 PM
    vous avez vraiment le chef d'oeuvre facile. Ni RE9 , ni pragmata ne sont des chef d'oeuvre. Onimusha a le potentiel d'en être un mais c'est pas sur...
    adamjensen posted the 06/28/2026 at 04:00 PM
    Je me suis tellement fait chier sur ce jeu.
    J’ai fait la moitié, puis j’ai lâché l’affaire.
    Je me revoyais pas faire l’autre moitié.
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 04:01 PM
    perse9 tu as raison mais chacun ses gouts
    si untel dit que chaque année il sort 10 chef d'oeuvres (il éxagère mais) c'est son avis
    jaeg01 posted the 06/28/2026 at 04:14 PM
    Dès qu'il fini un jeu c'est un chef d'oeuvre c'est son critère.
    ouroboros4 posted the 06/28/2026 at 04:14 PM
    Encore un autre goty
    mrvince posted the 06/28/2026 at 04:28 PM
    Chef-d'œuvre

    nom masculin

    1...
    2.Œuvre, chose très remarquable, parfaite.

    Les mots ont un sens quand même messieurs.
    xynot posted the 06/28/2026 at 04:36 PM
    Chacun son avis.
    walterwhite posted the 06/28/2026 at 04:44 PM
    perse9 Pas « vous », mais « lui ». Le pauvre faut le comprendre, être simplet et finir 2 jeux parmi 150 achetés à l’année ça fait des ravages.
    benichou posted the 06/28/2026 at 04:48 PM
    Perso je trouve qu’avec requiem ce jeu fait partie des derniers jeux les plus paresseux développés par Capcom.

    La boucle de gameplay est insipide , l’OST est inexistante, le scénario absolument pas du tout captivant, les niveaux s’enchaînent avec zéro passion tellement on se fait chier, techniquement il n’a absolument rien de ouf tellement les décors se répètent, je me suis forcé dans les 7-8h du jeu que j’ai fais et n’ai pas eu la force du tout d’aller jusqu’au bout. Revendu direct sans regret comme pour Requiem.
    taiko posted the 06/28/2026 at 05:28 PM
    benichou tellement d'accord.
    C'est complètement mid ce que sort capcom et souvent overhype. Ça devrait aller plus loin surtout pour une licence comme RE
    riddler posted the 06/28/2026 at 05:53 PM
    adamjensen
    Pareil revendu très vite et ouais les cheveux sont horrible comme dans Requiem.
    hypermario posted the 06/28/2026 at 07:55 PM
    Fini 3 fois,je me suis regalé, un bon jeux arcade !
    link49 posted the 06/29/2026 at 03:04 AM
    Mais de rien Suzukube
    wanda posted the 06/29/2026 at 06:59 AM
    [Possible GOTY 2026] C'est une mauvaise blague ?
    rogeraf posted the 06/29/2026 at 09:12 AM
    Stylée l'armure Moi c etait pas ma cam. Le GOTY 26 on le connait tous (avec ses codes)
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