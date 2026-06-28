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Splatoon Raiders
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[Switch 2/Ps5/Xbox Series] Planning des prochaines sorties du mois de juillet


Voici le planning des sorties du mois à venir :

Rhythm Heaven Groove (Switch) - 2 juillet



Moonlight Peaks (Switch 2, Switch, PC, Android) - 7 juillet
Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 9 juillet



Backyard Baseball (PC, Mac, consoles modernes) - 9 juillet
Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok (PS5, PS4, Switch 2, PC) - 9 juillet



Echoes of Aincrad (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 10 juillet
Palworld (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 10 juillet
Digimon Story Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, PC) - 10 juillet



Ascend to Zero (Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) - 13 juillet
D-topia (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) - 14 juillet
MineGeon: Renegades (PC) - 14 juillet
70s-style Robot Anime Geppy-X (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 16 juillet
Dewdrop Dynasty (PC) - 21 juillet
Lifted (PC) - 22 juillet
Avatar Legends (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 23 juillet
Gurei (PS5, Switch, PC) - 23 juillet
High Times – Dating/Cooking Sim (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 23 juillet
Splatoon Raiders (Switch 2) - 23 juillet



Tormentum 2 (PC) - 23 juillet
Halo: Campaign Evolved (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 28 juillet



Truck-kun Is Supporting Me From Another World?! (Xbox Series X|S, PC) - 29 juillet
Xenoblade Chronicles - Definitive Edition (Switch 2) - 30 juillet



Truxton Extreme (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) - 30 juillet
Corsair Cove (PC) - 31 juillet

Quels jeux jouerez-vous le mois prochain?

Source : https://dayone-app.com/en/releases/2026/july/
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    adamjensen, aeris201
    posted the 06/28/2026 at 05:43 AM by link49
    comments (4)
    adamjensen posted the 06/28/2026 at 06:00 AM
    Perso, il n’y a rien qui m’intéresse vraiment en Juillet.
    Donc soit je rattraperai mon retard sur certains jeux déjà sortis, soit je ferai du rétro gaming sur émulateur PC, ou les deux.
    derno posted the 06/28/2026 at 06:07 AM
    Moi j'ai rien jusqu'à septembre où je prendrais fire emblem....et encore, je suis plus sur du choix par défaut (mon dernier fire emblem est le if et je l'avais pas trouvé dingue scénaristiquement alors qu'on m'avait vendu un scénariste de manga populaire et une histoire tellement dense qu'on avait du la couper en 3 parties).
    Ne me cantonnant qu'aux jeux full cartouche je me ferme à pas mal de jeux qui semblent intéressant ou sympa....peut être que je commence à ressembler à une caricature de vieux con mais je m'y tient.
    adamjensen posted the 06/28/2026 at 06:07 AM
    Ah en fait, si, je me ferai Tormentum 2, j’étais pas au courant de sa sortie.
    Depuis le temps que j’attends sa suite.
    Merci pour l’info.
    jf17 posted the 06/28/2026 at 06:18 AM
    Pour moi ça sera black flag et c'est tout
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