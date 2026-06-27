Sur Neogaf, KeplerL2 (leaker AMD bien connu) dit que une nouvelle hausse pour la PS5 et la Switch 2 (une autre en plus de celle qui est déjà officielle) sont très probable dans les 6 prochains mois.De l'ordre de 50 à 100$.Merci l'IA encore et toujoursOn s'en doutait un peu. Et il y en aura encore sûrement d'autres.