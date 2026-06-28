Voici le planning des sorties du mois à venir :
Rhythm Heaven Groove (Switch) - 2 juillet
Moonlight Peaks (Switch 2, Switch, PC, Android) - 7 juillet
Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 9 juillet
Backyard Baseball (PC, Mac, consoles modernes) - 9 juillet
Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok (PS5, PS4, Switch 2, PC) - 9 juillet
Echoes of Aincrad (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 10 juillet
Palworld (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 10 juillet
Digimon Story Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, PC) - 10 juillet
Ascend to Zero (Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC) - 13 juillet
D-topia (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) - 14 juillet
MineGeon: Renegades (PC) - 14 juillet
70s-style Robot Anime Geppy-X (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 16 juillet
Dewdrop Dynasty (PC) - 21 juillet
Lifted (PC) - 22 juillet
Avatar Legends (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 23 juillet
Gurei (PS5, Switch, PC) - 23 juillet
High Times – Dating/Cooking Sim (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 23 juillet
Splatoon Raiders (Switch 2) - 23 juillet
Tormentum 2 (PC) - 23 juillet
Halo: Campaign Evolved (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 28 juillet
Truck-kun Is Supporting Me From Another World?! (Xbox Series X|S, PC) - 29 juillet
Xenoblade Chronicles - Definitive Edition (Switch 2) - 30 juillet
Truxton Extreme (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) - 30 juillet
Corsair Cove (PC) - 31 juillet
Quels jeux jouerez-vous le mois prochain?
Source : https://dayone-app.com/en/releases/2026/july/
Donc soit je rattraperai mon retard sur certains jeux déjà sortis, soit je ferai du rétro gaming sur émulateur PC, ou les deux.
Ne me cantonnant qu'aux jeux full cartouche je me ferme à pas mal de jeux qui semblent intéressant ou sympa....peut être que je commence à ressembler à une caricature de vieux con mais je m'y tient.
Depuis le temps que j’attends sa suite.
Merci pour l’info.