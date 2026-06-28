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shanks
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Info : non, je ne suis pas mort
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Bonsoir à tous,

Certains l'ont compris plus tôt cette semaine avec un rapide com, mais je tenais à dire que votre serviteur est toujours présent, et compte bien reprendre l'actualité dès demain. Enfin aujourd'hui, dimanche quoi.

J'ai foutreusement mal vécu la canicule.
On ne l'a subit pas tous de la même façon contrairement à ce que peut dire cet enculé de Yann Barthès et si je suis loin d'être le plus à plaindre, j'ai quand même dérouillé comme jamais. Amorphe, un vrai traine-couille, je ne sais même pas ce que j'ai foutu de la semaine à part moisir (et de la paperasse de routine).

L'été commence seulement mais à moins que le mercure grimpe à plus de 40, ce sera la seule fois que je m'accorderais ce temps de repos nécessaire pour mieux rebondir, en hésitant à acheter une nouvelle clim à 1000 balles.

Donc désolé pour l'absence,
merci aux membres qui ont continué de parler de l'actu,
et grand merci à Liquidus d'avoir pris soin de partager toutes les mauvaises nouvelles du moment

On reprend les choses, avec un mois de juillet qui risque d'être aussi chaud en température qu'en sales infos pour les différents studios.

PS :
Buvez de l'eau.
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    eruroraito7, kisukesan, spontexes
    posted the 06/28/2026 at 01:01 AM by shanks
    comments (5)
    eruroraito7 posted the 06/28/2026 at 01:13 AM
    Courage à toi vraiment une période horrible à vivre !
    hastis posted the 06/28/2026 at 01:25 AM
    Cette putain de chaleur est accablante ! Notre cerveau réagit en mettant notre organisme en état de stress, d'où notamment une fatigue plus présente et un sommeil moins réparateur (ce qui se rajoute à la fatigue de base). La meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de ralentir. Tu as donc bien fait de te mettre en off quelques jours. Force à toi (et à nous tous) !
    burningcrimson posted the 06/28/2026 at 01:33 AM
    Moi j habite à 10 min de la mer sur une île tropicale, je tiens le coup mais ma soeur en metropole se liquéfie sur place la pauvre
    altendorf posted the 06/28/2026 at 01:47 AM
    Totalement compréhensible !
    walterwhite posted the 06/28/2026 at 01:50 AM
    Je pensais que tu passais tes nuits à regarder la CDM.

    Cette canicule est hard, on attend la pluie…à l’avenir ne plus dire « temps de merde » quand il flotte, dans certains endroits du globe y’en a pas ou peu.
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