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KeplerL2 : "une nouvelle hausse de prix pour les PS5 et Switch 2 dans les 6 prochains mois est très probable"
Sur Neogaf, KeplerL2 (leaker AMD bien connu) dit que une nouvelle hausse pour la PS5 et la Switch 2 (une autre en plus de celle qui est déjà officielle) sont très probable dans les 6 prochains mois.
De l'ordre de 50 à 100$.
Merci l'IA encore et toujours

On s'en doutait un peu. Et il y en aura encore sûrement d'autres.
https://www.neogaf.com/threads/updated-xbox-console-prices.1698468/page-10#post-271722349
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    posted the 06/27/2026 at 01:53 PM by jenicris
    comments (10)
    xylander posted the 06/27/2026 at 01:56 PM
    GTA 6, gloire aux pigeons.
    fiveagainstone posted the 06/27/2026 at 01:57 PM
    Puis après ce sera les abos online, ce sera parfait!
    J'irai jouer sur mes vieilles consoles avec des vrais jeux physiques et pas de drm.
    marcus62 posted the 06/27/2026 at 02:02 PM


    Bien content d’avoir déjà la PS5 et la XSX dans le salon…

    Et ça me fait chier pour la Switch 2… j’aurai voulu la prendre comme console de complément, mais je la trouve déjà assez chère pour le catalogue de jeu assez faiblard pour le moment… donc si elle augmente encore de prix J’ai eu la GameBoy, la DS, 3DS, la Wii (pas de Wii U ) et je suis actuellement toujours sur la Switch 1 qui fait encore largement le taff
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 02:03 PM
    je vais finir par avancer certain achat même informatique
    skuldleif posted the 06/27/2026 at 02:03 PM
    Un terrain favorable a l'essor du cloud ( aka une unité hardware bien plus rentable qu'une console puisque tournant H24 pour différents user)
    Pour un prix à l'entrée faible
    Si ça ne prend pas dans ces conditions ça ne prendra jamais

    Aussi le Xbox all access ou un truc du genre va devenir la norme sur la next gen sinon personne n'achètera ou alors je sous estimé l'appleisation du publique PlayStation
    jenicris posted the 06/27/2026 at 02:09 PM
    skuldleif les gens ont d'autres crédits pour la plupart, donc se lancé dans un enième crédit ? ils auront d'autres priorités.
    le Cloud, jamais ça prendra totalement.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 02:10 PM
    Franchement si demain votre console claque (je vous le souhaite pas hein) vous imaginez la racheter à 700 ou 800 euros alors que vous l'aviez achetée 500 euros en 2020-2021 ? Moi non...
    jenicris posted the 06/27/2026 at 02:13 PM
    romgamer6859 clairement non.

    D'ailleurs la seule que je prévois encore d'acheter c'est la Switch 2, du moins tant que je l'estime encore à un bon prix
    saram posted the 06/27/2026 at 02:14 PM
    romgamer6859 Non plus...
    shambala93 posted the 06/27/2026 at 02:25 PM
    romgamer6859
    Non mais ici la plupart ont entre 30/50 ans, on a autre chose à faire. Si le marché du JV s’effondre pendant 3/4 ans, je vais pas m’en réjouir mais bon, m’en fou un peu dorénavant, l’attache n’est plus aussi fort qu’à 15/20 ans !
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