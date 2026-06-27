Sur Neogaf, KeplerL2 (leaker AMD bien connu) dit que une nouvelle hausse pour la PS5 et la Switch 2 (une autre en plus de celle qui est déjà officielle) sont très probable dans les 6 prochains mois.
De l'ordre de 50 à 100$.
Merci l'IA encore et toujours
On s'en doutait un peu. Et il y en aura encore sûrement d'autres.
J'irai jouer sur mes vieilles consoles avec des vrais jeux physiques et pas de drm.
Bien content d’avoir déjà la PS5 et la XSX dans le salon…
Et ça me fait chier pour la Switch 2… j’aurai voulu la prendre comme console de complément, mais je la trouve déjà assez chère pour le catalogue de jeu assez faiblard pour le moment… donc si elle augmente encore de prix J’ai eu la GameBoy, la DS, 3DS, la Wii (pas de Wii U ) et je suis actuellement toujours sur la Switch 1 qui fait encore largement le taff
Pour un prix à l'entrée faible
Si ça ne prend pas dans ces conditions ça ne prendra jamais
Aussi le Xbox all access ou un truc du genre va devenir la norme sur la next gen sinon personne n'achètera ou alors je sous estimé l'appleisation du publique PlayStation
le Cloud, jamais ça prendra totalement.
D'ailleurs la seule que je prévois encore d'acheter c'est la Switch 2, du moins tant que je l'estime encore à un bon prix
Non mais ici la plupart ont entre 30/50 ans, on a autre chose à faire. Si le marché du JV s’effondre pendant 3/4 ans, je vais pas m’en réjouir mais bon, m’en fou un peu dorénavant, l’attache n’est plus aussi fort qu’à 15/20 ans !