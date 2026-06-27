Ouaaaaaa ! Je redécouvre Star Fox avec cette version Switch 2 et le travail accompli est juste dingue. J'ai l'impression de retrouver mes sensations d'antan (j'ai fait et refait ce jeu des dizaines de fois) et rejouer juste après à Lylat Wars permet de se rendre compte à quel point le jeu est similaire mais également tellement éloigné d'un point de vue technique que ce remake a tout son sens. Bref, je suis comblé, d'autant plus que le jeu n'est vendu que 39€ environ sur le store japonais, et comprends bien le français ^^ ! Au passage, la VF est juste excellente, même si DO A BARREL ROLL reste plus stylé que "fait un tonneau"