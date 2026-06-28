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Bonsoir à tous,Certains l'ont compris plus tôt cette semaine avec un rapide com, mais je tenais à dire que votre serviteur est toujours présent, et compte bien reprendre l'actualité dès demain. Enfin aujourd'hui, dimanche quoi.J'ai foutreusement mal vécu la canicule.On ne l'a subit pas tous de la même façon contrairement à ce que peut dire cet enculé de Yann Barthès et si je suis loin d'être le plus à plaindre, j'ai quand même dérouillé comme jamais. Amorphe, un vrai traine-couille, je ne sais même pas ce que j'ai foutu de la semaine à part moisir (et de la paperasse de routine).L'été commence seulement mais à moins que le mercure grimpe à plus de 40, ce sera la seule fois que je m'accorderais ce temps de repos nécessaire pour mieux rebondir, en hésitant à acheter une nouvelle clim à 1000 balles.Donc désolé pour l'absence,merci aux membres qui ont continué de parler de l'actu,et grand merci à Liquidus d'avoir pris soin de partager toutes les mauvaises nouvelles du momentOn reprend les choses, avec un mois de juillet qui risque d'être aussi chaud en température qu'en sales infos pour les différents studios.PS :Buvez de l'eau.